EQS-DD: Adtran Holdings, Inc. (deutsch)

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: H. Fenwick Huss, Restricted Stock Awards (RSAs) betreffend Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)Erwerb von 1.629 Aktien mit Verfügungsbeschränkung als Teil der aktienbasierten Vergütung. Die Beschränkungen entfallen mit Vesting der RSAs und es werden Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. ...