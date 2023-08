 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Discount-Call-Optionsschein auf Super Micro Computer (WKN MB78BK)

Die Aktie des US-amerikanischen IT-Anbieters Super Micro Computer zündete zu Jahresbeginn ein Kursfeuerwerk und lag zeitweise über 400 % im Plus. Die im August präsentierten Quartalszahlen entsprachen offensichtlich nicht den Erwartungen der Anleger, so dass der Aktienkurs am neuen Allzeithoch bei 356,38 US-Dollar drehte und sich dann bei 270 US-Dollar konsolidierte. Derzeit kostet ein Anteilsschein 268,55 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Super Micro Computer wird an der Euwax überwiegend gekauft.

2. Discount-Call-Optionsschein auf SAP (WKN MB4ZX4)

Gestern Abend veröffentlichte der SAP-Konkurrent Salesforce starke Quartalszahlen und erhöhte seine Jahresprognose. Das zieht heute auch die SAP-Aktie zeitweise über 0,7 % mit nach oben. Aktuell kostet eine Aktie des Walldorfer Software-Anbieters 129,10 Euro und damit noch 0,37 % mehr als am Vortag. Stuttgarter Derivateanleger nehmen nach dem Kursplus Gewinne mit und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf SAP.

3. Faktor 3x Long-Knock-out auf PayPal (WKN MB7TG5)

In Großbritannien verschärft die dortige Finanzaufsichtsbehörde die Regelungen für den Handel mit Kryptowährungen. Der Zahlungsdienstleister PayPal, der seit zwei Jahren seinen britischen Kunden den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen über ihr PayPal-Konto anbietet, reagiert auf die Verschärfung mit einer vorübergehenden Einstellung des Angebots. Gelten soll dies bereits ab Oktober bis Anfang des nächsten Jahres. Die PayPal-Aktie zeigt sich wenig beeindruckt und fügt ihrem bisherigen Wochenplus von 5,8 % weitere 0,13 % auf 63,50 US-Dollar hinzu. Anleger greifen heute bei einem Faktor 3x Long-Knock-out auf PayPal zu.

Euwax Sentiment Index

Der DAX setzt seine Aufwärtstendenz fort und steigt erstmals seit drei Wochen wieder über die 16.000 Punkte. Daran kann auch die mit 5,3 % etwas höher als prognostiziert ausgefallene EU-Inflationsrate nichts ändern. Am Mittag notiert der deutsche Leitindex bei 15.974 Punkten mit 0,5 % im Plus. Die Anleger positionieren sich vor den morgen erwarteten US-Arbeitsmarktdaten vorsichtig, für den Stimmungsindikator Euwax Sentiment stehen -22 Punkte auf der Kurstafel.

