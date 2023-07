 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Discount-Call-Optionsschein auf Uber (WKN MB62JA)

Bei Uber läuft es derzeit gut. Bereits im ersten Quartal des Jahres konnte das Unternehmen seinen Verlust im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 157 Millionen US-Dollar senken. Für das Gesamtjahr peilt Uber einen Betriebsgewinn an. Experten gehen für das zweite Quartal von einer weiteren Umsatzsteigerung auf 9,35 Milliarden US-Dollar aus. Das wären ca. 15% mehr als im Vorjahresquartal. Dennoch muss sich der Fahrdienstvermittler einen neuen Finanzchef suchen. Der bisherige CFO Nelson Chai möchte das Unternehmen verlassen. Sowohl Gründe als auch Zeitpunkt sind nicht bekannt. Der Rückzug ChaisŽ wird vom Unternehmen bedauert, denn laut Angaben war er "entscheidend dafür, Uber auf eine sichere finanzielle Grundlage zu stellen". Für die Aktie geht es um 0,34% auf 44,90 US-Dollar nach oben. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Uber wird von den Anlegern gekauft.

2. Discount-Call-Optionsschein auf AMD (WKN MB4P2M)

Der KI-Hype befeuerte im ersten Halbjahr die Aktien der Chip-Produzenten. Nun scheint der Schwung etwas verloren gegangen zu sein. Hierzu tragen auch Exportbeschränkungen der US-Regierung nach China bei. So verlor die AMD-Aktie in den letzten vier Wochen über 8%, nachdem Mitte Juni noch ein 52-Wochenhoch bei 132,80 US-Dollar erreicht wurde. Heute steigt der Aktienkurs um 0,2% auf 116,16 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf AMD.

3. Knock-out-Call auf Deutsche Börse (WKN UH2KZR)

Die Aktie der Deutschen Börse erreichte Ende April mit 186,60 Euro ein neues Allzeithoch. Seither mussten die Anteilsscheine wieder ca. 11% abgeben. In den letzten Handelstagen stabilisiert sich der Aktienkurs und kann ungefähr 2% aufholen. Heute kommen weitere 0,4% hinzu,somit kostet eine Deutsche Börse-Aktie aktuell 164,85 Euro. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf den Börsenbetreiber gekauft.

Euwax Sentiment Index

Zunächst sah es mit 16.100 Punkten nach einem freundlichen Wochenstart für den DAX aus. Allerdings verlor der deutsche Leitindex seinen Schwung und notiert am Mittag bei 16.010 Punkten mit 0,6% im Minus. Die Stimmung unter den Anlegern trübte sich ebenfalls im Handelsverlauf ein. Der Euwax Sentiment notierte zunächst noch im positiven Bereich, gab dann aber bis auf -23 Punkte nach.

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

