 EQS-News: cyan AG: Mission "WeProtect" - wefox und cyan AG starten Partnerschaft für integrierten Cyber- und Versicherungsschutz im digitalen Alltag (deutsch)

cyan AG: Mission "WeProtect" - wefox und cyan AG starten Partnerschaft für integrierten Cyber- und Versicherungsschutz im digitalen Alltag

München, 25. Juli 2023 - Die cyan AG EQS -News: cyan AG / Schlagwort(e): Sonstiges cyan AG: Mission "WeProtect" - wefox und cyan AG starten Partnerschaft für integrierten Cyber- und Versicherungsschutz im digitalen Alltag 25.07.2023 / 10:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Mission "WeProtect" - wefox und cyan AG starten Partnerschaft für integrierten Cyber- und Versicherungsschutz im digitalen Alltag München, 25. Juli 2023 - Die cyan AG (XETR: CYR), ein führender europäischer und weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen unter der Marke cyan digital security, gibt eine Partnerschaft mit wefox, dem führenden europäischen revolutionären InsurTech, bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Cyber-Sicherheitslösungen mit Versicherungsprodukten zu bündeln und dadurch Menschen und Unternehmen digitales Risikomanagement zu erleichtern. Im Allianz Risikobarometer 2023 wird Cybersecurity von internationalen Experten seit Jahren als das bedeutendste und global präsenteste Risiko eingeschätzt. [Allianz Risk Barometer 2023] Mit der kontinuierlichen Verlagerung des Alltags in das Internet, von der Cloud bis hin zum Metaverse nimmt die Abhängigkeit von mobilen Endgeräten und damit das Risiko drastisch zu. Digitale Cybersecurity-Lösungen ermöglichen einen unkomplizierten und leistungsstarken Schutz bei der Nutzung des Internets. Die Produkte bauen auf cyans proprietäre und patentierte Threat Intelligence Plattform, die Cyber-Bedrohungen in Echtzeit erkennt, wodurch das Cyber-Risiko effizient reduziert wird. "Wir leben in einer digitalen Welt - diese erfordert digitale Lösungen. Sicherheitsgurte im Auto, Sturzhelme am Fahrrad, und Rauchmelder im Haus dienen bereits seit Jahren als selbstverständlicher Schutz unserer wertvollsten Gegenstände und unserer liebsten Menschen - immer verbunden auch mit einer Versicherungslösung," sagt Frank von Seth, CEO der cyan AG. "Digitale Sicherheit muss ebenso einfach, selbstverständlich und immer präsent sein. Mit unseren App-integrierten Lösungen und Plattform-Partnern wie wefox helfen wir, Menschen ihr alltägliches Cyberrisiko zu managen." "Betrachtet man die unglaubliche, technische Dynamik der letzten Jahre, so zeigt sich eindrucksvoll eine Entwicklung hin zu einem voll digitalen Lifestyle, seien es Zahlungen über's Smartphone, die smarte Steuerung der eigenen vier Wände, bis hin zu KI-gestützter Elektromobilität. Umso wichtiger ist es, Partner wie cyan an der Seite zu haben, um die Absicherung unserer Kunden gegen Cyber-Risiken im digitalen Leben zu unterstützen", hebt Rainer Vogelmann, Country Head wefox Österreich, den Stellenwert der neuen Partnerschaft hervor. Als führendes InsurTech ist wefox bei der Digitalisierung der Versicherungsbranche tonangebend. wefox agiert mit seiner 360

Serviceplattform als Drehscheibe zwischen Kunden, Versicherungsvermittlern

und Versicherungsgesellschaften. Kunden und angebundene Makler nutzen

volldigitale Prozesse wie Antrags-, Vertrags- oder Schadensbearbeitung und

den integrierten Versicherungsvergleichsrechner über alle Sparten. wefox

erhielt als erstes nicht-schweizerisches Unternehmen das Digital Trust Label

der Swiss Digital Initiative, welches Unternehmen zur Einhaltung von hohen

Geschäftsvorschriften und -standards verpflichtet.

"Unser Ansatz als wefox ist es, den Faktor Mensch in den Vordergrund zu

stellen. Technologien, Security, Innovation und Versicherung sollen eng

miteinander verzahnt werden. Jeder ist heute mindestens einmal bereits Ziel

einer Phishing-Attacke gewesen. Seien es bloße Fake-SMS, nicht

funktionierendes Internetbanking, oder Betrugs-Emails mit falschem Absender"

unterstreicht Rene Besenbäck, Geschäftsführer wefox Österreich. "Wir

arbeiten in unserer Partnerschaft mit cyan an unserer gemeinsamen Mission

"WeProtect" konkret an der Integration einer Sicherheits-Software für Mobile

Devices, um das Potenzial von Cyberattacken dramatisch zu reduzieren. Und

falls dennoch etwas passiert, dies über Versicherungsschutz doppelt

abzusichern", ergänzt Besenbäck.

Über wefox - Insurance. But simple.

wefox wurde 2015 von Julian Teicke, Fabian Wesemann und Dario Fazlic

gegründet. wefox ist ein Insurtech, das von einem einzigen Ziel angetrieben

wird: Menschen zu schützen, indem es Versicherungen durch Technologie 10 Mal

besser macht.

Seit der Gründung von wefox im Jahr 2015 hat das Unternehmen seinen Umsatz

jedes Jahr verdoppelt. Im Jahr 2022 betrug der Umsatz 580 Millionen

US-Dollar. wefox bedient mehr als 2 Millionen Kunden in Österreich,

Deutschland, Italien, Polen, den Niederlanden und der Schweiz.

Im Mai 2023 sicherte sich wefox eine Kreditlinie in Höhe von 55 Millionen

US-Dollar von J.P. Morgan und Barclays sowie ein zweites Closing seiner

Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Millionen US-Dollar bei einer

Bewertung von 4,5 Milliarden US-Dollar. Weitere Info unter: www.wefox.at

Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von

intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für

Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die

Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für

Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen

Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan

werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner

integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell, unter der eigenen Marke

ihren Endkunden anbieten.

Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über

die Produkte von cyan an Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein

Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform,

Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt

cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in

der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu

entwickeln. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile

(América Móvil Group), dtac (Telenor Group) und der Telekomkonzern Magenta

(T-Mobile).

Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com

