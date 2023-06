 OTS: Allianz Trade / Allianz Trade Studie: Gefühlte und tatsächliche ...

Allianz Trade Studie: Gefühlte und tatsächliche Inflation klaffen auseinander - in Deutschland ist die Diskrepanz besonders stark Hamburg (ots) -

Hamburg - Es liegt im Auge des Betrachters: Gefühlte Inflation ist dreimal höher als die

tatsächliche Teuerungsrate

- Deutschland mit Inflationsrate 6,1% (gefühlt: 18 %) nicht nur geografisch in

der Mitte und Österreich mit 8,8% auf dem Gipfel im deutschsprachigen Raum

- Schweiz als Insel der Geldstabilität mit einer Inflationsrate von 2,2 % im Mai

2023

Die Schweizer leben weiterhin auf einer Insel der Geldstabilität. Sie

verzeichneten im Mai 2023 eine Inflationsrate von lediglich 2,2%. Im Gegensatz

dazu sind die Inflationsraten in Deutschland und Österreich mit 6,1% und 8,8%

fast drei beziehungsweise vier Mal so hoch. Woher kommt diese große Divergenz in

der Preissteigerung der alpinen Anrainerstaaten? Und warum liegen die gefühlte

und die tatsächliche Inflation derzeit so weit auseinander wie zuletzt bei der

Euro-Einführung vor mehr als 20 Jahren? Die aktuelle Analyse des weltweit

führenden Kreditversicherers Allianz Trade hat die Treiber der unterschiedlichen

Entwicklung untersucht.

"Die gefühlte und die tatsächliche Inflation klaffen insbesondere in Deutschland

weit auseinander", sagt Jasmin Gröschl, Senior Volkswirtin bei Allianz Trade.

"Die gefühlte Inflation in der Eurozone ist fast dreimal so hoch: Sie lag

zuletzt bei fast 17% und damit ungefähr satte 9 Prozentpunkte (pp) höher als die

tatsächliche Teuerungsrate in diesem Quartal. In Deutschland lag die Abweichung

der gefühlten Inflation von mehr als 18% sogar bei 11p. Das ist nicht

unerheblich, denn die gefühlte Inflation beeinflusst das Handeln der Verbraucher

stark, zum Beispiel beim Kaufverhalten. Diese Diskrepanz spielt also gerade für

die Wirtschaft und die Unternehmen sowie für die Zinspolitik eine wichtige

Rolle."

Die Diskrepanz hat verschiedene Gründe. Verbraucher achten beispielsweise

stärker auf Preisänderungen bei häufig anfallenden Einkäufen wie Lebensmittel

und Getränke, Kraftstoff oder sonstigen Besorgungen im Supermarkt. Wenn dort

diese Preise überdurchschnittlich steigen, neigen die Menschen dazu, eine

wesentlich höhere Teuerung zu empfinden. Aber auch psychologische Aspekte,

demografische und regionale Unterschiede, und individuelles Konsumverhalten

können dazu führen, dass Verbraucher den Preisanstieg anders beurteilen als die

offizielle Inflationsmessung. So entstehen ein verzerrtes Bild und eine starke

Diskrepanz zwischen der wahrgenommenen und tatsächlichen Inflation.

Heterogen: Inflationsraten in Europa alles andere als einheitlich

Aber nicht nur in der Wahrnehmung der Inflation bestehen viele Unterschiede - in

Europa sowie im deutschsprachigen Raum klaffen die Teuerungsraten weit

auseinander. Die Inflationsrate in der EU lag zuletzt bei durchschnittlich bei

über 8%. In der Eurozone lag die Teuerungsrate im Mai bei 6.1% im Vergleich zum

Vorjahr. Allerdings fällt die Inflation in den einzelnen Ländern sehr

unterschiedlich aus. Im Mai 2023 reicht die Spanne von 2,8% in Griechenland bis

13,0% in Polen und 21,5% in Ungarn.

"Schlüsselfaktoren bei der Inflation sind die geografische Nähe zu Russland, die

Abhängigkeit von Energie- und Lebensmittelimporten, staatliche Eingriffe zur

Senkung einzelner Preise und die Stärke der jeweiligen Währung", sagt Jasmin

Gröschl, Senior Volkswirtin bei Allianz Trade.

Deutschland: Energieabhängigkeit, politische Maßnahmen, schwache Währung

In Deutschland kommen alle Faktoren, die die Inflationsrate beeinflussen zum

Tragen: Die hohe Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland ließ die

Energiepreisrechnung stark ansteigen. Die deutsche Regierung hat dem mit Strom-

und Gaspreisbremse entgegengewirkt. In der Eurozone hat ein schwacher Euro

gegenüber dem Dollar die Inflation erhöht, da Rohstoffe wie Öl oder Gas, die in

Dollar gehandelt werden, teurer geworden sind. In den letzten Wochen und Monaten

hat Deutschland aufgrund der Zinserhöhungen der EZB von dem stärkeren Euro

profitiert. Die Erzeuger- und Großhandelspreise sind daher seit Herbst 2022

gesunken, was die Inflation mit einer gewissen Verzögerung dämpfen wird.

Österreich auf dem Inflations-Gipfel im alpinen Vergleich

Dass Österreich eine höhere Inflation hat als die deutschen Nachbarn, ist

keineswegs neu - allerdings ist der Abstand aktuell höher als in den letzten

Jahrzehnten. Ein Teil erklärt der unterschiedliche Warenkorb: Österreich hat

einen starken Tourismussektor, in dem Investitionen in höhere Qualität in

letzter Zeit zu einem starken Preisanstieg geführt haben. Da der Tourismussektor

im Warenkorb der harmonisierten Verbraucherpreise in Österreich fast dreimal so

viel Gewicht hat wie in Deutschland, bestimmt er somit die höheren

Inflationsraten. Der Unterschied besteht aber auch bei den staatlichen

Unterstützungsmaßnahmen fort. In Deutschland hatten Tank-Rabatt, 9-Euro-Ticket

bzw. nun 49-Euro-Ticket inflationsdämpfende Wirkung. In Österreich stiegen

hingegen nach Ende der wesentlich stärkeren und längeren Mehrwertsteuersenkung

die Preise im Anschluss besonders stark.

Die Schweiz profitiert indessen vom seit langem starken Schweizer Franken, der

die Inflation über die Importpreise und die unterschiedliche Konsumstruktur

aufgrund des höheren Einkommensniveaus in der Schweiz dämpft. Zudem versorgt

sich die Schweiz weitgehend selbst mit Strom aus Wasserkraft und Kernenergie und

importiert nur wenige Lebensmittel. Zudem werden die Schwankungen der

Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt durch variable Zölle reguliert, die die

inländischen Erzeuger und Verbraucher gleichermaßen schützen. Infolgedessen sind

viele Waren in der Schweiz zwar teurer, aber die Preise sind weniger volatil.

Die vollständige Studie (PDF, ENG) finden Sie hier:

https://bit.ly/464Bq7j

