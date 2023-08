 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

STUTTGART Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Apple (WKN JQ9JZ7)

Die Aktienmärkte werden durch die Abstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch gehörig durchgerüttelt. US-Techs fallen vorbörslich zurück. In Stuttgart trennen sich Anleger von einem Call-Optionsschein auf Apple. Der iPhone-Produzent wird am Donnerstag Quartalszahlen vorlegen. Ein großes Börsenmedium nimmt in diesem Schein Gewinn mit.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia (WKN MB786M)

Die jüngste Aufholjagd bei Vonovia wird kurzfristig etwas konsolidiert. Auf Sicht von einer Woche lag die Aktie am Morgen rund 4% im Minus. In Stuttgart wird Vonovia seit einiger Zeit rege gehandelt. Am Mittwoch wird ein Discount-Call-Optionsschein gehandelt, bei dem sich Käufer und Verkäufer das Gleichgewicht halten. Es herrscht Uneinigkeit, ob Gewinne mitgenommen, oder der leichte Rücksetzer zum Einstieg genutzt werden sollte.

3. Call-Optionsschein auf Salesforce (WKN KH2ASR)

Salesforce wird auch am Mittwoch stark nachgefragt, diesmal mit einem Call-Optionsschein. Dieser wird in Stuttgart gekauft. Zahlen kommen vom SAP-Konkurrenten etwas außer der Reihe am 23.08. Zuletzt hatte Morgan Stanley die Aktie von Overweight auf Equal Weight abgestuft. Keith Weiss, Analyst bei Morgan Stanley, sieht aktuell nur wenige kurzfristige Treiber für die Salesforce-Aktie.

Euwax Sentiment Index

Der DAX-Rekord erwies sich vorerst als Fehlausbruch. Der DAX fiel am Vormittag sogar unter 16.000 Punkte. Dieser Rücksetzer wurde von Tradern in Stuttgart allerdings gekauft. Gegen 11.00 Uhr lag das Sentiment mit Plus 50 im bullishen Bereich. Gegen 13.00 Uhr fällt der Optimismus wieder etwas ab.

