 OTS: ait group / Wärmepumpen-Spezialist weiter auf Expansionskurs: ait-group ...

Wärmepumpen-Spezialist weiter auf Expansionskurs: ait-group übernimmt Fertigungsstätte und verdoppelt Produktionskapazität (FOTO) Sperrfrist: 03.08.2023 14:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.

Fertigungsstätte und verdoppelt Produktionskapazität Kasendorf (ots) -

- Der oberfränkische Wärmepumpen-Pionier investiert in die umfangreiche

Erweiterung des Stammwerks und beschleunigt den Produktionshochlauf

- Der Umbau der neu erworbenen Produktionsstätte soll in den kommenden Monaten

abgeschlossen werden

- Der Produktionsstart ist für Anfang 2024 vorgesehen

- Die ait-group verdoppelt damit ihre Produktionskapazität und strebt die

Übernahme von Maja-Mitarbeitenden an

Die ait-group ist weiter auf Expansionskurs und treibt den geplanten Hochlauf

der Wärmepumpenproduktion konsequent voran. Durch den Erwerb und Umbau des

benachbarten Geländes der Maja-Werke wird der Stammsitz in Kasendorf umfassend

erweitert. Damit verdoppelt der Wärmepumpenspezialist seine Produktionskapazität

um bis zu 150.000 Einheiten in der finalen Ausbaustufe. Der schrittweise Umbau

der Fertigungsstätten ist innerhalb der nächsten Monate geplant, was einen

Produktionsstart Anfang 2024 ermöglichen wird. Der für die Entwicklung besonders

nachhaltiger und effizienter Wärmepumpen bekannte Hersteller reagiert damit

schnell und umfassend auf die steigende Nachfrage am Markt in ganz Europa.

Auf einer Gesamtfläche von rund 50.000 m² (davon über 30.000 m² Produktions-,

Lager- und Büroflächen) soll die Produktion insbesondere in den Bereichen

Luft-Wasser- und Sole-Wasser-Wärmepumpen sowie der Großgeräte für die

Produktmarken alpha innotec und Novelan ausgebaut werden. Der strategische

Zukauf bietet dem Traditionsunternehmen zudem die Möglichkeit Mitarbeitende der

Maja-Werke zu übernehmen. Durch den zusätzlichen Erwerb eines angrenzenden,

unbebauten Grundstücks mit einer Größe von ca. 30.000 m² sichert sich die

Unternehmensgruppe weitere Ausbaumöglichkeiten.

Geschäftsführer Sjacco van de Sande dazu: "Wir reagieren auf die anhaltend hohe

Nachfrage nach Wärmepumpen und bauen unsere Produktion konsequent weiter aus.

Mit der Erweiterung unseres Stammwerks in Kasendorf treffen wir die dafür

notwendigen Maßnahmen."

Geschäftsführer Marco Roßmerkel weiter: "Bereits seit 25 Jahren haben wir

unseren Fokus auf der innovativen Technologie der Wärmepumpe. Diese

Erfolgsgeschichte wollen wir auch in Zukunft fortschreiben und dabei unserem

Standort treu bleiben."

Mit der Investition in das Kasendorfer "Heat Pump Valley" - wie das Unternehmen

die Region rund um seinen Firmensitz bezeichnet - unterstreicht die ait-group

ihr Qualitätsversprechen "Made in Germany" und verfolgt das Ziel, die hohe

Nachfrage weiterhin europaweit bedienen zu können.

ÜBER AIT-DEUTSCHLAND / AIT-GROUP:

Die ait-deutschland GmbH ist Teil des NIBE-Konzerns, einem führenden

europäischen Anbieter von nachhaltigen Energielösungen. Seit der Gründung des

Unternehmens im Jahre 1998 hat ait-deutschland eine konsequente

Produktentwicklung mit klarer Ausrichtung auf die Markterfordernisse betrieben.

ait ist einer der europäischen Marktführer auf dem Gebiet der Wärmepumpentechnik

mit ca. 1.400 Mitarbeitern und Tochtergesellschaften in Österreich, der Schweiz,

Tschechien, der Slowakei, den Niederlanden/Belgien, den USA und Schweden.

Die High-End-Technologieprodukte - insbesondere Wärmepumpen und Kühlsysteme -

werden unter den Marken alpha innotec , NOVELAN und KKT chillers auf den Markt

gebracht und lizenziert. Gegenwärtig werden die Produkte in mehr als 25

europäischen Ländern verkauft, KKT chillers vertreibt seine Produkte weltweit.

