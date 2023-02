 EQS-Adhoc: Vantage Towers AG: Der Vorsitzende des Vorstands, Vivek Badrinath, strebt keine weitere Amtszeit bei Vantage Towers AG an (deutsch)

Vantage Towers AG: Der Vorsitzende des Vorstands, Vivek Badrinath, strebt keine weitere Amtszeit bei Vantage Towers AG an

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung EQS-Ad-hoc: Vantage Towers AG / Schlagwort(e): Personalie Vantage Towers AG: Der Vorsitzende des Vorstands, Vivek Badrinath, strebt keine weitere Amtszeit bei Vantage Towers AG an 06.02.2023 / 11:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Düsseldorf, den 6. Februar 2023 Der Vorsitzende des Vorstands (CEO) der Vantage Towers AG ("Vantage Towers" oder die "Gesellschaft") (ISIN: DE000A3H3LL2), Vivek Badrinath, hat heute den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Vantage Towers darüber informiert, dass er aus persönlichen Gründen nicht für eine Verlängerung seines noch bis Ende 2023 laufenden Vorstandsvertrags zur Verfügung steht. Herr Badrinath ist auch bereit, sein Vorstandsmandat zu einem früheren Zeitpunkt zu übergeben, sofern dies vom Aufsichtsrat für die Nachfolgeregelung als sinnvoll erachtet wird. Der Aufsichtsrat wird nun zusammen mit seinem Personalausschuss mit der Nachfolgesuche beginnen. Vivek Badrinath wird gemeinsam mit dem Aufsichtsrat für einen geordneten Übergang sorgen und spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2023 oder zu einem ggf. noch zu vereinbarenden früheren Zeitpunkt aus dem Vorstand der Vantage Towers ausscheiden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats dankt Vivek Badrinath für die herausragende Führung der Gesellschaft und seinen Beitrag während der Schaffung der Vantage Towers, den Börsengang der Gesellschaft und die anschließende erfolgreiche Geschäftsentwicklung. Kontakt: Lie-Tin Wu [email protected] Head of Investor Relations Vantage Towers AG --------------------------------------------------------------------------- 06.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Vantage Towers AG Prinzenallee 11-13 40549 Düsseldorf Deutschland E-Mail: [email protected] Internet: https://www.vantagetowers.com/ ISIN: DE000A3H3LL2 WKN: A3H3LL Indizes: MDAX, TecDAX, FTSE Global Equities Mid-Cap, STOXX Europe 600 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1552447 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1552447 06.02.2023 CET/CEST