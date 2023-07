 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

STUTTGART Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Tui (WKN MB7Z2F)

Der Reiseveranstalter Tui ist auf Expansionskurs und führt sein Hotel-Buchungskonzept "Accomodation only" auch in Großbritannien und Irland ein. Bisher gab es dieses Konzept, bei dem der Kunde seine Reise im Baukastenprinzip bucht, nur in Schweden. Außerdem wurde bekannt, dass die Hannoveraner zusätzliche fünf Boeing 737 Max Flugzeuge bestellt hat. Die Papiere des Reisekonzerns verteuern sich heute um ein Prozent und kosten derzeit 7 Euro. Anleger kaufen einen Call-Optionsschein auf Tui.

2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MB4XKJ)

Der Rüstungskonzern Rheinmetall vermeldet seinen nächsten Großauftrag. Die Bundeswehr stockt einen bereits bestehenden Rahmenvertrag mit den Düsseldorfern um vier Milliarden Euro auf. Der Vertrag sieht vor, dass Rheinmetall bis 2030 mehrere hunderttausend Schuss 120 mm Panzer-Munition an die Bundeswehr sowie die Ukraine liefert. Die Rheinmetall-Aktie notiert unverändert bei 251,90 Euro. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf den Rüstungskonzern verkauft.

3. Knock-out-Call auf SMA Solar (WKN MB75CT)

Die SMA Solar-Aktie blickt auf eine tiefrote Woche zurück. Im Vergleich zur Vorwoche verlieren die Anteilsscheine des Photovoltaik-Spezialisten 16%. Das Analysehaus Jefferies sorgt mit der Herabstufung von buy auf neutral und dem Absenken des Kursziels von 120 auf 105 Euro für weitere Miss-Stimmung unter den Aktionären. Heute geht es für den Aktienkurs um weitere 0,75% auf 92,05 Euro nach unten. Stuttgarter Derivateanleger nehmen die Kursrücksetzer als Kaufchance und legen sich einen Knock-out-Call auf SMA Solar ins Depot.

Euwax Sentiment Index

Eine überraschend niedrige US-Inflation treibt den DAX weiter an. Heute ist die 16.100 Punkte-Marke das Ziel, welches im Handelsverlauf bereits kurzzeitig übersprungen wurde. Zum Mittag stehen für das deutsche Aktienbarometer 16.095 Punkte und damit ein Zuwachs von 0,45% auf der Kurstafel. Die Anleger bleiben dennoch skeptisch, sie positionieren sich vermehrt auf der Short-Seite. Der Euwax Sentiment notiert bei -48 Punkten.

Okay, die Vorurteile über Knock-out-Zertifikate haben wir im ersten Teil der Videoreihe ausgeräumt - Zeit also, sich die Hebelprodukte jetzt einmal genauer anzuschauen: Richy erklärt, welche Arten von Knock-out-Zertifikaten es gibt, wie sie funktionieren und auf was Sie beim Handel unbedingt achten sollten. Nach diesen 30 Minuten sind Sie fit für Teil 3 der Reihe, in dem wir uns der Auswahl des passenden Knock-out-Zertifikats widmen!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=QiagUMpCrxI&t=22s

