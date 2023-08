 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

STUTTGART Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Adidas (WKN UL0BVW)

Die im Oktober kurzfristig eingestellte Partnerschaft mit dem US-Rapper Kanye West und dem damit verbundenen Verkaufsstopp der Yeezy-Kollektion wirkt sich weiterhin auf adidas aus. Im abgelaufenen Quartal sank der Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal von 360 Millionen Euro auf nun 96 Millionen Euro. Der Sportartikelhersteller hat sich im Frühjahr für den Verkauf der Yeezy-Restbestände entschieden und möchte einen signifikanten Anteil des Erlöses spenden. In einer ersten Verkaufsrunde konnten die Herzogenauracher mit einem Umsatz von 400 Millionen Euro einen Gewinn von 150 Millionen Euro erzielen. Seit dem 02. August läuft die zweite Yeezy-Verkaufsrunde, von welcher sich der Konzern ein ähnliches Ergebnis wie zuvor erhofft. Die adidas-Aktie setzt ihre Erholung weiter fort, heute geht es um 0,8% auf 179,28 Euro nach oben. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf adidas gefragt.

2. Discount-Call-Optionsschein auf ASML (WKN MB8Q6Q)

Die Aktie des Halbleiter-Anlagenbauers ASML verliert weiter an Schwung, nachdem sie seit Oktober ca. 80% zulegen konnte. Ende Mai kostete ein Anteilsschein knapp 700 Euro, seither geht es kontinuierlich nach unten. Auch heute steht die ASML-Aktie im Minus, sie verliert 0,5% auf 603,20 Euro. Stuttgarter Derivateanleger steigen aus einem Discount-Call-Optionsschein auf ASML aus.

3. Knock-Out-Put auf Volkswagen (WKN KG78MW)

Volkswagen-Aktionäre blicken derzeit auf rote Kursdaten. In den letzten sechs Monaten verbilligten sich die Papiere der Wolfsburger um 10%. Damit entfernt sich der Kurs weiter vom durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 157,27 Euro. Auch heute steht ein Minus von 0,17% auf der Kurstafel. Aktuell kostet eine VW-Aktie 117,16 Euro. Anleger nehmen ihre Gewinne in einem Knock-out-Put auf den Autobauer mit und verkaufen diesen.

Euwax Sentiment Index

Der DAX kommt erholt aus dem Wochenende und klettert nach Verlusten am Freitag inzwischen wieder nach oben. Aktuell notiert der deutsche Leitindex bei 15.912 Punkten um 0,5% höher. Die Anleger bleiben dennoch skeptisch und bringen den Stimmungsindikator Euwax Sentiment mit -61 Punkten tief in den negativen Bereich.

Börse Stuttgart auf Youtube

Warum der @beamteninvestor auf hohe Dividende setzt

Wie würde eigentlich ein Angestellter des deutschen Staates investieren? Alle die sich das fragen haben heute die Gelegenheit in das Depot von Ben Offenberger zu spicken. Der Beamteninvestor ist heute bei Richy zu Gast und erläutert seine Strategie beim Geld anlegen. Warum Dividende für Ben ein wichtiges Thema ist, weshalb Wohlfühlen beim Investieren für ihn wichtig ist und welche faszinierenden Einzelaktien er mitgebracht hat erfahren Sie hier im Video.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=JaNRsFIh1v0

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)