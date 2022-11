 OTS: Ambienta / Ambienta investiert in LÄSSIG, einen führenden Anbieter ...

Ambienta investiert in LÄSSIG, einen führenden Anbieter nachhaltiger Produkte für Babys und Kinder (FOTO) Ambienta SGR SpA ("Ambienta") ist einer der größten europäischen Vermögensverwalter, der voll und ganz auf ökologische Nachhaltigkeit setzt. Das Unternehmen hat jetzt die Mehrheit an der Lässig GmbH ("LÄSSIG") im hessischen Babenhausen erworben, einem im deutschsprachigen Raum und weiteren europäischen Ländern führenden Anbieter von funktionalen, nachhaltigen und innovativen Produkten für Babys, Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen war im Besitz von Finanzinvestoren, den Gründern Claudia und Stefan Lässig, sowie Karin Heinrich. Ambienta wird neuer Mehrheitseigentümer, jedoch bleiben die Gründer und Karin Heinrich neben Finanzinvestoren weiter signifikant investiert.

Produkte für Babys und Kinder LÄSSIG wurde im Jahr 2006 von Claudia und Stefan Lässig gegründet und hat heute

mehr als 110 Beschäftigte. Das Unternehmen startete mit innovativen, auf

Nachhaltigkeit orientierte Wickeltaschen, die bis heute ein Erfolgsprodukt sind.

Das Produktportfolio wurde seitdem kontinuierlich ausgebaut und umfasst heute

neben Taschen auch Rucksäcke, Accessoires, Spielzeug, Kindergeschirr, Bekleidung

und vieles mehr. Die Produkte werden in rund 2.800 stationären Geschäften, 50

Online-Stores und im eigenen Online-Shop unter http://www.laessig-fashion.de/

verkauft.

Das Unternehmen befindet sich auf einem starken Wachstumskurs und hat die starke

Präsenz in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) als Ausgangspunkt

für die erfolgreiche Expansion in andere europäische Märkte wie Frankreich und

die Benelux-Länder genutzt. Ambienta wird die weitere Internationalisierung

durch sein internationales Netzwerk und sein Know-how unterstützen. Darüber

hinaus wird Ambienta gemeinsam mit dem Management-Team die Digitalisierung von

Vertrieb, Prozessen und Abläufen vorantreiben.

Ausgehend von der nachhaltigen Anlagestrategie von Ambienta liegen die

Schwerpunkte des Investments in LÄSSIG bei Ressourceneffizienz und Verringerung

von Umweltemissionen. Das Unternehmen ist Vorreiter bei der Umsetzung einer

ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie: Schon bei der Entwicklung seiner

Produkte konzentriert sich LÄSSIG auf sparsamen Einsatz von Ressourcen,

nachwachsende und recycelte Materialien sowie Langlebigkeit. So verwendet das

Unternehmen für zwei Drittel der Babykleidung nachhaltige Materialien wie

Bio-Baumwolle und unterstützt Landwirte in Indien bei der Umstellung von

traditionellen auf biologische Anbaumethoden. Darüber hinaus kooperiert das

Unternehmen mit anerkannten Lieferanten von recycelten Kunststoffen, um

nachhaltige und langlebige Produkte - von der Wickeltasche bis zum Schulranzen -

herzustellen.

LÄSSIG profitiert von der Umstellung auf nachhaltige Produkte in einem Markt,

der heute noch von konventionellen Sortimenten dominiert wird. Darüber hinaus

hat sich das Unternehmen durch seinen Fokus auf Innovation und Funktionalität

klare Alleinstellungsmerkmale erarbeitet. Dank dieser Strategie ist es LÄSSIG

gelungen, eine starke Marke mit einem sehr hohen Vertrauen bei Eltern

aufzubauen. Das Unternehmen und seine Produkte wurden vielfach ausgezeichnet,

unter anderem mit dem Plus X Award 2022 für Nachhaltigkeit, dem German Brand

Award 2021 und als Top 100 Innovator 2022. Zahlreiche Zertifikate belegen die

Einhaltung hoher Nachhaltigkeitsstandards, darunter der Global Organic Textile

Standard (GOTS) und das "Approved Vegan"-Siegel der Tierschutzorganisation Peta.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Hans Haderer, Partner und Verantwortlicher für die DACH-Region bei Ambienta,

sagte: "LÄSSIG passt aufgrund der tiefen Überzeugung von nachhaltigem Handeln

und einer erfolgreichen Wachstums- und Internationalisierungsstrategie ideal zu

Ambienta. Das Unternehmen ist nicht nur Vorreiter bei Innovationen für den

Familienbedarf, sondern auch beim sparsamen Umgang mit Ressourcen, dem Einsatz

von recycelten Rohstoffen und Langlebigkeit der Produkte. Diesen Ansatz wollen

wir gemeinsam mit den Gründern konsequent weiter ausbauen und die

Wachstumsstrategie des Unternehmens mit unserem Netzwerk und der Erfahrung nach

Kräften unterstützen."

Die Gründer Claudia und Stefan Lässig betonten: "In Ambienta haben wir den

optimalen Partner für die nächste Wachstumsphase unseres Unternehmens gefunden.

Es waren der besondere Fokus auf Nachhaltigkeit und die hervorragende Expertise

bei der strategischen Weiterentwicklung von gründergeführten, mittelständischen

Unternehmen, die letztlich den Ausschlag gaben. Beide Kompetenzen werden uns

entscheidend dabei helfen, der führende Ausstatter für Babys, Kinder und

Familien in Europa zu werden."

Ambienta wurde bei der Transaktion von Ommax bei der kommerziellen Due

Diligence, Houlihan Lokey bei M&A (Käuferseite) und Debt-Beratung, Noerr bei der

rechtlichen und strukturierenden Due Diligence, KPMG bei der finanziellen und

steuerlichen Due Diligence und ERM bei der ESG-Due-Diligence beraten.

Ambienta

Ambienta ist ein europäischer Investor für ökologische Nachhaltigkeit auf

privaten und öffentlichen Märkten. Von Mailand, London, Paris und München aus

verwaltet Ambienta ein Vermögen von mehr als 3 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt

liegt dabei auf Investitionen in private und öffentliche Unternehmen, die von

ökologischen Megatrends angetrieben werden und deren Produkte oder

Dienstleistungen die Ressourceneffizienz und den Umweltschutz verbessern. Im

Private-Equity-Bereich hat Ambienta bisher 58 Investitionen getätigt. Im

Public-Equity-Sektor hat Ambienta einen der weltweit größten

Absolute-Return-Fonds aufgelegt, der vollständig auf ökologische Nachhaltigkeit

ausgerichtet ist, und verwaltet eine ganze Reihe nachhaltiger Produkte von

risikoarmen Multi-Asset-Fonds bis hin zu Long-Only-Aktienfonds.

Pressekontakt:

Perfect Game Communications

Susanne Jahrreiss / Ralf Geissler

E-Mail: mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161453/5366431

OTS: Ambienta