 GNW-Adhoc: Enthüllung des Unerforschten: Begeben Sie sich auf eine fesselnde 360°-Tour durch die globalen Energiemärkte, die Grenzen überschreitet

Tour of Global Energy Markets" (Eine 360

DOUGLAS, Isle of Man, June 14, 2023 Chris Caldwell, CEO von United Renewables, im Gespräch mit Eduardo Famini Silva, Director of Renewables and Utilities bei RBC Capital Markets DOUGLAS, Isle of Man, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bereiten Sie sich darauf vor, auf den Gipfel des Olymp transportiert zu werden, denn United Renewables präsentiert eine beeindruckende Folge von ?Conversations on Climate" (Gespräche über das Klima) mit dem Titel ?A 360

°

-

Tour durch die globalen Energiemärkte).

In dieser bemerkenswerten Folge fliegen Sie über Kontinente hinweg und

erforschen mit Eduardo Famini Silva, einem der weltweit führenden Banker für

grüne Energie, das komplizierte Geflecht der globalen ESG-Trends.

Investmentbanker besitzen die einzigartige Fähigkeit, Probleme aus allen

Blickwinkeln zu betrachten, und wenn ihre Perspektive Europa, Südamerika, Kanada

und Asien umfasst, wird daraus ein wahrer 360

°

-Panoramablick. Machen Sie sich

auf eine aufregende Erfahrung gefasst, wenn wir unter der Leitung von Eduardo

Famini Silva die riesige Landschaft der globalen Energiemärkte durchqueren.

Betrachten Sie diese Folge als unsere Expedition auf den Olymp, die Ihnen einen

außergewöhnlichen Blickwinkel bietet, der Sie in Ehrfurcht versetzen wird. Wir

laden Sie ein, mit uns aufzusteigen, Grenzen zu überschreiten und in die Makro-

ESG-Ebene einzutauchen, die Sie erwartet.

?Conversations on Climate" ist eine bahnbrechende Podcast-Serie, die von United

Renewables produziert wird und sich mit den Herausforderungen des Klimawandels

befasst. In jeder Folge sprechen wir mit bemerkenswerten Köpfen aus Wissenschaft

und Wirtschaft, die ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen zur Verfügung stellen,

um gemeinsames Handeln zu inspirieren. Moderiert von Chris Caldwell, CEO von

United Renewables, bietet die Reihe eine Plattform für aufschlussreiche

Diskussionen, die die Zukunft unseres Planeten bestimmen.

Verpassen Sie nicht die Chance, uns auf dieser unvergesslichen Reise zu

begleiten. Hören Sie sich diese informative Folge von ?Conversations on Climate"

an, um eine außergewöhnliche 360

°

-Tour durch die globalen Energiemärkte mit

Eduardo Famini Silva zu erleben. Die Aussicht vom Gipfel ist wirklich großartig.

Um diese Folge anzuhören und die gesamte ?Conversations on Climate"-Podcast-

Reihe zu erkunden, besuchen Sie den Youtube-Kanal

(https://www.youtube.com/channel/UCqsWHG7cl8ra7aaaAYcq4Mw) des Conversations on

Climate-Podcasts, die offizielle Website von United Renewables

(https://unitedrenewables.co.uk/podcast) oder Ihre bevorzugte Podcast-Plattform,

einschließlich Apple (https://podcasts.apple.com/gb/podcast/conversations-on-

climate/id1627263415) und Podbean (https://www.talkclimate.co.uk/).

United Renewables ist eine führende Organisation, die den Übergang zu sauberen

und nachhaltigen Energiesystemen vorantreiben will. Durch gemeinsame Initiativen

will United Renewables das Engagement zwischen Wissenschaft, Industrie und

politischen Entscheidungsträgern fördern und innovative Lösungen zur Bekämpfung

des Klimawandels und zur Schaffung einer nachhaltigen Zukunft für alle anbieten.

Chris Caldwell ist Unternehmer und Gründer von United Renewables

(http://www.unitedrenewables.co.uk/), einem Unternehmen für grüne Energie, das

sich mit Wind-, Solar-, Gezeiten- und anaeroben Technologien befasst und ein

besonderes Interesse an der Versorgung von Inselgemeinschaften hat. Er ist als

Moderator des Podcasts Conversations on Climate auch eine wachsende Autorität in

der digitalen Klimadebatte.

Eduardo Famini Silva ist ein renommierter Banker im Bereich der grünen Energie

und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei Fusionen und Übernahmen sowie

Finanzierungen im Energiesektor. Mit mehr als 15 Jahren internationaler

Erfahrung hat er die Kontinente von Europa über Südamerika bis Kanada und Asien

bereist und dabei eine einzigartige 360

°

-Perspektive auf die globalen

Energiemärkte erlangt. Als Director of Renewables and Utilities bei RBC Capital

Markets ist Herr Famini Silva eine führende Autorität bei der Entwicklung

nachhaltiger Energielösungen und der Gestaltung der Zukunft der Branche.

Conversations on Climate

(https://www.youtube.com/channel/UCqsWHG7cl8ra7aaaAYcq4Mw) ist eine gemeinsame

Produktion von United Renewables und dem London Business School Alumni Energy

Club.

Folge 5 von Staffel 2 des Conversations on Climate-Podcasts mit Eduardo Famini

Silva ist hier (https://www.youtube.com/watch?v=RfKSpTIetFY) verfügbar.

Conversations on Climate

(https://www.youtube.com/channel/UCqsWHG7cl8ra7aaaAYcq4Mw) bringt weltweit

führende Denker aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um ihr Fachwissen zum

Thema Klimawandel zu teilen. Zu den bisherigen Gästen gehören Sir Andrew

Likierman (https://www.youtube.com/watch?v=BfSk6kPA_Lo), Julio Dal Poz

(https://www.youtube.com/watch?v=jIu54US9ukE), Professor Jean-Pierre Benoît

(https://youtu.be/MeNMvLj4xCY), Professor Ioannou

(https://youtu.be/BAUEhGiFIqw), Tara Schmidt (https://youtu.be/nzmu9qxOjZw),

Professor Dan Cable (https://youtu.be/BwFrn2XF4rQ), Professorin Zoe Chance

(https://youtu.be/P-94mf3e-Lk), und Professorin Lynda Gratton

(https://www.youtube.com/watch?v=z08mmDJOPtI&t=31s).

Alle früheren Folgen finden Sie hier

(https://www.youtube.com/channel/UCqsWHG7cl8ra7aaaAYcq4Mw). Verwandte Artikel

finden Sie hier (https://www.linkedin.com/pulse/want-make-money-renewable-

energy-its-all-respect-christopher-

caldwell/?trackingId=pt6vNsIES7aIZb7s+lnXcA==).

KONTAKT Isabella Hawke - Sales and Marketing Consultant

UNTERNEHMEN United Renewables

TELEFON +447624457139

E-MAIL [email protected] (mailto:[email protected])

WEBSITE unitedrenewables.co.uk/resources

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/abd975ca-

9d87-4829-9edb-070a83fa812d

Â

°