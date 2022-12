 EQS-News: Daldrup & Söhne AG erhält Bohrauftrag von der Stadt Frankfurt zur Erkundung der örtlichen Geologie (deutsch)

Daldrup & Söhne AG erhält Bohrauftrag von der Stadt Frankfurt zur Erkundung der örtlichen Geologie

Oberhaching / Ascheberg, 14. Dezember 2022 - Die Daldrup & Söhne AG EQS-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Marktbericht Daldrup & Söhne AG erhält Bohrauftrag von der Stadt Frankfurt zur Erkundung der örtlichen Geologie 14.12.2022 / 10:36 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- CORPORATE NEWS Daldrup & Söhne AG erhält Bohrauftrag von der Stadt Frankfurt zur Erkundung der örtlichen Geologie * Auftragswert rund 3,4 Mio. Euro * Forschungsbohrung zur Erkundung der geothermischen Potenziale zu Heizzwecken für Frankfurter Gebäude * BMWK legt Eckpunktepapier zur Förderung der Geothermie vor Oberhaching / Ascheberg, 14. Dezember 2022 - Die Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572), Bohrtechnik- und Geothermiespezialist, hat von der Stadt Frankfurt am Main einen Auftrag für eine Forschungsbohrung auf dem Gelände des Rebstockbades erhalten. Die Bohrung dient der Ermittlung des geothermischen Potenzials sowie der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Details der geologischen Standortverhältnisse bis ca. 800 m Tiefe. Die während der Bohrung gewonnenen Ergebnisse ermöglichen der Stadt Frankfurt eine fundierte Einschätzung, welches Wärmepotenzial insgesamt zur Verfügung steht und mit welchem Aufwand die Erdwärme aus dem Untergrund gewonnen werden kann. Der Auftragswert für die Daldrup & Söhne AG beträgt rund 3,4 Mio. Euro. Mit den Bohrarbeiten wurde bereits begonnen. Frankfurt steht auf heißem Untergrund Basierend auf den gewonnenen Ergebnissen, können potenziell geothermische Vorhaben realisiert werden. Wenn die geologischen und geothermischen Voraussetzungen gegeben sind, kann zum Beispiel das neu gebaute Rebstockbad möglicherweise mit klimafreundlicher, geothermischer Wärme versorgt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es unter Frankfurt bereits in geringen Tiefen von 800 m mit 40 bis 60

C sehr heiß.

Erdwärme-Turbo für Deutschland: BMWK legt Eckpunktepapier vor

Mehrere aktuelle Studien ( Roadmap Oberflächennahe Geothermie, Roadmap Tiefe

Geothermie, Metastudie zur nationalen Erdwärmestrategie, Fernwärmeversorgung

mittels Nutzung von Niedertemperaturwärmequellen am Beispiel

tiefengeothermischer Ressourcen) deutscher Forschungseinrichtungen

verdeutlichen, dass die Geothermie das Potenzial hat, einen Großteil des

deutschen Wärmebedarfs zu decken.

Laut der Studie "Roadmap tiefe Geothermie für Deutschland" [1] von

Fraunhofer und Helmholtz eröffnet das Marktpotenzial in Deutschland

Ausbauziele von weit über 300 TWh Jahresarbeit bzw. 70 GW installierte

Leistung, das entspricht rund 25 % des Gesamtwärmebedarfs. Zum Aufbau einer

tiefengeothermalen Erzeugungsinfrastruktur und zur Anbindung an kommunale

Verteilungsinfrastrukturen für Wärme werden laut Roadmap in den kommenden

zehn Jahren Investitionen in Höhe von ca. 2,0 bis 2,5 Mrd. Euro je GW

installierter Leistung aus öffentlichen und privaten Haushalten benötigt.

Damit lassen sich wettbewerbsfähige Wärmegestehungskosten von < 30 EUR/MWh

erzielen.

Zügige Genehmigungsverfahren und Ausbau der Förderprogramme

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) will mit dem

Eckpunktepapier "Geothermie für die Wärmewende" [2] mit acht Maßnahmen die

Branche unterstützen, dieses Potenzial zügig zu heben und Investitionen

erleichtern. Ziel ist es, die derzeit noch zu über 75 % aus Erdgas, Öl und

Kohle erzeugte Wärme, bis zum Jahr 2030 wenigstens zur Hälfte zu

dekarbonisieren. Der Ersatzbedarf insbesondere für das importierte Erdgas

ist enorm.

Die Geothermie zählt für das BMWK dabei zu den Schlüsseltechnologien, um

Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme versorgungssicher, wirtschaftlich und

dezentral zu erzeugen. Laut Leibnitz Institut für angewandte Geophysik

müssen allein 587 TWh/pro Jahr (2.111 PJ) aus Erdgas, Erdöl und Kohle

ersetzt werden, um die Klimaschutzziele im Sektor Raumwärme/Warmwasser zu

erreichen. Zu den vom BMWK vorgeschlagenen Maßnahmen gehören u.a. die

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, der Ausbau von Förderprogrammen

wie dem BEW und dem EEW sowie die Risikoabfederung von Geothermiebohrungen.

Bis 2030 bedeutet das mindestens 100 mitteltiefe und tiefe

Geothermieprojekte. Das entspricht einer Vervielfachung gegenüber dem

derzeitigen Ausbautempo.

