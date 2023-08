 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Knock-Out-Put auf Infineon (WKN MD03LD)

An den Aktienmärkten regieren am Donnerstag rote Vorzeichen. Infineon fällt dabei zeitweise knapp 10% zurück, was selbst für diesen volatilen Wert ein deutlicher Abschlag ist. Nach Vorlage der Quartalszahlen werfen Anleger die Aktien aus ihren Depots. In Stuttgart waren einige Anleger im Vorfeld richtig aufgestellt und dürfen sich über Gewinne in einem Knock-Out-Put freuen. Dieser legt 35% zu und wird nun verkauft.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Lufthansa (WKN MB1MQS)

Auch die Lufthansa legt ihre Quartalsergebnisse vor. Trotz guter Zahlen fällt die Aktie deutlich zurück. Zwar stimmt die Gesamttendenz, jedoch werden die hohen Kosten von Analysten bemängelt. Nach der starken Erholung seit Herbst 2022 dominieren nun wohl Gewinnmitnahmen. In Stuttgart bleibt man optimistisch und stockt einen Discount-Call-Optionsschein auf, der schon in den vergangenen Tagen stark nachgefragt war.

3. Knock-Out-Call auf Commerzbank (WKN KH7J34)

Die Commerzbank kann sich in dieser Woche dem schwachen Markttrend widersetzen. Am Donnerstag legt die Commerzbank um über 1% zu. Anleger positionieren sich in Stuttgart optimistisch vor den Quartalszahlen und kaufen einen hoch-gehebelten Knock-Out-Call.

Euwax Sentiment Index

Der starke Rückgang am Vormittag wurde in Stuttgart zum Einstieg genutzt. Der Euwax Sentiment lag zeitweise über 50, was für eine starke Long-Positionierung spricht. Mit der Erholung auf 15.900 Punkte nähert sich der Euwax Sentiment am Mittag wieder der Nulllinie.

US-Aktien sind derzeit teurer als europäische Aktien. Aber was bedeutet eigentlich teurer? Wie lassen sich Aktien bewerten und vergleichen? Und was gehört fürs 2. Börsenhalbjahr ins Depot? Einschätzungen von Volker Meinel, Derivate-Experte bei der BNP Paribas, der zudem verrät, welche Marktmeinung die Privatanleger derzeit handeln.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)