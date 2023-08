 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

STUTTGART Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MB0BQ3)

Zum Wochenschluss dominiert die Quartalssaison mit gleich drei Aktien, die unmittelbar Zahlen vorgelegt haben. Das erfreulichste Ergebnis kommt zweifellos von Amazon. Der E-Commerce-Riese hat starke Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal um 11% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal auf 134,4 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn lag mit 7,7 Milliarden Dollar deutlich über dem Vorjahresquartal. In Stuttgart steigen Derivateanleger in einen Call-Optionsschein ein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia (WKN MB786M)

Vonovia muss aufgrund einer Portfolioneubewertung einen kräftigen Verlust ausweisen. Der Wert des Vermietungsportfolios habe Ende Juni bei rund 88,2 Milliarden Euro gelegen, so Vonovia. Ende März wurden die Immobilien noch mit 91,2 Milliarden und Ende 2022 sogar mit 94,7 Milliarden Euro bewertet. Die Aktie korrigiert leicht. In Stuttgart wird seit einiger Zeit ein Discount-Call-Optionsschein auf die Aktie heiß gehandelt. Am Freitag halten sich Käufer und Verkäufer die Waage.

3. Knock-Out-Call auf Commerzbank (WKN KH7J34)

Zahlen gibt es auch in Frankfurt: Die Commerzbank konnte die Erwartungen der Analysten übertreffen. Das Konzernergebnis stieg im zweiten Quartal um ein Fünftel auf 565 Millionen Euro, wie Deutschlands zweitgrößte Privatbank am Freitag mitteilte. Konkrete Aussagen zum neuen Aktienrrückkaufprogramm gab es vorerst nicht. In Stuttgart wird ein Knock-Out-Call auf die Bank seit einigen Tagen gehandelt. Am Freitag gibt es ein ausgeglichenes Bild zwischen Käufern und Verkäufern.

Euwax Sentiment Index

Der DAX liebäugelt zum Wochenschluss mit der Marke von 16.000 Punkten. In Stuttgart setzt man auf einen versöhnlichen Wochenabschluss. Die Käufer dominieren und das Sentiment schwankt zwischen Plus 25 und Plus 50, was bis zum Mittag für verstärktes Kaufinteresse spricht.

Börse Stuttgart auf Youtube

2. Börsenhalbjahr - was gehört jetzt ins Depot?

US-Aktien sind derzeit teurer als europäische Aktien. Aber was bedeutet eigentlich teurer? Wie lassen sich Aktien bewerten und vergleichen? Und was gehört fürs 2. Börsenhalbjahr ins Depot? Einschätzungen von Volker Meinel, Derivate-Experte bei der BNP Paribas, der zudem verrät, welche Marktmeinung die Privatanleger derzeit handeln.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=0jwApYWzZNk

