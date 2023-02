 EQS-News: Evotec SE: Laetitia Rouxel folgt auf Enno Spillner als Chief Financial Officer (deutsch)

Evotec SE: Laetitia Rouxel folgt auf Enno Spillner als Chief Financial Officer

Evotec SE EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges Evotec SE: Laetitia Rouxel folgt auf Enno Spillner als Chief Financial Officer 07.02.2023 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Hamburg, 07. Februar 2023: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass der Aufsichtsrat des Unternehmens Laetitia Rouxel mit Wirkung zum 1. April 2023 als neue Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands bestellt hat. Sie folgt auf Enno Spillner, dessen Vertrag Ende März ausläuft und der sich neuen Aufgaben zuwenden wird. Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich, Aufsichtsratsvorsitzende von Evotec, sagte: "Enno Spillner war für Evotecs schnelles und nachhaltiges Wachstum in den vergangenen Jahren von zentraler Bedeutung und trug substanziell zur Erfolgsgeschichte des Unternehmens bei. Ich verstehe Ennos Wunsch nach einer neuen Herausforderung und möchte ihm im Namen des gesamten Aufsichtsrats unsere aufrichtige Dankbarkeit ausdrücken und ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute wünschen. Gleichzeitig freuen wir uns darüber, in dieser für die Weiterentwicklung des Unternehmens wichtigen Phase Laetitia Rouxel als Evotecs neue CFO willkommen zu heißen. Wir freuen uns darauf, von Laetitia als Führungskraft, ihrer finanziellen Expertise sowie ihrer operativen Erfahrung zu profitieren. Sie wird im Vorstand einen Beitrag dazu leisten, das Unternehmen auf eine neue Ebene von Wachstum und Exzellenz zu heben." Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, sagte: "Im Namen des Vorstands und des Unternehmens möchte ich Enno für seine wertvolle Leistung danken. Enno hat außerordentlich zur Zielsetzung unseres Unternehmens beigetragen. In seinen Verantwortungsbereich fielen nicht nur verschiedene große Finanzierungen, sondern auch Evotecs erfolgreicher Börsengang an der NASDAQ. Wir werden mit Enno in engem Kontakt bleiben und wünschen ihm für seine zukünftigen Aufgaben viel Erfolg. Gleichzeitig freue ich mich sehr darüber Laetitia zu begrüßen. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung aus Blue-Chip-Unternehmen und verschiedenen Branchen wird Laetitia dazu beitragen, Evotecs weiteren Weg in ihre nächste Wachstumsphase zu ebnen." "Es war mir eine große Freude, Evotecs außergewöhnliche Wachstumsgeschichte mit verschiedenen organischen und strategischen Transaktionen zu unterstützen und mitzubestimmen und das Unternehmen als eine der führenden Plattformen für externe Innovation der Branche zu positionieren - und dabei langfristig Nachhaltigkeit und Potenzial zu generieren. Die Zusammenarbeit mit einem kenntnisreichen und motivierten Team und meinen Managementkollegen war ein Privileg, für das ich dankbar bin. Ich wünsche Evotec alles Gute", sagte Enno Spillner. Laetitia Rouxel, designierte Chief Financial Officer von Evotec SE, sagte: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten und passionierten Team von Evotec, einem Unternehmen mit der bedeutsamen Mission, das Verständnis von Erkrankungen durch Daten, Wissenschaft und Biologie zu verbessern. Ich bringe meine Kenntnisse als CFO in einem globalen Kontext, sowie ein Bekenntnis zu hoher Qualität in der Ausführung ein. Ich freue mich darauf, Innovation weiter aufzubauen und einzusetzen, damit das Unternehmen die nächste Stufe seines nachhaltigen Wachstums erreicht." Laetitia Rouxel verfügt über mehr als 25 Jahre Finanz-Erfahrung in verschiedenen Branchen, darunter Life Sciences, Ernährung, Kosmetik und im Bausektor. Nach ihrem Abschluss von der französischen Wirtschaftshochschule "ISG" begann sie ihre Karriere mit Finanz- und kaufmännischen Tätigkeiten in der Pharmaindustrie bei Pfizer und J&J. Zudem arbeitete sie in verschiedenen führenden Positionen im Finance-Bereich für den international agierenden französischen Konzern Danone, wo sie in verschiedenen Regionen, darunter Frankreich und die Niederlande, in den Bereichen F&E, Medizin sowie Babynahrung arbeitete. Sie wechselte zum Kosmetikunternehmen Coty in die Schweiz, wo sie CFO eines Geschäftsbereichs wurde, bevor sie als globale CFO zu Wavin, einem Lösungsanbieter für den Bau- und Infrastruktursektor berufen wurde. ÜBER EVOTEC SE Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.500 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn. ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. 