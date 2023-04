MorphoSys und Incyte geben Fünf-Jahres-Ergebnisse der L-MIND-Studie bekannt, die ein verlängertes und dauerhaftes Ansprechen auf Monjuvi® bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL zeigen

April 2023 - MorphoSys U.S. Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR), und Incyte (Nasdaq: INCY) gaben heute die abschließenden Ergebnisse aus dem Fünf-Jahres-Nachbeobachtungszeitraum der Phase 2-Studie L-MIND bekannt, die zeigen, dass Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) plus Lenalidomid, gefolgt von einer Monotherapie mit Monjuvi, bei erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ein verlängertes und dauerhaftes Ansprechen bewirkte. Diese Daten wurden auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) 2023 in Orlando, Florida, im Rahmen eines "Late-Breaking" mündlichen Vortrags (Abstract #CT022) präsentiert. "Für Onkologen sind Fünf-Jahres-Daten, die die Dauerhaftigkeit des Ansprechens belegen, von großer Bedeutung, wenn sie die geeignetste Behandlungsoption für einen Patienten abwägen", sagte Dr. Johannes Düll von der Medizinischen Klinik und Poliklinik der Universitätsklinik Würzburg. "Die verlängerten und dauerhaften Ansprechraten, die in der L-MIND-Studie bei rezidivierten oder refraktären DLBCL-Patienten nach fünf Jahren beobachtet wurden, zeigen, dass die Behandlung mit Monjuvi das Potenzial haben könnte, die Krankheit zu heilen. Ich sehe weiteren Untersuchung dazu in zukünftigen Studien gespannt entgegen." Zum Datenstichtag (14. November 2022) lag die Gesamtansprechrate (ORR) bezogen auf die Gesamtzahl der Studienteilnehmer (80 Patienten) bei 57,5 % (95 % CI = 45,9, 68,5), und ein vollständiges Ansprechen (CR) wurde bei 41,2 % der Patienten (95 % CI = 30,4, 51,6; n = 33) beobachtet. Ein teilweises Ansprechen (PR) wurde bei 16,2 % der Patienten beobachtet (95 % CI = 8,9, 26,2; n = 13). Die weiteren Ergebnisse beinhalten: * Die mediane Dauer des Ansprechens wurde nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 44,0 Monaten (95% CI = 29,9, 57,0) nicht erreicht. * Das mediane Gesamtüberleben lag bei 33,5 Monaten (95% CI = 18,3, NR) und das mediane progressionsfreie Überleben bei 11,6 Monaten (95% CI = 5,7, 45,7). * Von den 21 Patienten mit einer Nachbeobachtungszeit von mehr als 60 Monaten hatten 14 Patienten eine vorherige Therapielinie (pLoT) und 7 Patienten zwei oder mehr pLoT erhalten. * Patienten mit einer vorherigen pLoT (n = 40) hatten eine höhere ORR von 67,5% (CR = 52,5% und PR = 15%) im Vergleich zu 47,5% bei Patienten mit >=2 pLoT (n = 40; CR = 30% und PR = 17,5%). Es wurden keine neuen Sicherheitssignale festgestellt. Sowohl bei der Kombinations- als auch bei der Monotherapie waren die häufigsten Nebenwirkungen von Grad 1 oder 2. Bei der Monotherapie traten Nebenwirkungen aller Grade sowie des Grades 3 und höher weniger häufig auf. Die häufigsten Nebenwirkungen bei der Kombinationstherapie waren Neutropenie (Inzidenz pro Person und Jahr, alle Grade/Grad >=3: 3,79/2,09) und Thrombozytopenie (1,52/0,52), deren Häufigkeit nach der Umstellung der Patienten auf die Monotherapie abnahm (alle Grade/Grad >=3: 1,09/0,70 bzw. 0,17/0,06 in den ersten beiden Jahren der Monotherapie). Während der ersten zwei Jahren der Monotherapie waren Neutropenie und Durchfall die häufigsten Nebenwirkungen. "Die Gesamtheit der auf dem AACR-Kongress vorgestellten Langzeitdaten der L-MIND-Studie bestärkt uns in unserer Zuversicht, dass die Kombination aus Monjuvi und Lenalidomid die zielgerichtete ambulante Immuntherapie-Option bleibt, die bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL anhaltende Remissionen bewirken kann, die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation in Frage kommen", sagte Dr. Tim Demuth, Chief Research and Development Officer von MorphoSys. "Das dauerhafte Ansprechen und das konsistente Verträglichkeitsprofil, die in der Fünf-Jahres-Analyse beobachtet wurden, sind ermutigend und untermauern das Potenzial der Behandlung mit Monjuvi, die Krankheit bei geeigneten Patienten zu heilen." "Die neuen Fünf-Jahres-Daten der L-MIND-Studie bauen auf früheren Analysen auf, die das Potenzial von Monjuvi plus Lenalidomid aufzeigen, ein langfristiges und starkes Ansprechen bei bestimmten Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL zu bewirken, einer seit jeher schwer zu behandelnden Form der Erkrankung", sagte Dr. Steven Stein, Chief Medical Officer, Incyte. "Wir freuen uns darauf, das Potenzial von Monjuvi bei Patienten mit neu diagnostiziertem DLBCL und anderen CD19-exprimierenden Lymphomen weiter zu erforschen." Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) die Zulassung für Monjuvi in Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit nicht anderweitig spezifiziertem rezidiviertem oder refraktärem DLBCL , einschließlich durch niedergradiges Lymphom bedingtem DLBCL, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (autologous stem cell transplant, ASCT) in Frage kommen. Diese Indikation ist im Rahmen einer beschleunigten Zulassung auf der Grundlage der ORR zugelassen. Die weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in einer oder mehreren Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden. Die US-Zulassung basiert auf einer vom Zentrallabor bestätigten Wirksamkeitsuntergruppe von 71 Patienten. Die Entscheidung der FDA stellte die erste Zulassung einer Zweitlinienbehandlung für erwachsene Patienten mit DLBCL dar, deren Erkrankung während oder nach der Erstlinien-Therapie fortgeschritten ist. Monjuvi in Kombination mit Lenalidomid erhielt eine beschleunigte Zulassung auf der Grundlage der einjährigen primären Analyse der L-MIND-Studie. Die Daten der Fünf-Jahres-Analyse der L-MIND-Studie wurden noch nicht bei der FDA eingereicht bzw. von dieser geprüft. Über das diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) Das DLBCL ist weltweit1 die häufigste Form des Non-Hodgkin-Lymphoms bei Erwachsenen, das durch schnell wachsende Massen bösartiger B-Zellen in den Lymphknoten, der Milz, der Leber, dem Knochenmark oder anderen Organen gekennzeichnet ist. Es handelt sich um eine aggressive Erkrankung, bei der etwa 40 % der Patienten nicht auf die Ersttherapie ansprechen oder danach einen Rückfall erleiden2, was zu einem hohen medizinischen Bedarf an neuen, wirksamen Therapien führt2, insbesondere für Patienten, die für eine autologe Stammzelltransplantation in dieser Situation nicht in Frage kommen. Über L-MIND Die L-MIND-Studie ist eine einarmige multizentrische offene Phase-II-Studie (NCT02399085), in der die Kombinationstherapie mit Tafasitamab und Lenalidomid bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), die mindestens eine aber nicht mehr als drei vorherige Therapielinien hatten, einschließlich einer Anti-CD20-gerichteten Therapie (z. B. Rituximab), nicht für eine Hochdosis-Chemotherapie (HDC) oder eine autologe Stammzelltransplantation geeignet sind. Der primäre Endpunkt der Studie ist die Gesamtansprechrate (Overall Response Rate, ORR). Zu den sekundären Endpunkt-Messungen gehören die Dauer des Ansprechens (DoR), das progressionsfreie Überleben (PFS) und das Gesamtüberleben (OS). Im Mai 2019 erreichte die Studie ihren primären Abschluss. Weitere Informationen über L-MIND finden Sie unter https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02399085. Über Monjuvi® (tafasitamab-cxix) Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) ist eine humanisierte, Fc-modifizierte gegen CD19 gerichtete Immuntherapie. Im Jahr 2010 lizenzierte MorphoSys die exklusiven weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Tafasitamab von Xencor, Inc. Tafasitamab enthält eine XmAb® entwickelte Fc-Domäne, die die Lyse von B-Zellen durch Apoptose und Immuneffektor-Mechanismen einschließlich Antikörper-abhängiger zellvermittelter Zytotoxizität (ADCC) und Antikörper-abhängiger zellulärer Phagozytose (ADCP) vermittelt. Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) ist in den USA von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) in Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), das nicht anderweitig spezifiziert ist, einschließlich DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgegangen ist, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASZT) in Frage kommen, zugelassen. Diese Indikation ist im Rahmen einer beschleunigten Zulassung auf Basis der Gesamtansprechrate zugelassen. Die weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in einer oder mehreren Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden.). In Europa erhielt Minjuvi® (Tafasitamab) eine bedingte Zulassung in Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Minjuvi-Monotherapie, zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASZT) geeignet sind. Tafasitamab wird als therapeutische Option bei bösartigen B-Zell-Erkrankungen in einer Reihe von laufenden Kombinationsstudien klinisch untersucht. Minjuvi® und Monjuvi® sind eingetragene Marken der MorphoSys AG. Tafasitamab wird von Incyte und MorphoSys unter dem Markennamen Monjuvi® in den USA gemeinsam vermarktet und von Incyte unter dem Markennamen Minjuvi® in Europa, im Vereinigten Königreich und in Kanada vermarktet. XmAb® ist eine eingetragene Marke von Xencor, Inc. Wichtige Sicherheitsinformationen Was sind mögliche Nebenwirkungen von MONJUVI? MONJUVI kann schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen, darunter: * Infusionsreaktionen. Ihr Arzt wird Sie während der Infusion von MONJUVI auf Infusionsreaktionen überwachen. Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, wenn während der Infusion von MONJUVI Fieber, Schüttelfrost, Hautausschlag, Hitzegefühl, Kopfschmerzen oder Atembeschwerden auftreten. * Verringerte Anzahl an Blutkörperchen (Blutplättchen, rote Blutkörperchen und weiße Blutkörperchen). Eine Verringerung der Anzahl der Blutkörperchen tritt unter MONJUVI häufig auf, kann aber auch ernsthaft oder schwerwiegend sein. Ihr Arzt wird Ihr Blutbild während der Behandlung mit MONJUVI eng überwachen. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt, wenn Sie Fieber von 38

C (100,4

°

F) oder mehr haben oder Sie

Blutergüsse oder Blutungen beobachten.

* Infektionen. Während der Behandlung mit MONJUVI und nach der letzten

Dosis traten bei Behandelten schwere Infektionen auf, einschließlich

solcher Infektionen, die zum Tod führen können. Informieren Sie

unverzüglich Ihren Arzt, wenn Sie Fieber von 38

°

C (100,4

°

F) oder mehr

haben oder Anzeichen und Symptome einer Infektion entwickeln.

Die häufigsten Nebenwirkungen von MONJUVI sind:

* Müdigkeit oder Schwächegefühl

* Durchfall

* Husten

* Fieber

* Schwellung der unteren Beinpartien oder Hände

* Atemwegsinfektionen

* Verminderter Appetit

Dies sind nicht alle möglichen Nebenwirkungen von MONJUVI. Wenden Sie sich

wegen möglicher Nebenwirkungen an Ihren Arzt. Nebenwirkungen können der FDA

unter +1 800-FDA-1088 gemeldet werden.

Informieren Sie Ihren Arzt vor Beginn der Behandlung mit MONJUVI über Ihre

Vorerkrankungen, vor allem, wenn:

* bei Ihnen eine akute Infektion vorliegt oder Sie kürzlich eine Infektion

hatten.

* Sie schwanger sind oder planen schwanger zu werden. MONJUVI kann Ihrem

ungeborenen Baby schaden. Sie sollten während der Behandlung mit MONJUVI

nicht schwanger werden. Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie nicht mit

MONJUVI in Kombination mit Lenalidomid behandelt werden, da Lenalidomid

Geburtsfehler und den Tod Ihres ungeborenen Kindes verursachen kann.

* Während der Behandlung und für mindestens 3 Monate nach Ihrer

letzten MONJUVI-Dosis sollten Sie eine wirksame Verhütungsmethode

anwenden.

* Informieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie während der

MONJUVI-Behandlung schwanger werden oder glauben, schwanger zu sein.

* Sie stillen oder planen zu stillen. Es ist nicht bekannt, ob MONJUVI in

die Muttermilch übergeht. Daher sollten Sie während der Behandlung und

mindestens 3 Monate nach Ihrer letzten MONJUVI-Dosis nicht stillen.

Bitte informieren Sie sich darüber hinaus mittels der Packungsbeilage von

Lenalidomid bezüglich Schwangerschaft, Empfängnisverhütung sowie Blut- und

Sperma-Spende.

Informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente, die Sie einnehmen,

einschließlich verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Medikamente,

Vitamine und pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel.

Bitte beachten Sie die vollständigen Verschreibungsinformationen von

MONJUVI, in der Sie weitere Informationen für Patienten, auch

Sicherheitsinformationen, finden.

Über MorphoSys

Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs

ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell

ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickeln wir neuartige Medikamente

und stellen sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von

Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg,

Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts.

Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.com. Folgen Sie uns auf

Twitter und LinkedIn.

Über Incyte

Incyte ist ein in Wilmington, Delaware, ansässiges, weltweit tätiges

biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Suche nach Lösungen für

schwerwiegende, ungedeckte medizinische Bedürfnisse durch die Entdeckung,

Entwicklung und Vermarktung von firmeneigenen Therapeutika konzentriert. Für

weitere Informationen über Incyte besuchen Sie bitte Incyte.com und folgen

Sie @Incyte.

MorphoSys zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die

MorphoSys-Gruppe. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

spiegeln die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und

die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die

Ergebnisse der Branche wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder

zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der Liquidität, der Leistung

oder den Erfolgen abweichen. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die

Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der

Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit diesen zukunftsgerichteten

Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder

Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen treffen. Zu den Faktoren, die zu

Abweichungen führen können. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen

können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von MorphoSys falsch sein

könnten, die inhärenten Ungewissheiten im Zusammenhang mit

Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und

Produktentwicklungsaktivitäten sowie behördlichen Zulassungsanforderungen,

die Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten, die

Einschätzung des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme und

andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf

Formular 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten

Unterlagen angegeben sind. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem Leser

empfohlen, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu

aktualisieren, um geänderte Erwartungen in Bezug darauf oder auf geänderte

Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht

oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen,

zu reflektieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich oder

regulatorisch vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Mit Ausnahme der hier dargelegten historischen Informationen enthalten die

in dieser Pressemitteilung dargelegten Angelegenheiten, einschließlich

Aussagen darüber, ob und wann Minjuvi eine erfolgreiche

Behandlungsmöglichkeit für erwachsene Patienten mit rezidiviertem oder

refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), das laufende

klinische Entwicklungsprogramm des Unternehmens für Tafasitamab und sein

DLBCL-Programm im Allgemeinen Prognosen, Schätzungen und andere

zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf

den gegenwärtigen Annahmen des Unternehmens und unterliegen Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich abweichen, einschließlich unerwarteter Entwicklungen und Risiken

in Bezug auf: Unerwartete Verzögerungen, weitere Forschungs- und

Entwicklungsprojekte und die Ergebnisse klinischer Studien, die

möglicherweise den anwendbaren behördlichen Standards nicht ausreichend oder

gar nicht genügen oder eine Weiterentwicklung nur bedingt oder gar nicht

ermöglichen; die Möglichkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden für

klinische Studien zu rekrutieren und die Möglichkeit, Probanden gemäß den

geplanten Zeitplänen aufzunehmen, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und

der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie auf die klinischen Studien des

Unternehmens, auf die Lieferketten und andere Drittlieferanten und die

Entwicklungs- und Forschungstätigkeiten, Bestimmungen von Swissmedic und von

anderen Aufsichtsbehörden, die Abhängigkeit des Unternehmens von den

Beziehungen zu seinen Kooperationspartnern, die Wirksamkeit oder Sicherheit

der Produkte des Unternehmens und der Produkte der Kooperationspartner des

Unternehmens, die Akzeptanz der Produkte des Unternehmens und der Produkte

der Kooperationspartner des Unternehmens auf dem Markt; Marktwettbewerb,

Verkaufs-, Marketing-, Produktions- und Vertriebsanforderungen, höhere

Ausgaben als erwartet; Ausgaben im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten

oder strategischen Aktivitäten; und andere Risiken, die regelmäßig in den

bei der Börsenaufsichtsbehörde für die Kontrolle des Wertpapierhandels

eingereichten Berichten des Unternehmens beschrieben werden, einschließlich

des Jahresberichts für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr. Das

Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

