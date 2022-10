EQS-Adhoc: Berichtigung des Beteiligungswerts der Tochtergesellschaft LEHNER INVESTMENTS ENGINEERING Ltd in Höhe von EUR 47.560.092,61 führt zu einem Halbjahresverlust in Höhe von EUR 47.650.851,42 (deutsch) Berichtigung des Beteiligungswerts der Tochtergesellschaft LEHNER INVESTMENTS ENGINEERING Ltd in Höhe von EUR 47.560.092,61 führt zu einem Halbjahresverlust in Höhe von EUR 47.650.851,42 28.10.2022 - 15:56 Uhr Kommentieren Jetzt teilen Jetzt teilen dpa Startseite E-Mail Pocket Flipboard

Mehr zu: EQS-Adhoc: Berichtigung des Beteiligungswerts der Tochtergesellschaft LEHNER INVESTMENTS ENGINEERING Ltd in Höhe von EUR 47.560.092,61 führt zu einem Halbjahresverlust in Höhe von EUR 47.650.851,42 (deutsch)