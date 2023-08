 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN VU3CKH)

Befeuert durch den Hype um ChatGPT kletterte die Microsoft-Aktie Mitte Juli auf 366,77 US-Dollar und markierte damit ein neues Allzeit-Hoch. Seither verbilligten sich die Papiere des Software-Konzerns um 13,5 %. Wenn es nach den Analysten geht, ist das lediglich ein Durchhänger. Sie stufen Microsoft weiterhin auf buy ein und geben ein durchschnittliches Kursziel von 377 US-Dollar an. Heute kostet eine Aktie 315,84 US-Dollar und damit 0,3 % weniger als am Vortag. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft wird aktuell gekauft.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Amazon (WKN UL6BNZ)

Die Amazon-Aktie befindet sich seit Bekanntwerden des Abgangs von Dave Limp, dem bisherigen Chef der Geräte-Sparte, im Rückwärtsgang. Im Wochenverlauf ging es bisher um 3,3 % nach unten. Zudem belasten wieder aufkeimende Zinssorgen den zinssensiblen Tech-Sektor und damit auch die Papiere des Online-Händlers. Diese verbilligen sich heute um 0,84 % und kosten derzeit 132,85 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger setzen auf eine Trendumkehr und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Amazon ein.

3. Knock-out-Put auf Infineon (WKN HC8R1S)

Nachdem der Chip-Hersteller Infineon Anfang August seine Quartalszahlen präsentierte, mussten dessen Aktionäre einen Kursrückgang von 20 % verkraften. Im zweiten Quartal stagnierte das Geschäft mit einem Gewinn von 1,067 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 4,09 Milliarden Euro. Außerdem belasten neue Zins- und Konjunktursorgen die Tech-Branche. Aktuell steht für die Infineon-Aktie ein Tagesminus von 0,15 % bei 32,06 Euro auf der Kurstafel. An der Euwax wird ein Knock-out-Put auf die Münchener rege gehandelt.

Euwax Sentiment Index

Der DAX zeigt sich vor dem Wochenende weiter schwach. Zins- und Konjunktursorgen belasten die Stimmung. Daran kann auch eine sinkende Inflation im Euroraum nichts ändern. Nach 5,5 % im Juni, lag die Teuerung im Juli bei 5,3 %. Für das deutsche Aktienbarometer geht es um 0,55 % auf 15.590 Punkte nach unten. Die Anleger positionieren sich zum Wochenausklang nicht eindeutig, der Euwax Sentiment pendelt zwischen 0 und +15 Punkten, zum Mittag steht er bei +12 Punkten.

