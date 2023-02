 GNW-Adhoc: Verpflichtung von Temenos zur Reduzierung von Kohlendioxidemissionen wird von der Science Based Target Initiative bestätigt

C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau, dem ehrgeizigsten Reduktionsziel des Pariser Abkommens. Diese Verpflichtung untermauert die Strategie von Temenos, ESG in seine Geschäftsabläufe und sein Produktangebot zu integrieren und bis 2050 ein Netto- Null-Unternehmen zu werden, und zwar in allen Bereichen seiner globalen Geschäftstätigkeit und Wertschöpfungskette. Da sowohl die betrieblichen Scope-1- und Scope-2-Emissionen als auch die Scope- 3-Emissionen der Wertschöpfungskette durch dieses wissenschaftlich fundierte Ziel abgedeckt werden, gilt auch das Scope-3-Ziel von Temenos als ehrgeizig und übertrifft das Mindestziel für den 2

GENF, Schweiz, Feb. 09, 2023 GENF, Schweiz, Feb. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (https://www.temenos.com/) (SIX: TEMN) hat die Bestätigung für seine ehrgeizigen Ziele zur Reduzierung der Scope 1-, 2- und 3-Emissionen durch die Genehmigung der Science Based Target Initiative (https://sciencebasedtargets.org/) (SBTi) erhalten. Die SBTi bestätigte die Verpflichtung von Temenos, die absoluten Scope 1-, 2- und 3-THG-Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren, wobei das Jahr 2019 als Grundlage dient. Dieses Ziel steht im Einklang mit der Begrenzung der globalen Erwärmung auf höchstens 1,5

C-Pfad gemäß dem Absolute-Contraction-

Die SBTi definiert und fördert bewährte Praktiken bei der wissenschaftlich

fundierten Festlegung von Zielen, um die schädlichsten Auswirkungen des

Klimawandels zu verhindern, und bewertet unabhängig die Ziele von Unternehmen.

Temenos ist eines von 2218 Unternehmen mit einem offiziell bestätigten Ziel,

seine Emissionen im Einklang mit der Klimawissenschaft zu reduzieren.

Die SBTi ist eine gemeinsame Initiative des Carbon Disclosure Project (CDP), des

United Nations Global Compact, des World Resources Institute (WRI) und des World

Wide Fund for Nature (WWF).

Kalliopi Chioti, Chief Marketing and ESG Officer bei Temenos, kommentierte dies

wie folgt: ?Wir sind stolz darauf, uns den weltweit führenden Unternehmen in

diesem Wettlauf um eine Netto-Null-Wirtschaft anzuschließen, weil wir glauben,

dass der Klimawandel nicht nur eines der größten Risiken für unseren Planeten

darstellt, sondern auch eine der größten Chancen für nachhaltige Innovationen.

Unser Fokus auf ESG ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftsstrategie.

Wir glauben, dass ESG und digitale Transformation zusammengehören, und deshalb

ist es unsere Aufgabe, Kunden bei der digitalen Transformation mit einer offenen

Cloud-Plattform zu unterstützen, die auch den Übergang zu einer kohlenstoffarmen

Weltwirtschaft ermöglicht."

Temenos hat seine Verpflichtung zur Klimatransparenz durch die Offenlegung und

das Erreichen von Spitzenwerten im DJSI und CDP

(https://www.temenos.com/news/2022/12/20/temenos-achieves-top-scores-in-the-dow-

jones-sustainability-index-and-carbon-disclosure-project/) und die Ausrichtung

seiner Strategie an Leitlinien der Task Force für klimabezogene

Finanzinformationen (TCFD) (https://www.temenos.com/wp-

content/uploads/2021/07/temenos-task-force-on-climate-related-financial-

disclosures-report.pdf) sowie die Entwicklung von Instrumenten wie

dem Kohlenstoff-Emissions-Rechner von Temenos

(https://www.temenos.com/news/2022/10/25/temenos-launches-carbon-emissions-

calculator-on-temenos-banking-cloud/?) auf der Grundlage der Temenos Banking

Cloud, mit dem Banken die Fortschritte bei der Erreichung ihrer

Nachhaltigkeitsziele verfolgen können, unter Beweis gestellt.

Einen Überblick über die Umwelt-Roadmap von Temenos in Richtung einer Netto-

Null-Wirtschaft und weitere Informationen über die ESG-Errungenschaften des

Unternehmens finden Sie hier (https://www.temenos.com/corporate-social-

responsibility/operating-responsibly/sustainability-and-environmental-

responsibility/).

