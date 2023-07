 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MB4XKJ)

Derzeit laufen täglich neue Nachrichten zu Rheinmetall über die Ticker. In der aktuellsten Meldung wird darüber informiert, dass der Rüstungskonzern in den nächsten drei Monaten ein Produktions- und Instandsetzungswerk für den Schützenpanzer Fuchs in der Ukraine eröffnen möchte. Das Werk entsteht in Kooperation mit dem staatlichen Rüstungskonzern Ukroboronprom, welcher auch Eigentümer des Werks werden soll. Die Rheinmetall-Aktie legt um 0,25% auf 251,60 Euro zu. Ein Call-Optionsschein auf die Düsseldorfer wird rege gehandelt.

2. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MB0BQ3)

Bei Amazon kündigt sich ein Tarifstreit mit ver.di an. Der Online-Händler hat sich bisher nicht an den Flächentarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel gebunden. Das möchte ver.di ändern und ruft heute in den deutschen Amazon-Verteilzentren zum Warnstreik auf. Amazon selbst erwartet keine Einschränkungen aufgrund des Warnstreiks und betont, dass der Einstiegs-Stundenlohn ab September auf 14 Euro angehoben wird. Ver.di kritisiert allerdings, dass die Amazon-Beschäftigten dennoch mehrere hundert Euro weniger verdienen als ihre Kollegen in tarifgebundenen Unternehmen. Die Amazon-Aktie zeigt sich vom Streik wenig beeindruckt und steigt um 0,45% auf 127,70 US-Dollar. Anleger kaufen einen Call-Optionsschein auf den Online-Riesen.

3. Knock-out-Put auf Lenzing (WKN SV8NZT)

Der Textilfaser-Hersteller Lenzing schloss seine Kapitalerhöhung erfolgreich ab. Insgesamt 400 Millionen Euro konnten die Österreicher durch die Platzierung neuer Aktien generieren. Das frische Kapital "soll zur Stärkung der Bilanz- und Liquiditätsposition der Gesellschaft und zur Schaffung zusätzlicher Flexibilität im Hinblick auf die Finanzierungsstrategie der Gesellschaft sowie zur Unterstützung ihres strategischen Fahrplans verwendet werden." Die Lenzing-Papiere verteuern sich um 1,75% und kosten derzeit 43,50 Euro. An der Euwax wird ein Knock-out-Put auf Lenzing mehrheitlich verkauft.

Euwax Sentiment Index

Der DAX setzt seine leichte Aufwärtstendenz fort. Zum Mittag notiert er bei 15.705 Punkten mit 0,23% im Plus. Zuvor sorgte ein enttäuschender ZEW-Index für einen kleinen Rücksetzer auf 15.659 Punkte. Die Stimmung unter den Anlegern hellte sich nach dem ersten ZEW-Schreck wieder auf. Aktuell stehen +23 Punkte für den Euwax Sentiment auf der Kurstafel.

