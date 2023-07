 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MD7C87)

Die Woche steht im Zeichen der Quartalszahlen und der Notenbanken. Am Dienstag legten mit Microsoft und Alphabet als zwei absolute Schwergewichte ihre Ergebnisse vor. Alphabet überzeugt auf ganzer Linie. Die Aktie klettert im europäischen Handel um 6,5% und nähert sich damit dem Jahreshoch von 120,6 Euro. An der EUWAX werden Gewinne in einem Call mitgenommen, der um rund 25% zulegen kann.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia (WKN MB786M)

Weiter hoch im Kurs steht die Aktie der Vonovia. In den vergangenen Tagen war es eher ruhig um den Immobilienkonzern, welcher jedoch maßgeblich an der Zinsentwicklung hängt. In der Woche der EZB-Sitzung ist die Spannung entsprechend groß. In Stuttgart setzt man via Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia und damit über Umwege auch auf ein Ende der Zinserhöhungen nach der Sitzung am Donnerstag.

3. Knock-out-Call auf Commerzbank (WKN KH7J34)

Während die Immobilienkonzerne litten, waren Banken ein Profiteur der steigenden Zinsen. Die Erträge bei Commerzbank, Deutsche Bank und Co. konnten stark zulegen. Am 04. August präsentiert die Commerzbank ihre Ergebnisse. Anleger hoffen auf die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms, was den Kurs antreiben würde. In Stuttgart wird ein Knock-out-Call rege gehandelt, wobei sich Käufer und Verkäufer die Waage halten.

Euwax Sentiment Index

Die Stimmung an den Börsen in Europa ist am Mittwoch eher getrübt. Luxus-Aktien fallen nach den Zahlen von LVMH zurück, aber auch der DAX liegt gegen 13.00 Uhr rund 0,7% im Minus. Die Marke von 16.100 Punkten ist umkämpft. In Stuttgart liegt das Sentiment am Vormittag im positiven Bereich. Der Rücksetzer wird bei einem Wert von Plus 50 um 13.00 Uhr also gekauft.

Die letzte Runde unserer Video-Reihe zu Knock-out-Zertifikaten steht an! Dabei beantwortet Richy alle offenen Fragen unserer Community: Kann man mit einem einfachen Trick ganz easy Gewinne erzielen? Was passiert, wenn ein Emittent Pleite geht? Und wann sollte man Knock-out-Zertifikate am besten verkaufen?

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=v_x0iKEb57E

