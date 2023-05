GNW-Adhoc: Sushi Daily veröffentlicht "The Little Book of Sushi", da Marktforschung zeigt, dass mangelndes Wissen ein Drittel (39 %) aller Menschen davon abhält, neue Lebensmittel zu probieren 11.05.2023 - 14:55 Uhr Kommentieren Jetzt teilen Jetzt teilen dpa Startseite E-Mail Pocket Flipboard

Mehr zu: GNW-Adhoc: Sushi Daily veröffentlicht "The Little Book of Sushi", da Marktforschung zeigt, dass mangelndes Wissen ein Drittel (39 %) aller Menschen davon abhält, neue Lebensmittel zu probieren