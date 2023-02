 GNW-Adhoc: Magna aktualisiert Ausblick für 2022 unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022

AURORA, Ontario, Feb. 03, 2023 AURORA, Ontario, Feb. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen seinen Ausblick für 2022 aktualisiert hat. Der Grund dafür ist die Berücksichtigung der bereinigten EBIT-Marge(1), welche unterhalb der in der Pressemitteilung vom 4. November 2022 veröffentlichten Spanne liegt. Auf der Grundlage vorläufiger, ungeprüfter Ergebnisse liegt der Gesamtumsatz für 2022 bei etwa 37,8 Mrd. US-Dollar und damit innerhalb der Spanne von 37,4 bis 38,4 Mrd. US-Dollar, die im Ausblick vom November angegeben wurde. Die bereinigte EBIT-Marge für 2022 wird jedoch voraussichtlich ca. 4,3 % betragen und damit unter der im November veröffentlichten Spanne von 4,8 % bis 5,0 % liegen. Die niedrigere bereinigte EBIT-Marge spiegelt eine Reihe von Faktoren wider, darunter: ein geringerer Beitrag bei niedrigeren Umsätzen, höhere Netto- Garantiekosten, Rückstellungen für bestimmte Forderungen und andere Salden, höhere Netto-Entwicklungskosten aufgrund des geänderten Zeitplans für Ausgaben und Kundenrückflüsse, unzureichende Betriebsauslastung in bestimmten Werken sowie höhere Arbeits- und andere Betriebsineffizienzen als Folge der anhaltenden Unvorhersehbarkeit der Produktionspläne unserer Kunden. Der bereinigte, Magna zurechenbare Nettogewinn(2) wird ebenfalls von den oben genannten Faktoren beeinflusst. Magna wird seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 am 10. Februar 2023 veröffentlichen. STICHWÖRTER Ausblick, Umsatz, bereinigte EBIT-Marge ANLEGERKONTAKT Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations [email protected] (mailto:[email protected]), 905.726.7035 MEDIENKONTAKT Tracy Fuerst, Vice-President, Corporate Communications & PR [email protected] (mailto:[email protected]), 248.761.7004 UNSER GESCHÄFT(3) Magna ist mehr als einer der weltweit größten Automobilzulieferer. Wir sind ein Unternehmen der Mobilitätstechnologie mit einem globalen, unternehmerisch denkenden Team von über 170.000 Mitarbeitern und einer Organisationsstruktur, die darauf ausgelegt ist, Innovationen wie ein Startup zu entwickeln. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung und einem Systemansatz für Design, Konstruktion und Fertigung, der nahezu jeden Aspekt des Fahrzeugs umfasst, sind wir in der Lage, die Mobilität in einer sich wandelnden Branche voranzutreiben. Unser globales Netzwerk umfasst 345 Produktionsstätten und 90 Zentren für Produktentwicklung, Engineering und Vertrieb in 28 Ländern. Für weitere Informationen über Magna (NYSE:MGA; TSX:MG) besuchen Sie bitte www.magna.com oder folgen Sie uns auf Twitter @MagnaInt. DIESE MITTEILUNG KANN AUSSAGEN ENTHALTEN, DIE ?ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN" IM SINNE DER GELTENDEN WERTPAPIERGESETZE DARSTELLEN UND DIE DEN IN DEN BEHÖRDLICHEN EINREICHUNGEN VON MAGNA DARGELEGTEN WARNHINWEISEN UNTERLIEGEN UND DURCH DIESE AUSDRÜCKLICH EINGESCHRÄNKT WERDEN. BITTE LESEN SIE DIE AKTUELLSTE ERÖRTERUNG UND ANALYSE DER ERTRAGS- UND FINANZLAGE DURCH DIE UNTERNEHMENSLEITUNG, DAS JÄHRLICHE INFORMATIONSFORMULAR UND DEN JÄHRLICHEN BERICHT AUF FORM 40-F VON MAGNA, DIE DURCH SPÄTERE BEHÖRDLICHE EINREICHUNGEN VON MAGNA ERSETZT ODER AKTUALISIERT WERDEN KÖNNEN UND IN DENEN DIE WARNENDEN AUSSCHLÜSSE, EINSCHLIESSLICH DER RISIKOFAKTOREN, DIE DAZU FÜHREN KÖNNTEN, DASS DIE TATSÄCHLICHEN EREIGNISSE WESENTLICH VON DEN IN DEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN GENANNTEN ABWEICHEN, ENTHALTEN SIND. DIESE DOKUMENTE KÖNNEN AUF DER WEBSITE VON MAGNA UNTER WWW.MAGNA.COM EINGESEHEN WERDEN. (1) Die bereinigte EBIT-Marge ist das Verhältnis des bereinigten EBIT zum Gesamtumsatz (2) Der Magna zurechenbare bereinigte Nettogewinn schließt ?Sonstige Ausgaben (Erträge), netto" aus (3) Die Zahlen für Produktion, Produktentwicklung, Engineering und Vertriebszentren sowie die Mitarbeiterzahlen enthalten bestimmte nach der Equity-Methode bilanzierte Geschäftstätigkeiten. Â