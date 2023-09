 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

STUTTGART Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Safran (WKN MB1ZVZ)

Die Rallye der Safran-Aktie stockt seit Anfang August, als mit 151,04 Euro das bisherige Rekordhoch aus 2020 leicht übertroffen wurde. Geht es nach den Analysten von JP Morgan holt der Aktienkurs des französischen Luftfahrttechnik-Konzerns Luft für einen weiteren Anstieg auf 175 Euro. Aktuell kostet ein Anteilsschein 148 Euro. Stuttgarter Derivateanleger verkaufen heute einen Call-Optionsschein auf Safran.

2. Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum (WKN MB6VHP)

Die Occidental Petroleum-Tochter 1PointFive ist spezialisiert auf die CO2-Abscheidung und anschließender Verpressung im Boden. Das Unternehmen konnte nun Amazon als Kunden gewinnen und soll in dessen Auftrag in den nächsten zehn Jahren insgesamt 250.000 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entziehen. Die Aktie der Muttergesellschaft Occidental Petroleum legt heute 0,5 % auf 66,65 US-Dollar zu. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf den Erdöl-Bohrkonzern gefragt.

3. Knock-out-Call auf den DAX (WKN MD5JR9)

Heute treffen sich die EZB-Notenbanker zu ihrer viel beachteten Sitzung. Anleger schauen gespannt nach Frankfurt und erwarten die aktuelle Leitzinsentscheidung. Experten gehen mehrheitlich von einer Anhebung um 0,25 % aus. Im Vorfeld werden eifrig Knock-out-Produkte auf den DAX gehandelt, unter anderem wird ein Knock-out-Call auf den deutschen Leitindex überwiegend gekauft.

Euwax Sentiment Index

Der Markt wartet auf den EZB-Leitzinsentscheid am Mittag und lässt den DAX aktuell bei 15.640 Punkte mit 0,06 % leicht im Minus notieren. Nach der Leitzinsentscheidung dürfte sich am Nachmittag mehr Aktivität einstellen. Anleger positionieren sich im Vorfeld neutral, für das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment stehen derzeit -2 Punkte auf der Kurstafel.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

