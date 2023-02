 EQS-Adhoc: meine Volksbank Raiffeisenbank eG und BV Bayerische Vermögen GmbH gründen Joint Venture (deutsch)

meine Volksbank Raiffeisenbank eG und BV Bayerische Vermögen GmbH gründen Joint Venture

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung EQS-Ad-hoc: LAIQON AG / Schlagwort(e): Joint Venture meine Volksbank Raiffeisenbank eG und BV Bayerische Vermögen GmbH gründen Joint Venture 10.02.2023 / 10:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN. meine Volksbank Raiffeisenbank eG und BV Bayerische Vermögen GmbH gründen Joint Venture * Aufbau einer zukunftsweisenden Vermögensverwaltung für gehobene Kunden Hamburg, 10. Februar 2023 Mit der heutigen Gründung der "meine Bayerische Vermögen" GmbH (mBV), Rosenheim, bündeln der Vermögensverwalter BV Bayerische Vermögen GmbH und die meine Volksbank Raiffeisenbank eG (mVBRB Rosenheim) ihre Kompetenzen in einem Gemeinschaftsunternehmen für die Vermögensverwaltung in der Region Oberbayern/München. Die Bayerische Vermögen GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29), beteiligt sich dabei zu 25% an der mBV. Entsprechend werden 75% der Gesellschaftsanteile durch die mVBRB Rosenheim gehalten. Mit erfolgreicher Beendigung des Verfahrens zur Erlangung einer Paragraf 15 Wertpapierinstitutsgesetz-Erlaubnis (WpIG) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) plant das neue Unternehmen seine operative Tätigkeit voraussichtlich im Sommer 2023 aufzunehmen. Aufbau einer zukunftsweisenden Vermögensverwaltung für gehobene Kunden Die mVBRB Rosenheim ist die größte Volksbank Raiffeisenbank Bayerns und die zehntgrößte Genossenschaftsbank in Deutschland. Mit über 122.000 Mitgliedern betreut die Bank mit rund 1.200 Beschäftigten ein Kundenvolumen von rund 22 Mrd. EUR an über 82 Filialen in der Region. Die Bayerische Vermögen GmbH ist als großer unabhängiger Vermögensverwalter in Bayern auf das Vermögensmanagement von Privatkunden, Family Offices, Unternehmen aber auch Stiftungen spezialisiert und betreut mit rund 20 Beratern an vier Standorten in der Region knapp 2.300 Kunden. Durch das Joint Venture transferiert die Bayerische Vermögen GmbH ihr Know-how und die aufgebaute Plattformstrategie der vorhandenen Wealth Produkte und Lösungen des LAIQON-Konzerns in das neue Gemeinschaftsunternehmen, das zukünftig unter der Marke "meine Bayerische Vermögen" auftreten wird. Die LAIQON AG verwaltet ein Kundenvolumen von 5,7 Mrd. EUR Assets under Management (AuM), davon rund 1,5 Mrd. EUR in Wealth Management-Lösungen. Ziel beider Partner ist es, die mBV als attraktiven Full-Service-Dienstleister im Bereich des stark wachsenden Marktes der Vermögensverwaltung für gehobene Bankkunden zu positionieren. Die Kundinnen und Kunden sollen dabei in den Regionen Rosenheim, Altötting und München akquiriert und betreut werden. Dabei soll eine persönliche 360

-Betreuung

mit digitalem Service mit hoher User Experience und umfassender

Berichts-Transparenz unter Nutzung der aufgebauten Digital Asset Plattform

der LAIQON AG kombiniert werden.

Das Produktportfolio der mBV soll sämtliche Themen der Vermögensverwaltung

im Bereich liquider und illiquider Anlagen abdecken. Um eine unabhängige

Beratung zu gewährleisten, sollen dabei neben den Wealth Produkten und

Lösungen des LAIQON-Konzerns und aus dem genossenschaftlichen Finanzverbund

der Volksbanken/Raiffeisenbanken auch Produkte von Drittpartnern angeboten

werden.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In

die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf

historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für

Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der

Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,

Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie

die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt

ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach

bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.

Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und

Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf

Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.

Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung jeglicher Art für

zukunftsgerichtete Aussagen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in

dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf

den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände

zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten,

sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation

liegt.

Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus, das aktuell mit über 50

Wealth Produkten und Lösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt.

Diese werden sowohl von Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungs-Teams

als auch auf Basis künstlicher Intelligenz gesteuert.

Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der

Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN:

DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Mit seiner Strategie 2023/25 2.0 wendet sich die LAIQON AG als

Premium-Qualitätsanbieter mit einem Full-Service-Angebot mit nachhaltigen

Produkten und Lösungen sowohl an private als auch an institutionelle Kunden.

LAIQON hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management,

Wealth Management und Digital Wealth positioniert.

Die aufgebaute Plattformstrategie über die Digital Asset Plattform 4.0 ist

das verbindende Element des Geschäftsmodells. Sie befähigt die LAIQON AG die

gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren.

Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen

Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset

Management-Factory zu positionieren.

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: [email protected]

Sprache: Deutsch

Unternehmen: LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0

Fax: +49 (0)40 32 56 78-99

E-Mail: [email protected]

Internet: https://laiqon.ag

ISIN: DE000A12UP29

WKN: A12UP2

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

