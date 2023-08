 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

STUTTGART Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN VM0T06)

Am Donnerstag legt die Telekom Quartalsergebnisse vor. In Stuttgart positionieren sich Derivateanleger sehr bullish und kaufen gleich zwei Call-Optionsscheine verstärkt. Die meisten Käufe gibt es in einem Call mit langer Laufzeit und einer Basis bei 20 Euro. Für das Fiskaljahr erwarten die Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 EUR im Vergleich zu 1,83 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren die Analysten durchschnittlich bei 111,58 Milliarden EUR, gegenüber 114,41 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

2. Discount-Call-Optionsschein auf WTI (WKN DW0DKC)

Verkauft wird ein Discount-Call-Optionsschein auf WTI. Der Schein mit Restlaufzeit bis November erlebt derzeit ein Comeback, nachdem sich der Preis der Sorte WTI deutlich von den Jahrestiefs erholt hat. Am Ölmarkt wirken die Förderkürzungen durch die OPEC und die Hoffnung auf ein "soft landing" der Weltwirtschaft.

3. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN UK6ESX)

Weiterhin im Fokus der Anleger ist ein Call-Optionsschein auf Alphabet, der wie schon am Dienstag gekauft wird. US-Tech-Aktien hatten in den vergangenen Tagen keinen leichten Stand. Der Nasdaq100 hat die 50-Tage-Linie angelaufen. Am Donnerstag könnte es mit den US-Inflationsdaten eine Richtungsentscheidung geben. In Stuttgart setzt man auf Alphabet und kauft den Call.

Euwax Sentiment Index

Nach der stärkeren Korrektur am Dienstag stehen die Vorzeichen im DAX weitestgehend auf Grün. Der Index behauptet sein starkes Opening um 15.950 Punkte. In Stuttgart überwiegt allerdings Skepsis. Das Sentiment liegt den gesamten Tag im negativen Bereich und gegen 13.00 Uhr bei Minus 25, was signalisiert das Short-Positionen überwiegen.

Börse Stuttgart auf Youtube

2. Börsenhalbjahr - was gehört jetzt ins Depot?

US-Aktien sind derzeit teurer als europäische Aktien. Aber was bedeutet eigentlich teurer? Wie lassen sich Aktien bewerten und vergleichen? Und was gehört fürs 2. Börsenhalbjahr ins Depot? Einschätzungen von Volker Meinel, Derivate-Experte bei der BNP Paribas, der zudem verrät, welche Marktmeinung die Privatanleger derzeit handeln.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=0jwApYWzZNk

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)