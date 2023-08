 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MB5DP3)

Tech-Werte sind in den letzten Tagen gefragt, so wie auch die Microsoft-Aktie. Für diese geht es seit Wochenbeginn um über 2 % nach oben. Heute kostet ein Anteilsschein am Software-Konzern 325 US-Dollar und damit 0,8 % mehr als am Vortag. Anleger greifen weiter bei einem Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft zu.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Broadcom (WKN MB6ND3)

Unter den derzeit gefragten Tech-Werten stechen vor allem die Aktien von Halbleiter-Herstellern heraus. Nvidia öffnet am Mittwochabend als Schwergewicht der Branche seine Bücher. Mit Broadcom veröffentlicht ein weiterer Chip-Produzent seine Quartalszahlen in den nächsten Tagen. Experten gehen im Vergleich zum Vorjahresquartal von einer Umsatzsteigerung um 4,6 % auf 8,85 Milliarden US-Dollar und einem Gewinnanstieg von 9,73 US-Dollar auf 10,43 US-Dollar je Aktie aus. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Broadcom gekauft.

3. Knock-out-Call auf Commerzbank (WKN UL5E3X)

Zu Wochenbeginn ging es für die Commerzbank-Aktie wieder über die 10 Euro-Marke. Seit Montag ging es um ca. 2 % nach oben. Am heutigen Handelstag hüpfte der Aktienkurs kurzzeitig um weitere 1,6 % auf 10,36 Euro nach oben. Die Gewinne mussten die Papiere des Geldhauses jedoch wieder fast vollständig abgeben. Zum Mittag notiert die Aktie bei 10,20 Euro noch 0,1 % im Plus. Entsprechend rege wird ein Knock-out-Call auf die Commerzbank gehandelt.

Der DAX präsentiert sich weiter freundlich und setzt seine Erholung fort. Heute stehen 15.790 Punkte und damit ein Plus von 0,53 % auf der Kurstafel. Unterstützung findet der deutsche Leitindex im Anleihemarkt, dort fallen die Renditen nach schwach ausgefallenen Einkaufsmanager-Indizes teilweise deutlich und nähren die Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen. Das lässt auch den Stimmungsindikator Euwax Sentiment von seinem Tief bei -40 Punkten auf aktuell +2 Punkte steigen.

Wie würde eigentlich ein Angestellter des deutschen Staates investieren? Alle die sich das fragen haben heute die Gelegenheit in in das Depot von Ben Offenberger zu spicken. Der Beamteninvestor ist heute bei Richy zu Gast und erläutert seine Strategie beim Geld anlegen. Warum Dividende für Ben ein wichtiges Thema ist, weshalb Wohlfühlen beim Investieren für ihn wichtig ist und welche faszinierenden Einzelaktien er mitgebracht hat erfahren Sie hier im Video.

