EQS-News: ABOUT YOU Holding SE: Internationales Debüt der ABOUT YOU Fashion Week in Mailand: Mit rund 2,1 Milliarden Medienkontakten und 8.000 Gästen vor Ort die erfolgreichste Event Experience von ABOUT YOU (deutsch) ABOUT YOU Holding SE: Internationales Debüt der ABOUT YOU Fashion Week in Mailand: Mit rund 2,1 Milliarden Medienkontakten und 8.000 Gästen vor Ort die erfolgreichste Event Experience von ABOUT YOU 07.10.2022 - 11:01 Uhr Kommentieren Jetzt teilen Jetzt teilen dpa Startseite E-Mail Pocket Flipboard

Mehr zu: EQS-News: ABOUT YOU Holding SE: Internationales Debüt der ABOUT YOU Fashion Week in Mailand: Mit rund 2,1 Milliarden Medienkontakten und 8.000 Gästen vor Ort die erfolgreichste Event Experience von ABOUT YOU (deutsch)