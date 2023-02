 GNW-Adhoc: Draganfly unterzeichnet strategische Vereinbarung für Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Drohnen für den indischen Markt

LOS ANGELES, Feb. 04, 2023 LOS ANGELES, Feb. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FSE: 3U8) (?Draganfly" oder das ?Unternehmen"), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich, bekanntzugeben, dass Remote Sensing Instruments (https://www.rsisoftech.com/) (?RSI"), ein seit Langem bestehendes indisches Unternehmen für räumliche Informationstechnologie, das auf dem Gebiet der Fernerkundung und der geografischen Informationssysteme (?GIS") tätig ist, eine strategische Vereinbarung mit Draganfly über die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf von Draganfly-Produkten in Indien getroffen hat. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung ist die Herstellung von Draganfly-Drohnen in Indien im Rahmen des Programms AatmaNirbhar Bharat (Made in India). RSI ist ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und Analysen für die Analyse von Geodaten mit Schwerpunkt auf satelliten- und drohnengestützten Daten auf den südasiatischen Märkten. Das Geschäft von RSI im Bereich der Informationsdienstleistungen umfasst die Markt- und Projektentwicklung von Produktions- und Vertriebsinfrastrukturen, technischen Support und Schulungen für zahlreiche GIS- und Fernerkundungsdienste, Produkte und die Entwicklung kundenspezifischer Anwendungen. ?Für Draganfly ist es von großer Bedeutung, nunmehr in einem der größten, wenn nicht sogar dem größten Drohnenmarkt der Welt vertreten zu sein. Die Möglichkeit, auf dem indischen Markt zu produzieren und zu vertreiben, bietet uns eine potenzielle Größenordnung, die dem ursprünglich für möglich gehaltenen Zeitplan um Jahre voraus ist", so Cameron Chell, President und CEO von Draganfly. Nach Angaben der IMARC Group (https://www.einnews.com/pr_news/603003086/india- drones-market-to-grow-at-cagr-of-10-23-during-2023-2028) wird erwartet, dass der indische Drohnenmarkt zwischen 2023 und 2028 mit einer jährlichen kumulativen Rate von 10,23 % wachsen wird. Günstige Regierungsvorschriften der indischen Regierung, die die kommerzielle Nutzung von Drohnen ermöglichen, führen zu einem liberaleren und förderlichen Markt für Drohnen und schaffen damit lukrative Wachstumsmöglichkeiten auf dem Markt. ?Bei RSI freuen wir uns über den Abschluss einer strategischen Vereinbarung mit Draganfly, um uns dabei zu helfen, ihre Drohnen auf den indischen Markt zu bringen. Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, unsere Vertriebs- und Produktionskapazitäten zu erweitern und unsere Investitionen in den indischen Markt im Rahmen von AatmaNirbhar Bharat zu fördern", so Ramana Kumar Buragadda, CEO von RSI. ?Dies ist ein wichtiger Meilenstein für RSI. Der UAV-Markt in Indien wächst von Tag zu Tag, und RSI ist ein Vorreiter bei der Einführung der richtigen Technologie im Land und hat den richtigen Partner und den richtigen Zeitpunkt für den Eintritt in den indischen Markt gefunden. Es ist uns eine große Freude, unseren kleinen Teil zur eigenständigen Vision von Premierminister Modi beizutragen, Indien zum Fertigungszentrum der Welt zu machen. Die jahrzehntelange Forschung und Erfahrung von Draganfly in der UAV-Branche macht das Unternehmen zu einem der zuverlässigsten Anbieter von UAV-Lösungen für Indien. Draganfly ist ein Branchenführer im Bereich der Drohneninnovationen und der kooperative Ansatz des Unternehmens ist eine einzigartige Ergänzung zu RSI." Über Draganfly Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FSE: 3U8) entwickelt hochwertige, innovative Drohnenlösungen, Software und KI-Systeme, die die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen ihre Geschäfte tätigen und ihre Interessenvertreter bedienen können. Draganfly ist seit über 22 Jahren als technologischer Vorreiter anerkannt und ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierung und Vermessung. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Einfallsreichtum und dem Bedürfnis angetrieben wird, seinen Kunden auf der ganzen Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, mit dem Ziel, Zeit und Geld zu sparen sowie Leben zu retten. Für weitere Informationen über Draganfly besuchen Sie uns bitte unter www.draganfly.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=WjOdFh3E6GnjwxLNQ59WMzJzGrOSL8b3avus EGw9YDuaKOQGMmDWkbr6SxblPTlSl8Um1N5dfakZxU4j9EOm0_3VoRsGGE2VLKEmIhbcGR4=). Weitere Informationen für Anleger finden Sie unter https://www.thecse.com/en/listings/technology/draganfly-inc (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=whhcbeHU4_6LT5zKT33EF6DDH8JqNuDYiRpL CG86_- gmLKZbGqV57VgMfFqElF2L6eZfLfqMCyCNGuowRtoR9f0jlnN2_TrHiuSWm8uGBw64mByPXVLGEGSOAR UXX2B_AqIM19G6j4zaDhxFI4Hp7iffAMOcLaJ4q4f8OnkSgNQ3boKVJGk9S9VR4CflwMYh), https:/ /www.nasdaq.com/market-activity/stocks/dprooder https://www.boerse- frankfurt.de/aktie/draganfly-inc (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=whhcbeHU4_6LT5zKT33EF5sppNstKlC4md90 ZTB77zmQ7ilNvwok0MoAHyJu-gFTLcj6PQgJDEOy9iZh1yf8iz1LKnKPqHl- dCV3O8bYwYRJIalttjPGcwUb5zPZJcuK8KTvX_0SA5f6mW47FzGWp4jhOJD5oMJusPXvXqEDjCA=). Medienkontakt Arian Hopkins E-Mail: [email protected] (mailto:[email protected]) Unternehmenskontakt E-Mail: [email protected] (mailto:[email protected]) Über RSI REMOTE SENSING INSTRUMENTS (RSI) ist ein Branchenführer und zuverlässiger Partner für die Bereitstellung von ganzheitlichen Lösungen in den Bereichen GIS, Fernerkundung und GPS-Hardware- und Softwareprodukte sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen für Kunden in Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesch, den VAE, Algerien und Tansania. Das Geschäft von RSI umfasst Projektberatungsdienste, Softwareentwicklung, Vertrieb, technische Unterstützung und Schulung für zahlreiche GIS/RS/GPS-Produkte sowie die Entwicklung kundenspezifischer Anwendungen. https://www.rsigeotech.com/ [email protected] (mailto:[email protected]) Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte ?zukunftsgerichtete Aussagen" und bestimmte ?zukunftsgerichtete Informationen" gemäß der Definition in den geltenden Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie ?können", ?werden", ?erwarten", ?beabsichtigen", ?schätzen", ?antizipieren", ?glauben", ?fortsetzen", ?planen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, auf Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und auf Annahmen, die von der Geschäftsleitung zwar für vernünftig gehalten werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterworfen sind. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die erwartete Wachstumsrate des indischen Drohnenmarktes von 2023 bis 2028 gemäß dem Bericht der IMARC-Gruppe sowie Aussagen in Bezug auf die erfolgreiche Herstellung von Draganfly-Drohnen auf dem indischen Markt und die daraus resultierende Fähigkeit, diesen Markt zu durchdringen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den darin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren entwickelt, die hier dargelegt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich der COVID-19-Pandemie, auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erfolgreiche Integration von Technologien; die den allgemeinen Wertpapiermärkten innewohnenden Risiken; die Ungewissheit in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel; die inhärente Ungewissheit von Kostenschätzungen; das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben, Währungsschwankungen; behördliche Beschränkungen; und Haftung, Wettbewerb, Verlust wichtiger Mitarbeiter und andere damit verbundene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift ?Risikofaktoren" in den jüngsten Veröffentlichungen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com (http://www.sedar.com/) und bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (die ?SEC") auf EDGAR über die Website der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) offengelegt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Daher werden Leserinnen und Leser darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Aussagen oder Informationen zu verlassen. Â