 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

1. Discount-Call-Optionsschein auf SAP (WKN MB4ZX4)

Der Software-Konzern SAP startete vor einer Woche sein angekündigtes Aktienrückkauf-Programm. In der aktuellen Tranche des bis 2025 laufenden Programms wollen die Walldorfer bis Februar 2024 Aktien im Wert von bis zu 1,25 Milliarden Euro zurückkaufen. Der SAP-Aktie konnte das bisher keinen Rückenwind verleihen. In der vergangenen Woche steht ein Minus von ca. 1 % zu Buche. Aus dem Wochenende kommt die Aktie gut erholt und steigt um 1,25 % auf 125,68 Euro. Ein Discount-Call-Optionsschein auf SAP wird an der Euwax stark nachgefragt.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN MB5ZW8)

In den letzten Wochen konsolidierte die Nvidia-Aktie von ihrem Allzeithoch bei 480,34 US-Dollar kommend bis auf 410 US-Dollar. Seither stabilisieren sich die Papiere des Chip-Herstellers. Heute geht es um weitere 2,10 % auf 442,12 US-Dollar nach oben. Stuttgarter Derivateanleger nutzen den Kurshüpfer, um Gewinne mitzunehmen. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia wird verkauft.

3. Knock-out-Call auf Commerzbank (WKN UL5E3X)

Die Commerzbank-Aktie zeigt sich heute mit einem Kursplus von 1,65 % auf 10,18 Euro ebenfalls stark, nachdem sie in den letzten Tagen unter die 10 Euro-Marke rutschte. In den letzten vier Wochen mussten Aktionäre des Geldhauses ein Minus von ca. 10 % verkraften. Den heutigen Anstieg nutzen Anleger, um Kasse zu machen. Ein Knock-out-Call auf die Comemrzbank wird mehrheitlich verkauft.

Euwax Sentiment Index

Nach einer schwachen Vorwoche berappelt sich der DAX heute und steigt um 0,8 % auf die psychologisch wichtigen 15.700 Punkte. Allerdings zeigen sich die Anleger in einem konjunkturell weiter schwierigen Umfeld vorsichtig. Der Stimmungsindikator Euwax Sentiment fällt im Handelsverlauf kontinuierlich auf aktuell -38 Punkte.

