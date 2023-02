 EQS-News: SYNLAB AG: SYNLAB veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2022 und passt die Prognose für das Jahr 2023 aufgrund eines geringeren COVID-19-Testvolumens an (deutsch)

SYNLAB AG: SYNLAB veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2022 und passt die Prognose für das Jahr 2023 aufgrund eines geringeren COVID-19-Testvolumens an

* Erwartetes starkes zugrunde liegendes organisches Wachstum von rund 6 % EQS-News: SYNLAB AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung SYNLAB AG: SYNLAB veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2022 und passt die Prognose für das Jahr 2023 aufgrund eines geringeren COVID-19-Testvolumens an 06.02.2023 / 20:40 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- * Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Umsatz in Höhe von rund 3,25 Mrd. EUR erwartet, der über dem prognostizierten Wert in Höhe von 3,2 Mrd. EUR liegt * Erwartetes starkes zugrunde liegendes organisches Wachstum von rund 6 % (über 4 % ohne den Outsourcing-Vertrag mit den Krankenhäusern im Bezirk South-East London) * Die bereinigte EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2022 wird voraussichtlich rund 23% betragen und damit leicht unter der Prognose für das Geschäftsjahr 2022 liegen, was auf einmalige Kosten im vierten Quartal 2022 zurückzuführen ist, die hauptsächlich im Zusammenhang mit dem COVID-19-Geschäft stehen * Umsatz aus COVID-19-Tests in Höhe von rund 800 Mio. EUR mit schrittweisem Rückgang bei Preis- und Volumen in Q4 2022 * Aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2023: Umsatz in Höhe von ca. EUR2,7 Milliarden und bereinigte EBITDA-Marge zwischen 16-18 % aufgrund geringerer COVID-19-Testumsätze und geringerer M&A-Beiträge erwartet Die SYNLAB AG (SYNLAB, FWB: SYAB), Marktführer im Bereich medizinischer Diagnostik und Spezialtests in Europa, gab heute weitere Informationen zum Geschäftsverlauf für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Der Konzern meldet ein starkes Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022, das von einem anhaltend starken organischen Wachstum (ohne COVID-19-Tests) von rund 6 % (über 4 % ohne den Outsourcing-Vertrag mit den Krankenhäusern im Bezirk South-East London (SEL-Vertrag)) getragen wird. Der Umsatz wird voraussichtlich bei rund 3,25 Mrd. EUR liegen und damit über dem zuvor prognostizierten Wert von 3,2 Mrd. EUR (2021: 3,76 Mrd. EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich bei rund 23% liegen (2021: 32,1 %). SYNLAB aktualisierte außerdem ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatzziel von rund 2,7 Mrd. EUR und einer bereinigten EBITDA-Marge innerhalb einer Spanne von 16-18 % aufgrund geringerer COVID-19-Testumsätze und niedrigeren M&A-Beiträgen. "In einem herausfordernden Umfeld erwartet SYNLAB auf der Grundlage ihres stabilen Geschäftsmodells solide Ergebnisse zu erzielen. Das anhaltende Wachstum in unserem Kerngeschäft hat uns in die starke Position versetzt, im Jahr 2022 einen Umsatz von mehr als den bisher prognostizierten 3,2 Mrd. EUR zu erreichen. Im Januar 2023 haben wir ein geringeres COVID-19-Testvolumen verzeichnet. Darüber hinaus sind die COVID-19 PCR-Preise in einigen unserer Schlüsselmärkte bereits gefallen oder werden voraussichtlich fallen. Dies veranlasst uns dazu, unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2023 anzupassen, trotz des anhaltend starken zugrunde liegenden Geschäfts und unserer Konzentration darauf, zu unserer Produktivität vor der Pandemie zurückzukehren", sagte Mathieu Floreani, CEO der SYNLAB Gruppe. Finanzielle Leistung Das zugrunde liegende Wachstum bleibt mit rund 6 % stark Für das Geschäftsjahr 2022 werden Umsätze in Höhe von 3,25 Mrd. EUR erwartet (2021: 3,76 Mrd. EUR). Das zugrunde liegende organische Wachstum für das Geschäftsjahr 2022 (ohne COVID-19-Tests) dürfte mit rund 6 % stark bleiben. Ohne den SEL-Vertrag wird für das Jahr 2022 ein robustes organisches Wachstum von 4 % erwartet, das weiterhin über der längerfristigen Prognose von 3 % liegt. Das zugrunde liegende organische Wachstum im vierten Quartal 2022 betrug mehr als 6% mit einem schnelleren Preisanstieg von 1,4% (verglichen mit 1% im dritten Quartal 2022). Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Umsatz durch COVID-19-Tests von rund 800 Mio. EUR erwartet (2021: 1,6 Mrd. EUR). Für das vierte Quartal 2022 erwartet SYNLAB einen Umsatz mit COVID-19-Tests in Höhe von rund 70 Mio. EUR (Q3 2022: 105 Mio. EUR). Der durchschnittliche Preis für eine COVID-19-PCR lag im vierten Quartal bei rund 36 EUR pro Test, verglichen mit 42 EUR pro Test im dritten Quartal 2022. Marge durch einmalige Kosten hauptsächlich durch COVID-19-Geschäft im vierten Quartal 2022 beeinflusst Für das Geschäftsjahr 2022 wird eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 23 % erwartet. Die Abnahme der Anzahl an COVID-19-Tests und deren Preis war der Hauptgrund für den Margenrückgang. Die Marge wurde auch durch das stark inflationäre Umfeld und durch einmalige Kosten im vierten Quartal 2022 beeinflusst, hauptsächlich in Bezug auf das COVID-19-Geschäft. Teilweise werden diese Auswirkungen durch schnellere Preiserhöhungen und Effizienzgewinne aus dem SALIX-Programm ausgeglichen, das im Jahr 2022 Einsparungen in Höhe von 25 Mio. EUR brachte. Der SEL-Vertrag wirkte sich weiterhin verwässernd auf die Marge des Konzerns aus, und zwar mit rund 80 Basispunkten. Ausblick für 2023 Im Januar 2023 sieht sich SYNLAB mit einem geringeren Volumen und sinkenden Preisen für COVID-19-PCR-Tests in einigen Schlüsselmärkten konfrontiert. Dies veranlasst SYNLAB dazu, die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 anzupassen, obwohl SYNLAB von einem weiterhin wachsenden Basisgeschäft ausgeht und sich darauf konzentriert, die Produktivität zum Zeitpunkt vor der Pandemie wiederherzustellen. SYNLAB rechnet nunmehr mit einem Umsatz in Höhe von rund 2,7 Mrd. EUR (bisher rund 3,0 Mrd. EUR). Der Anteil der Einnahmen durch COVID-19-Tests an den Gesamteinnahmen wird für das Jahr 2023 nun auf rund 50 Mio. EUR geschätzt (bisherige Annahme: rund 250 Mio. EUR). Derzeit geht SYNLAB nicht davon aus, dass sich die Umsätze durch COVID-19-Tests kurzfristig erholen werden, da sich der Trend vom Januar in Bezug auf Menge und Preis voraussichtlich fortsetzen wird. So sind beispielsweise die Preise im Zusammenhang mit COVID-19-PCR-Tests in Frankreich im Januar 2023 um 19 % von 37 EUR auf 30 EUR gefallen. Als führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Exzellenz wird SYNLAB auch weiterhin die Entwicklung potenzieller neuer SARS-CoV-2-Varianten im Laufe des Jahres 2023 beobachten und ihre Fähigkeit aufrechterhalten, schnell auf die entsprechenden Bedürfnisse in Bezug auf COVID-19-Tests reagieren zu können. Darüber hinaus erwartet SYNLAB, dass die bereinigte EBITDA-Marge in einer Bandbreite von 16-18 % liegen wird (bisherige Prognose: 18-20 %). Die bereinigte EBITDA-Marge beinhaltet folgende Faktoren: 1) die Verringerung des COVID-19-Testvolumens und der entsprechenden Preise, 2) verwässernde Auswirkungen des Aufbaus von Direct-to-Consumer-Aktivitäten (D2C) auf die Marge, 3) allgemeine Inflationsrisiken, 4) eine Verdoppelung der Effekte durch das SALIX-Programm im Jahr 2023 im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund von Produktivitätsinitiativen sowie 5) ein geringerer M&A-Beitrag. Der Konzern wird die Ausgaben für M&A im Jahr 2023 vorübergehend auf etwa 100 Mio. EUR reduzieren (gegenüber der früheren Annahme in Höhe von 200 Mio. EUR), um sich voll und ganz darauf zu konzentrieren, das gleiche Produktivitätsniveau wie vor dem Ausbruch der Pandemie zu erreichen. SYNLAB erwartet weiterhin ein zugrunde liegendes organisches Wachstum (ohne COVID-19-Tests) in Höhe von ~4 %, angetrieben von einer starken Volumenentwicklung und beschleunigten Preiserhöhungen im Kerngeschäft. Telefonkonferenz Der Vorstand von SYNLAB wird am Dienstag, den 7. Februar 2023 um 15:00 Uhr MEZ (9:00 Uhr ET) eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten abhalten. Bitte registrieren Sie sich mindestens 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung über den Registrierungslink, der auf der SYNLAB-Website veröffentlicht werden wird (https://ag.synlab.com/conference-call). Weitere Informationen: Medienkontakt: + 49 (0) 151 467 123 16 David Eeckhout, FTI Consulting [1][email protected] 1. mailto:[email protected] Kontakt für Investoren: +49 (0) 160 9176 0464 Dr. Anna Niedl, SYNLAB [1][email protected] 1. mailto:[email protected] Über SYNLAB * Die SYNLAB-Gruppe ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an. * Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen und Kund*innen bei. * SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt ihr Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Rund 30.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei. * SYNLAB führte im Jahr 2021 ca. 600 Millionen Labortests durch und erzielte einen Umsatz von 3,76 Mrd. 