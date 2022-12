 EQS-News: Lenzing AG: Lenzing erneut als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit mit höchster Kategorie "AAA" durch CDP ausgezeichnet (deutsch)

Lenzing AG: Lenzing erneut als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit mit höchster Kategorie "AAA" durch CDP ausgezeichnet

Nachhaltigkeitsberichterstattung EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Rating Lenzing AG: Lenzing erneut als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit mit höchster Kategorie "AAA" durch CDP ausgezeichnet 14.12.2022 / 11:48 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Lenzing erneut als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit mit höchster Kategorie "AAA" durch CDP ausgezeichnet * Lenzing ist eines von nur zwölf Unternehmen weltweit, die mit einem herausragenden "AAA" bewertet wurden * Lenzing ist führend in den Bereichen Klima, Wassersicherheit und Wälder * CDP gilt als der Goldstandard für Umweltberichterstattung Lenzing - Die Lenzing Gruppe, weltweit führende Anbieterin von Spezialfasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, wurde von der internationalen Non-Profit-Umweltorganisation CDP für ihre Transparenz und Leistung in den Bereichen Klima, Wälder und Wassersicherheit ausgezeichnet und in die jährliche "A-Liste" aufgenommen. Durch signifikante, nachweisliche Maßnahmen zur Verbesserung der Klimabilanz, Wassersicherheit und durch ihr Engagement gegen die Abholzung ist Lenzing weltweit führend in Bezug auf unternehmerische Umweltambitionen, Maßnahmen und Transparenz. Die Weltwirtschaft betrachtet CDP als den Goldstandard der Umweltberichterstattung mit den reichhaltigsten und umfassendsten Daten zu Maßnahmen von Unternehmen und Städten. 2022 forderten mehr als 680 Investoren mit einem Vermögen von über USD 130 Billionen und 280 Großeinkäufer mit Beschaffungskosten in Höhe von USD 6,4 Billionen Unternehmen dazu auf, über die CDP-Plattform Daten zu Umweltauswirkungen, Risiken und Chancen offenzulegen. Rekordverdächtige 18.700 Unternehmen sind diesem Aufruf gefolgt. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nun schon zum zweiten Mal in Folge von CDP mit einem dreifachen ,A' ausgezeichnet wurden. Das Rating zeigt, dass wir mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie bereits auf einem sehr guten Weg sind und dass die Schritte, die wir als Lenzing Gruppe unternehmen, um uns kontinuierlich zu verbessern und Lösungen für die dringlichsten Probleme unserer Zeit zu finden, wahrgenommen und honoriert werden", so Stephan Sielaff, CEO der Lenzing Gruppe. "Wir setzen uns dafür ein, unsere Industrien noch nachhaltiger zu gestalten und den Wandel des Textilgeschäfts von einem linearen zu einem Modell der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Es bedarf weiterer Anstrengungen der gesamten Industrie, um diesen Wandel zu beschleunigen", erklärt Sielaff. "In diesem Jahr haben rund 20.000 Unternehmen ihre Umweltdaten gegenüber CDP offengelegt, darunter 70 Prozent der europäischen Unternehmen nach Marktwert. Die COP 27 hat gezeigt, dass ein grundlegender Wandel notwendiger denn je ist, wenn wir die Erderwärmung auf 1,5

C begrenzen wollen. Ich

freue mich daher, dass europäische Unternehmen fast die Hälfte aller

Unternehmen auf der ,A-Liste' weltweit ausmachen, darunter 15 mit zwei

,A'-Bewertungen und acht mit drei Mal ,A' für ihre führende Rolle in den

Bereichen Klima, Wälder und Wassersicherheit. Wir müssen die Emissionen

halbieren, die Abholzung bis 2030 stoppen und gleichzeitig die

Wasserversorgung im gleichen Zeitraum sicherstellen - ohne die Natur

schaffen wir das 1,5-Grad-Ziel nicht.

Mit der bahnbrechenden neuen EU-Richtlinie zur

Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting

Directive, CSRD), die nun verabschiedet wurde, zeigen die Unternehmen der

,A-Liste' des CDP, dass sie die Nase vorn haben. Sie ergreifen klare

Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen und zum Umgang mit den

Umweltauswirkungen in ihrer gesamten Wertschöpfungskette. Diese Art von

Umwelttransparenz und -maßnahmen brauchen wir in der gesamten Wirtschaft, um

einen ökologischen Kollaps zu verhindern", weiß Maxfield Weiss, Executive

Director des CDP Europa.

Effiziente Nutzung der Ressourcen

Holz, der daraus gewonnene Faserzellstoff und Wasser gehören zu den

wichtigsten Rohstoffen für die nachhaltige Produktion von Lenzing

Cellulosefasern und auch zu den wichtigsten Kernbereichen der

Nachhaltigkeitsstrategie der Lenzing Gruppe. Lenzing übernimmt

Verantwortung, indem eine nachhaltige Beschaffung anstrebt wird, die sich

auf Umweltzertifikate sowie einen verantwortungsvollen und effizienten

Einsatz dieser wertvollen Ressourcen stützt. Lenzing bezieht Holz und

Faserzellstoff aus nachhaltig bewirtschafteten Forsten und Plantagen und

nicht aus alten, geschützten oder bedrohten Wäldern. Der Lenzing

Bioraffinerie-Prozess gewährleistet, dass 100 Prozent der Holzbestandteile

für die Herstellung von Faserzellstoff für die Faserproduktion,

Bioraffinerie-Produkte und Bioenergie verwendet werden.

Darüber hinaus bietet Lenzing mit REFIBRA(TM) und den Eco Cycle Technologien

Lösungen für die Umstellung der Textil- und Vliesstoffindustrie von einer

linearen auf eine Kreislaufwirtschaft an. Ganz im Sinne ihrer Vision für die

Kreislaufwirtschaft "Wir geben Abfall ein neues Leben. Jeden Tag." Lenzing

treibt die Industrie in Richtung einer vollwertigen Kreislaufwirtschaft

voran, indem das Unternehmen danach strebt, Abfällen in allen Aspekten

seines Kerngeschäftes ein neues Leben zu schenken und gemeinsam mit

potenziellen Partnern innerhalb und außerhalb der aktuellen

Wertschöpfungskette Kreislauflösungen zu entwickeln.

Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Lieferketten

Transparenz ist die Grundlage für eine glaubwürdige Nachhaltigkeitsleistung

und schafft zudem Vertrauen bei Kunden und Konsument:innen. Deshalb

engagiert sich Lenzing für die Förderung digitaler Lösungen in der gesamten

Lieferkette und für die Verbesserung der Transparenz und Rückverfolgbarkeit

in der Textil- und Vliesstoffindustrie. Dies ist von entscheidender

Bedeutung, da nur eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Industrie die

Rückverfolgbarkeit sicherstellen kann, die die Herkunft der Lenzing Fasern

in der gesamten Lieferkette bis hin zum fertigen Kleidungsstück verifiziert.

Das Fasererkennungssystem und der E-Branding-Service von Lenzing bilden die

Grundlage des Gesamtansatzes in Bezug auf Transparenz, während das

TextileGenesis(TM)-Blockchain-Projekt die Daten nutzt, um eine maximale

Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen. Dies zeigt die führende Rolle von Lenzing

in einer sehr undurchsichtigen Branche und steht für Produkte mit einer

besseren Nachhaltigkeitsbilanz. Ein umfassenderes Verständnis der Zulieferer

von Lenzing sowie der nachgelagerten Kunden ist ebenso entscheidend für die

Minimierung der gesamten Umweltauswirkungen der Lenzing Gruppe und führt das

Unternehmen auf den richtigen Weg, um bis 2050 einen emissionsarmen und

kohlenstoffneutralen Fußabdruck zu erreichen. Enge digitale Verbindungen im

gesamten Netzwerk tragen dazu bei, die Kreisläufe auf effiziente und

ganzheitliche Weise zu schließen und den Übergang von einer linearen zu

einer zirkulären Lieferkette zu ermöglichen.

Ansprechpartner Public Relations: Investor Relations: Sébastien

Dominic Köfner Vice President Knus Vice President Capital

Corporate Communications & Public Markets Lenzing

Affairs Lenzing Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Werkstraße

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, 2, 4860 Lenzing, Österreich

Österreich Telefon +43 7672 701 2743 Telefon +43 7672 701 3599

E-Mail [1][email protected] Web E-Mail [1][email protected]

[2]www.lenzing.com 1. Web [2]www.lenzing.com 1.

mailto:[email protected] 2. mailto:[email protected] 2.

https://www.lenzing.com/ https://www.lenzing.com/

Über die Lenzing Gruppe

Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsvolle

Produktion von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit

ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist die Lenzing

Gruppe Partnerin der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und

treibt zahlreiche neue Entwicklungen voran.

Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für

eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten

Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur

High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen

Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit

eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in

Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.

Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines

klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und

Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der

Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsument:innen schaffen.

Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung

aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der

Textilindustrie in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die

Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des

Übereinkommens von Paris und des "Grünen Deals" der EU-Kommission zu

erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: nämlich eine CO2-freie

Zukunft.

Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2021

Umsatz: EUR 2,19 Mrd.

Nennkapazität: 1.145.000 Tonnen

Mitarbeiter:innen (Beschäftigte): 7.958

TENCEL(TM), VEOCEL(TM), LENZING(TM), REFIBRA(TM), ECOVERO(TM), LENZING MODAL(TM),

LENZING VISCOSE(TM), MICROMODAL(TM) und PROMODAL(TM) sind Marken der Lenzing

AG.

