 OTS: Allianz Trade / Allianz Trade Studie: Chinesische Automobilhersteller ...

Allianz Trade Studie: Chinesische Automobilhersteller überholen rechts - das könnte europäische Automobilindustrie bis zu 24 Mrd. EUR an Wertschöpfung kosten Hamburg (ots) -

Hamburg - Szenario: Wenn chinesische Hersteller ihren Marktanteil in China bis 2030 auf

75 % erhöhen, würde das die europäischen Autohersteller mehr als 7 Mrd. EUR an

jährlichen Nettogewinnen kosten

- Szenario: Wenn chinesische Importe in Europa einen Marktanteil von 10 %

erobern, würden der europäischen Automobilsektor bis 2030 rund 24 Mrd. EUR an

Wertschöpfung verlieren - inklusive der Zulieferer noch wesentlich mehr

- Europa: Konkurrenz durch chinesische Importe aufgrund des vergleichsweise

offenen Markts besonders hoch

- Gleiche Wettbewerbsbedingungen, eine Stärkung der lokalen Lieferketten und

Ausbau der Infrastruktur könnten Auswirkungen auf Automobilbranche abmildern

China ist längst nicht mehr das "El Dorado" der europäischen und vor allem der

deutschen Automobilhersteller: Sie haben in den letzten Jahren deutlich

Marktanteile im weltweit größten Automobilmarkt in China verloren und Ende 2022

ihre Marktführerschaft eingebüßt - vor allem, weil sie bei der Elektromobilität

von einheimischen Herstellern rechts überholt wurden. Bei neu zugelassenen

Elektrofahrzeugen liegt der Anteil chinesischer Hersteller bei 80 %. Das hat

neben China nun auch Folgen für den europäischen Markt, auf dem chinesische

Hersteller schon in den Startlöchern stehen. Doch wo geht es in Zukunft hin und

welche finanziellen Auswirkungen haben die schrumpfenden Marktanteile für die

europäischen Hersteller? Dieser Frage geht die aktuelle Studie des weltweit

führenden Kreditversicherers Allianz Trade nach und kommt zu folgendem Schluss:

"Die Elektrofahrzeuge chinesischer Hersteller erfreuen sich in China immer

größerer Beliebtheit", sagt Aurélien Duthoit, Branchenexperte bei Allianz Trade.

"Sie werden bis 2030 ihre Marktanteile weiter kräftig ausbauen, zu Lasten von

europäischen Autobauern und deren lokalen Tochtergesellschaften und Joint

Ventures. Das sind trübe Aussichten für die europäischen und insbesondere

deutschen Autobauer, die 2022 Fahrzeuge im Wert von 24 Mrd. EUR nach China

exportiert haben."

Energiewende: Chinesische Autobauer in den Startlöchern in Europa

Schon heute machen die lokalen Tochtergesellschaften und Joint Ventures rund 85

% des Absatzvolumens der europäischen Hersteller auf dem chinesischen Markt aus.

Aber auch sie hatten beim Umstieg auf Elektromobilität den Fuß auf der Bremse:

Von den 20 meistverkauften Elektrofahrzeugen in China im Jahr 2022 wird nur

eines von einem chinesisch-europäischen Joint Venture hergestellt.

"Auch in Europa dürften in China gefertigte Fahrzeuge im Zuge der europäischen

Energiewende zunehmend in Fahrt kommen", sagt Duthoit. "Bis 2035 werden

batteriebetriebene Elektrofahrzeuge praktisch alle Neuwagenverkäufe in Europa

ausmachen. Das wird eine teilweise Substitution von in Europa hergestellten

Fahrzeugen durch in China hergestellte Fahrzeuge begünstigen - unabhängig davon,

ob diese Fahrzeuge von einem chinesischen, amerikanischen oder europäischen

Unternehmen hergestellt werden. Chinesische Hersteller stehen in Europa aber

bereits in den Startlöchern. Noch ist der Marktanteil klein, aber er dürfte -

analog zu koreanischen und japanischen Herstellern in der Vergangenheit -

schnell wachsen."

Was wäre wenn... chinesische Hersteller 2030 75 % Marktanteil in China hätten?

Um mögliche finanzielle Auswirkungen für die europäischen Autobauer

abzuschätzen, hat Allianz Trade in ihrer Studie ein denkbares Szenario

analysiert, was passieren könnte, wenn chinesische Marken bis 2030 rund 75 % des

heimischen Marktes und in China hergestellte Autos gleichzeitig rund 10 % des

europäischen Markts eroberten.

"Die europäischen Automobilhersteller könnten bis 2030 mehr als 7 Mrd. EUR an

jährlichen Nettogewinnen verlieren allein durch den Verlust an Marktanteilen",

sagt Duthoit. "Die deutschen Autobauer wären aufgrund ihrer Marktposition davon

besonders betroffen."

Wenn chinesische Hersteller ihren Marktanteil in China bis 2030 von aktuell rund

50 % auf 75 % erhöhen würden, würde der Gesamtabsatz der europäischen

Automobilhersteller in China um -39 % sinken, wobei die lokale Produktion von

schätzungsweise 4,4 Mio. Fahrzeugen auf 2,7 Mio. im Jahr 2030 zurückgehen würde.

24 Mrd. EUR an Wertschöpfung in Gefahr durch stärkere Marktdurchdringung von

Autos aus chinesischer Produktion in Europa

"Hinzu kämen die Verluste, die sich aus zunehmenden Importen von Autos

chinesischer Herkunft sowie einer stärkeren Marktdurchdringung dieser Fahrzeuge

ergeben", sagt Duthoit.

Wenn die europäischen Importe von in China hergestellten Autos im Jahr 2030 1,5

Mio. Fahrzeuge erreichen - das entspricht einem geschätzten Marktanteil von 10 %

im Jahr 2030 und 13,5 % der EU-Produktion im Jahr 2022 - würden sich die

Auswirkungen auf die Wertschöpfung der europäischen Wirtschaft im Jahr 2030 auf

24,2 Mrd. EUR für den Automobilsektor belaufen, was 0,15 % des

Bruttoinlandprodukts (BIP) der Region im Jahr 2022 entspricht.

Die von der Automobilindustrie abhängigen Volkswirtschaften Deutschlands (0,36 %

des BIP in Gefahr, der Slowakei (0,4 % des BIP) und der Tschechischen Republik

(0,41 % des BIP) könnten jedoch noch stärker betroffen sein.

Warum ist Europa und Deutschland stärker gefährdet als die USA oder China?

Der europäische Automobilmarkt hat insgesamt einen wesentlich höheren

Wettbewerbsdruck durch die chinesischen Konkurrenten als beispielsweise der

zweitgrößte Automobilmarkt in den USA. Grund hierfür ist, dass der europäische

Markt für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge im Vergleich viel offener ist als

der chinesische und der US-amerikanische. Dort sind die nationale oder regionale

Montage eine Voraussetzung für den Erhalt von Kaufsubventionen und die

Einfuhrzölle auf ausländische Fahrzeuge wesentlich höher.

"Eine Anpassung der Wettbewerbsbedingungen an sowohl China als auch die USA wäre

ein wichtiger Weg, um die Auswirkungen auf die Automobilbranche und damit auch

die Wirtschaft abzumildern", sagt Duthoit. "Aber auch die Stärkung der lokalen

Produktion durch chinesische Hersteller könnte zu positiven Effekten führen. Wir

haben das in der Vergangenheit umgekehrt in China gesehen: Wenn man sie nicht

schlagen kann, ist es vielleicht eine Option, sich zusammenzutun."

Darüber hinaus könnten Investitionen in neue Batterietechniken, eine Reduzierung

bei der Abhängigkeit von Rohstoffen und importierten Komponenten für elektrische

Antriebe sowie der Ausbau der Ladeinfrastruktur mögliche Stellschrauben sein, um

die Negativeffekte zu kompensieren.

"Der Ausbau der Ladeinfrastruktur spielt vor allem bei den Fahrzeugkosten eine

Rolle", sagt Duthoit. "Kleinere Batterien sind leichter und kostengünstiger -

nur, wenn keine Ladesäulen da sind, wenn die Batterie leer ist, bleiben diese

Modelle auf der Strecke und die Preisdifferenz zu chinesischen Herstellern

groß."

Die vollständige Studie (PDF, ENG) finden Sie hier:

https://bit.ly/3M5YWJg

