 EQS-Adhoc: TeamViewer AG beschließt Aktienrückkaufprogramm 2023 mit einem Volumen von bis zu 150 Mio. EUR (deutsch)

TeamViewer AG beschließt Aktienrückkaufprogramm 2023 mit einem Volumen von bis zu 150 Mio. EUR

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung EQS-Ad-hoc: TeamViewer AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf TeamViewer AG beschließt Aktienrückkaufprogramm 2023 mit einem Volumen von bis zu 150 Mio. EUR 06.02.2023 / 19:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Göppingen, 6. Februar 2023 - Der Vorstand der TeamViewer AG hat heute ein neues Aktienrückkaufprogramm (SBB 2023) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 150 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) beschlossen. Das angekündigte Rückkaufprogramm stellt den zweiten Aktienrückkauf von TeamViewer als börsennotiertes Unternehmen nach dem erfolgreichen Abschluss des 300 Mio. EUR Rückkaufs im Jahr 2022 dar. Der Rückkauf wird in zwei unabhängigen Tranchen über die Börse durchgeführt und soll innerhalb des Jahres 2023 abgeschlossen werden. Die erste Tranche mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. EUR, höchstens aber 9.112.985 Aktien, wird voraussichtlich Mitte Februar 2023 starten. Die Gesellschaft macht dabei von der bestehenden Ermächtigung der Hauptversammlung 2022 Gebrauch. Die zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms (SBB 2023) soll zeitnah nach Abschluss der ersten Tranche beginnen und steht unter dem Vorbehalt einer Erneuerung der Ermächtigung durch die Hauptversammlung der Gesellschaft im Mai 2023. Das Rückkaufprogramm wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) und anderen anwendbaren Regeln und Vorschriften durchgeführt. Weitere Einzelheiten werden vor dem Beginn des Aktienrückkaufprogramms gesondert bekannt gegeben. TeamViewer kann bis zu 10 Prozent des Grundkapitals als eigene Aktien (Treasury Shares) für gesetzlich zulässige Zwecke nach deutschem Aktienrecht halten. Infolgedessen wird das Unternehmen alle Aktien einziehen, die über diesem Schwellenwert liegen. Ein Teil der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms (SBB 2023) zurückgekauften Aktien wird für die Tranche 2023 des Mitarbeiteraktienbeteiligungsprogramms von TeamViewer verwendet. TeamViewer behält sich das Recht vor, den Aktienrückkauf jederzeit auszusetzen oder einzustellen. ### Kontakt Presse TeamViewer Investor Relations TeamViewer Martina Dier Ursula Querette Vice President, Communications Vice President, Capital Markets E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 06.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TeamViewer AG Bahnhofsplatz 2 73033 Göppingen Deutschland Telefon: +49 7161 97200 81 Fax: +49 7161 60692 335 E-Mail: [email protected] Internet: www.teamviewer.com ISIN: DE000A2YN900 WKN: A2YN90 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1552947 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1552947 06.02.2023 CET/CEST