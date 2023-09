 EQS-News: Telecan°: Deutschlands größtes Medizinalcannabis-Unternehmen startet Online-Plattform für Cannabis auf Rezept (deutsch)

Telecan

Berlin, 1. September 2023 - Die Cantourage Group SE

: Deutschlands größtes Medizinalcannabis-Unternehmen startet Online-Plattform für Cannabis auf Rezept

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Das Berliner Unternehmen Cantourage eröffnet mit Telecan

°

seine eigene

Telemedizin-Plattform für medizinisches Cannabis

* Bei Telecan

°

können sich Patient:innen über die Möglichkeiten einer

Cannabis-Therapie beraten lassen und unkompliziert Cannabis-Rezepte

erhalten

* Florian Wesemann wird als medizinischer Direktor die Telecan

°

leiten

Berlin, 1. September 2023 - Die Cantourage Group SE ( www.cantourage.de)

startet unter der Leitung von Mediziner Florian Wesemann ihre eigene

Telemedizin-Plattform für medizinisches Cannabis namens Telecan

°

(

www.telecan.eu). Die Online-Plattform ermöglicht potenziellen Patient:innen

einen einfachen und direkten Weg in die Cannabis-Therapie.

In wenigen Schritten zur Cannabis-Therapie

Auf dem benutzerfreundlichen Online-Portal von Telecan

°

können Nutzer:innen

erfahren, ob eine Cannabis-Therapie für sie infrage kommen könnte. Ist dies

der Fall, können auf Cannabis spezialisierte Ärzte und Ärztinnen

THC-Produkte auf Rezept verschreiben. Damit bietet die Plattform einen

unkomplizierten und schnellen Zugang zu einer Cannabis-Therapie: Zunächst

müssen sich potenzielle Patient:innen online registrieren, einen ärztlichen

Fragebogen ausfüllen und entsprechende Nachweise über ihre diagnostizierte

Krankheit erbringen. Im nächsten Schritt findet ein Erstgespräch mit dem

medizinischen Fachpersonal statt, bei dem die Anamnese vervollständigt, die

Behandlungsentscheidung getroffen und gegebenenfalls das erste Rezept

ausgestellt wird. Grundsätzlich kann das ärztliche Gespräch online

stattfinden, eine Fernbehandlung ist jedoch nicht immer möglich und liegt im

Ermessen des/der behandelnden Mediziner:in. Die verschriebenen

Cannabis-Präparate können im Anschluss beispielsweise bei einer

Versandapotheke bestellt und bequem nach Hause geliefert werden.

Florian Wesemann, medizinischer Direktor von Telecan

°

, kommentiert:

"Cannabis kommt entgegen der landläufigen Meinung nicht ausschließlich bei

unheilbaren oder lebensverkürzenden Erkrankungen als Therapieoption in

Frage. Auch alltägliche chronische Beschwerden wie Rückenschmerzen,

Endometriose, Schlafstörungen und Migräne können eine Behandlung mit

Cannabis medizinisch rechtfertigen. Unser Ziel ist es, Menschen, die eine

Verbesserung ihrer Lebensqualität mit medizinischem Cannabis suchen, den

Zugang zur Behandlung zu vereinfachen. Unsere Ärzte und Ärztinnen sind

erfahrene Expert:innen auf dem Gebiet der medizinischen Cannabisbehandlung

und begleiten die Patient:innen mit ihrem fundierten Fachwissen."

Medizinisches Cannabis: Seit Jahren legal, nur wenig bekannt

Obwohl medizinisches Cannabis in Deutschland bereits seit 2017 für

therapeutische Zwecke eingesetzt werden darf, geht ein Großteil der

Mediziner:innen mit dem Thema im Behandlungsalltag noch sehr zurückhaltend

um - ob aus mangelnder Fachkenntnis oder persönlicher Überzeugung. Die

Folge: Noch immer haben zahlreiche Menschen, die von einer Cannabistherapie

profitieren könnten, schlicht keinen Zugang zu dieser oder sind sich nicht

bewusst, dass Cannabis eine sinnvolle Therapieoption für ihr Krankheitsbild

sein kann. Mit auf die Bedürfnisse von Cannabispatient:innen eingestellten

Ärztinnen und Ärzten möchte Telecan

°

hier für Abhilfe sorgen und einen

einfachen und sicheren Weg hin zur besseren Versorgung und Betreuung von

Cannabispatient:innen schaffen, erklärt Thomas Ahlberg, Director Strategy

von Cantourage:

"Zu viele Menschen in Deutschland wissen heute noch überhaupt nicht, dass

auch für sie eine Behandlung mit Cannabisblüten oder -extrakten in Frage

kommt. Über die Möglichkeiten aufzuklären und den Prozess hin zum

Cannabisrezept für Patient:innen so einfach und reibungslos wie möglich zu

gestalten, ist uns mit Telecan ein Hauptanliegen. Wir möchten nicht, dass

Patient:innen weiterhin nur schwer Zugang zu einer Cannabistherapie

bekommen, die sie zur Verbesserung ihrer Lebensqualität benötigen."

Über Telecan

°

Telecan

°

ist eine Telemedizin-Plattform für medizinisches Cannabis. Sie

wurde als Tochterunternehmen von Cantourage, Deutschlands größtem

Unternehmen für Medizinalcannabis, im September 2023 eröffnet. Auf der

Plattform können sich potenzielle Patient:innen von qualifizierten Ärzten

und Ärztinnen zu einer möglichen Cannabis-Therapie beraten und sich

gegebenenfalls THC-Produkte verschreiben lassen.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung

und den Vertrieb von Medizinpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von

Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den

Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick

Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast

Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt,

schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen

Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren

Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei

stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen

pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte

in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an:

getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde

am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird

unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Pressekontakte

Klaas Geller | [email protected] | +49.17674717519

Pia Senkel | [email protected] | +49.1733702649

°