 GNW-Adhoc: Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group schließt Übernahme der Cryotec Anlagenbau GmbH, Wurzen, Deutschland, ab

TEMECULA, Kalifornien TEMECULA, Kalifornien (USA), Feb. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group (die ?Gruppe"), die zur Nikkiso Co., Ltd. (Japan) gehört und unter Cryogenic Industries, Inc. (USA) firmiert, hat die Übernahme der Cryotec Anlagenbau GmbH (Cryotec) mit Sitz in Wurzen, Sachsen (Deutschland), für einen nicht veröffentlichten Betrag abgeschlossen. Cryotec ist ein weltweit tätiges Anlagenbauunternehmen, das Planung, Projektmanagement, Fertigung und Ingenieurleistungen für skidmontierte/containerisierte Luftzerlegungs,- und Verflüssigungsanlagen sowie CO2-Technologien anbietet und seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen liefert. Cryotec wird als Teil der GmbH der Gruppe mit Sitz in Neuenburg am Rhein, Deutschland, tätig sein. Die Gruppe besteht aus sechs funktionalen Geschäftseinheiten: Kryopumpen, Wärmetauschersysteme, Prozesssysteme, Betankung und Lösungen, Energieinfrastruktur und strategische Projekte sowie Service. Cryotec wird als das Kompetenz- und Produktionszentrum der Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group in Europa fungieren. ?Nikkiso wird die intelligenten Verpackungslösungen von Cryotec, die Kohlendioxidemissionen reduzieren und zurückgewinnen, weltweit fördern und verkaufen sowie die Nachhaltigkeitsziele der Gruppe weiter unterstützen. Cryotec wird vollen Zugang zu den innovativen Technologien haben, die in Kalifornien und anderswo in der Nikkiso-Gruppe entwickelt wurden, und lokalisierte Pakete, Lösungen und Stationen für LH2 (Flüssigwasserstoff), LNG (Flüssigerdgas), Ammoniak und kryogene Energiespeicheranwendungen in Deutschland und Europa anbieten. Wir werden das Wachstum von Cryotec unterstützen, indem wir zusätzliche Ressourcen bereitstellen, unsere Fertigungs- und Montageaktivitäten in Sachsen ausbauen und Cryotec-Lösungen in Deutschland und auf dem Weltmarkt anbieten", so Peter Wagner, CEO von Cryogenic Industries und President der Gruppe. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer erklärte: ?Die Übernahme von Cryotec Anlagenbau durch Nikkiso stärkt die Internationalisierung eines sächsischen Traditionsunternehmens aus Wurzen. Nikkiso verfügt über weltweite Erfahrung in den Bereichen erneuerbare Energien, Wasserstoff und Energiespeicherung. Erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff spielen eine Schlüsselrolle bei der Erreichung der Energie- und Klimaziele in Sachsen. Der Freistaat Sachsen ist bereits heute ein wichtiger Standort für die Erforschung und Anwendung von Wasserstofftechnologien. Ich freue mich, dass Nikkiso sein Know-how in Zukunft in Sachsen einbringen wird." ?Nikkiso wird bei der Realisierung dieses Projekts sowie bei der Lieferung und Wartung von Flüssigwasserstoff- und LNG-Tankstellen auf dem europäischen Markt behilflich sein", so Ole Jensen, Vice President, Europe. ?Mit dieser Übernahme verpflichten wir uns zu den Zielen der Europäischen Union, bis 2050 klimaneutral zu sein, und unterstützen diese." Der Kauf wurde am 3. Februar 2023 wirksam. Über die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ist Teil der Industrial Division von Nikkiso Co., Ltd., Japan. Die Gruppe ist in den USA unter dem Namen Cryogenic Industries, Inc. tätig (ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.). Die Mitgliedsunternehmen der Gruppe produzieren und warten technische Ausrüstung für die Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Abwärmerückgewinnung. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.NikkisoCEIG.com (http://www.NikkisoCEIG.com) und www.nikkiso.com (http://www.nikkiso.com/). MEDIENKONTAKT: Anna Quigley +1.951.383.3314 [email protected] (mailto:[email protected]) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5818ee3c-2c93-4ad0- b03b-a87bda21cfce Â