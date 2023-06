 OTS: Atradius Kreditversicherung / Atradius-Umfrage: Jedes dritte deutsche ...

Atradius-Umfrage: Jedes dritte deutsche Unternehmen gegen weitere Zinserhöhungen Fast jedes dritte deutsche Unternehmen (31 Prozent) ist gegen eine weitere Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Das ergab eine Umfrage des internationalen Kreditversicherers Atradius unter mehr als 350 Unternehmen in Deutschland. Zudem glauben 26 Prozent der befragten Firmen, dass die Geldpolitik der Notenbanken die Konjunktur behindert.

Köln Insbesondere die Baubranche beklagt die deutliche Anhebung der Leitzinsen. "Für

die Baukonjunktur ist das sehr dramatisch", heißt es aus einem der befragten

Unternehmen. Die Baubranche plus Zulieferindustrie seien dadurch "total

eingebrochen", urteilt ein anderes Unternehmen aus der Bauindustrie. Diese

Einschätzung spiegelt sich auch in der Zahlungsmoral wider. Atradius zufolge

dauern die Zahlungen in der Baubranche im Durchschnitt derzeit 30 bis 60 Tage

und Zahlungsverzögerungen und Insolvenzen nehmen erkennbar zu. Atradius geht

davon aus, dass die Insolvenzen im Baugewerbe im Jahr 2023 im Vergleich zum

Vorjahr um 25 bis 30 Prozent steigen werden, wobei kleine und mittlere

Unternehmen am stärksten gefährdet sind.

Die Mehrheit aller befragten Firmen (57 Prozent) ist derweil der Meinung, dass

die Konjunktur nur "teilweise" durch die hohen Zinsen behindert wird. Die

Inflation werde danach zum derzeitigen Zeitpunkt nicht durch eine überhitzte

Konjunktur angetrieben, sondern durch andere Faktoren wie etwa die hohen

Energiepreise. Nur 15,8 Prozent der Unternehmen gaben an, dass die Konjunktur

nicht durch die Geldpolitik der EZB behindert wird.

Ebenfalls 57 Prozent der befragten Unternehmen sind der Ansicht, dass weitere

mögliche Zinserhöhungen durch die EZB von der Konjunkturentwicklung abhängig

gemacht werden sollten. Europa hätte bei den Zinsen einen Nachholbedarf

gegenüber den USA, heißt es aus den Unternehmen. Allerdings müsse laut der

Umfrage angesichts der neuesten Inflationszahlen und Wirtschaftsdaten versucht

werden, eine ausgleichende Situation zu erreichen. Einigkeit herrscht der

Umfrage zufolge darin, dass die Inflation eingedämmt und wieder in den Bereich

von zwei bis drei Prozent gebracht werden müsse. "Die Aufgabe der EZB ist es,

die Preise stabil zu halten - und dieser Aufgabe kommt sie derzeit nach.

Allerdings sollte sie angesichts der aktuellen konjunkturellen Entwicklung mit

Augenmaß agieren und eventuell, wie in den USA, eine Zinspause erwägen", sagt

Frank Liebold, Country Director Deutschland bei Atradius. Die finanzielle

Stabilität der deutschen Unternehmen ist weiterhin stark beeinträchtigt von

zahlreichen Unsicherheiten im Markt. "Steigende Finanzierungskosten durch höhere

Zinsen können zum Beispiel dazu beitragen, dass Unternehmen

Investitionsentscheidungen aufschieben oder gar nicht erst tätigen. Für das

Unternehmenswachstum und die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Deutschland

ein durchaus einschränkender Faktor", gibt Liebold zu bedenken.

