 EQS-News: Medienmitteilung: Analoger Feuchtesensor für industrielle Anwendungen jetzt verfügbar (deutsch)

Medienmitteilung: Analoger Feuchtesensor für industrielle Anwendungen jetzt verfügbar

Antwortzeit Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Medienmitteilung: Analoger Feuchtesensor für industrielle Anwendungen jetzt verfügbar 05.01.2023 / 08:00 CET/CEST --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung 5. Januar 2023, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Analoger Feuchtesensor für industrielle Anwendungen jetzt verfügbar Sensirion verkündet die Markteinführung des Feuchtesensors SHT40I-Analog, der speziell für anspruchsvolle Industrieanwendungen und schwierige Betriebsumgebungen entwickelt wurde, wo der Einsatz digitaler Lösungen aufgrund von Rauschen im System ausgeschlossen ist. Kundenspezifische Ausgangscharakteristiken für hochvolumige Anwendungen ermöglichen zudem ein einfaches Design-In. Stäfa, Schweiz - Der SHT40I-Analog ist ein Feuchte- und Temperatursensor, der speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen wie Kühlschränke und Klimaanlagen sowie für alle anderen Anwendungsfälle entwickelt wurde, bei denen der Einsatz digitaler Lösungen aufgrund von Rauschen oder Störungen im System ausgeschlossen ist. "Der SHT40I-Analog basiert auf der bewährten Feuchtesensorplattform der vierten Generation und eröffnet neue Möglichkeiten im Bereich der industriellen Anwendungen", so Matthias Scharfe, Produktmanager für Feuchte- und Temperatursensoren bei Sensirion. "Mit Einführung des SHT40I-Analog bieten wir nun eine perfekte Lösung, um die Langzeitstabilität in Anwendungen zu gewährleisten, bei denen Rauschen im System einen kritischen Faktor darstellt." Wie die SHT4xI-Digital-Serie verfügt auch die analoge Version über eine Versorgungsspannung von 5 V, ein robustes Gehäuse und eine erhöhte Treiberstärke, um den Anforderungen rauer Betriebsumgebungen gerecht zu werden. Eine optionale, periodisch variable Hochleistungsheizung sorgt dafür, dass die Sensoren auch in sehr anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden können, einschliesslich solcher mit konstant hoher Luftfeuchtigkeit und Kondensation. Neben der empfohlenen Standardversion SHT40I-HD1B sind auf Anfrage auch verschiedene kundenspezifische Lösungen und Optionen für die Filtermembran und die Abdeckung erhältlich. Spezifikationen Typ. Genauigkeit relative Feuchtigkeit 2.5 %RH Anwendungsbereich relative Feuchtigkeit 0 - 100 %RH Antwortzeit (63%) 4 s Typ. Temperaturgenauigkeit 0.3

C

Anwendungsbereich Temperatur -40 - 125

°

C

Eingangsspannungsbereich 4.5 - 5.5 V

Verpackungsgrösse 1.5 x 1.5 x 0.5 mm3

Weitere Informationen über den Feuchtesensor SHT40I-HD1B-Analog von

Sensirion finden Sie hier.

Über Sensirion - Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von

Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit

und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz

in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund

1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich

unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig

messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender

Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt

Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern

aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und

Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die

kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle

Kennzahlen auf www.sensirion.com.

