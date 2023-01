 EQS-News: Sitka Gold meldet erste Ressource von 1,34 Mio. Unzen Gold aus dem Yukon (deutsch)

Sitka Gold meldet erste Ressource von 1,34 Mio. Unzen Gold aus dem Yukon

Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF; OTCQB: SITKF) hat heute die erste Ressourcenschätzung nach 43-101 Standard vorgelegt: Auf der Basis von 34 Bohrungen (11.630 Meter), die zwischen 2020 und 2022 gebohrt wurden, umfasst das RC-Goldprojekt demnach eine geschlussfolgerte Ressource von insgesamt 1.340.000 Unzen Gold, beginnend an der Oberfläche! Die Ende 2021 entdeckte Zone Blackjack enthält dabei eine höhergradige Ressource von 900.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,83 g/t Gold bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Gold. Die Goldlagerstätten Blackjack und Eiger sind in alle Richtungen offen. Die Ressource umfasst vorläufig keine anderen Gebiete, in der Bohrungen das Vorhandensein einer zusätzlichen Goldmineralisierung bestätigt haben, namentlich der Saddle-Zone. Erste metallurgische Tests weisen darauf hin, dass das Gold nicht refraktär ist und eine hohe Goldausbeute von bis zu 94 % bei minimalem NaCN-Verbrauch aufweist. Die Goldlagerstätten Blackjack und Eiger sind ganzjährig durch Straßen zugänglich und bilden nur einen kleinen Teil des 376 Quadratkilometer großen RC-Goldprojekts. Die Mineralressourcen werden durch eine optimierte Grubenhülle begrenzt, wobei die folgenden Annahmen zugrunde gelegt werden: Au-Preis von 1800 US$/Unze; eine Grubenneigung von 45

; angenommene

metallurgische Gewinnung von 85 %; Abbaukosten von 2,00 US$ pro Tonne;

Verarbeitungskosten von 8,00 US$ pro Tonne; Gemeinkosten von 1,50 US$/t.

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Sitka Gold meldet erste Ressource von 1,34 Mio. Unzen Gold vom RC-Projekt im

Yukon

