 OTS: Bain & Company / Bain-Analyse zur Automobilindustrie: Auch ...

Bain-Analyse zur Automobilindustrie: Auch Kfz-Hersteller geraten nun unter Margendruck München/Wien/Zürich (ots) -

München/Wien/Zürich - Durch rückläufige Nachfrage, steigende Kosten und sinkende Preise könnten sich

EBIT-Margen der Autobauer in den kommenden zwei Jahren halbieren

- Volumenhersteller dürfte die Kaufzurückhaltung ihrer Kundschaft besonders hart

treffen

- Zulieferer haben aufgrund von hohen Material- und Energiekosten schon länger

mit rückläufiger Profitabilität zu kämpfen

- Mit konsequenten Transformations- und Effizienzmaßnahmen sowie weiteren

Strukturverbesserungen machen Autobauer ihre Geschäftsmodelle resilienter

Mit durchschnittlich rund 8,5 Prozent haben die Automobilhersteller zuletzt eine

EBIT-Marge auf Rekordniveau verzeichnet. Im Zuge der durch die Corona-Pandemie

ausgelösten Materialknappheit und der darauffolgenden Unterversorgung mit

Halbleitern, hatten sie sich auf höherwertige Modelle und margenstarke Kanäle

konzentriert und höhere Preise durchgesetzt. Doch nun brechen auch für die

Autobauer härtere Zeiten an. Zum einen verbessert sich die Versorgungslage bei

Halbleitern, zum anderen verschlechtert sich die gesamtwirtschaftliche Situation

deutlich. In der Folge setzt ein Verdrängungswettbewerb ein, und die hohen

Preise werden aufgrund von verkaufsfördernden Maßnahmen wieder sinken, während

die Kosten inflationsbedingt zunehmen. Vor diesem Hintergrund wird die

EBIT-Marge in den kommenden beiden Jahren fallen - und zwar im

wahrscheinlichsten Fall, dem sogenannten Hurrikan-Szenario, auf 4 bis 6 Prozent

im Durchschnitt der Hersteller (Abbildung). Dies sind Ergebnisse einer aktuellen

Analyse der Automobilindustrie, die die internationale Unternehmensberatung Bain

& Company durchgeführt hat.

"Gemessen am zuletzt erreichten Rekordniveau könnten sich die durchschnittlichen

Margen der Autobauer faktisch halbieren", konstatiert Dr. Klaus Stricker,

Bain-Partner und Co-Leiter der globalen Praxisgruppe Automotive und Mobilität.

"Insbesondere Volumenhersteller werden darunter leiden, dass sich ihre

Kundschaft konjunkturbedingt mit Neuwagenkäufen zurückhalten wird."

Hohen Belastungen die Stirn bieten

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Bereits seit zwei Jahren haben die Zulieferer mit einer rückläufigen

Profitabilität zu kämpfen. In den ersten drei Quartalen 2022 sank ihre

durchschnittliche EBIT-Marge auf nur noch rund 4,5 Prozent. Dabei hatte diese

bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie mit 5 bis 8 Prozent immer 1 bis 2

Prozentpunkte über der Marge der Hersteller gelegen. Einzige Ausnahme waren die

Finanzkrisenjahre 2008 und 2009 gewesen.

"Die Belastungen für die Automobilzulieferer sind enorm", erklärt Dominik

Foucar, Bain-Partner und Branchenexperte. "Neben den Folgen der Corona-Pandemie

leiden viele unter den gestörten Lieferketten, dem strukturellen

Halbleitermangel sowie den insbesondere infolge des Ukraine-Kriegs noch einmal

stark gestiegenen Kosten für Material, Energie und Personal." Einige Unternehmen

würden zwar bereits an weitreichenden Effizienz- und Transformationsprogrammen

arbeiten. "Doch viele haben noch Nachholbedarf", so Foucar.

Ernst der Lage erkennen

Im Zuge der Analyse hat Bain fünf Stellhebel identifiziert, die es den

Automobilherstellern möglich machen, ihre Profitabilität bestmöglich zu

erhalten. Bei konsequenter Nutzung können diese ihren laufenden Betrieb

optimieren, Effizienzreserven mobilisieren und ihre Transformation

beschleunigen. Die Stellhebel sind im Einzelnen:

- Erreichtes Preisniveau verteidigen . Höchste Disziplin ist in den

kommendenMonaten gefragt, um das Preisniveau der jüngeren Vergangenheit

bestmöglich zuhalten. Eine solche Strategie zielt auch darauf ab, die

Kundschaft an die höherenPreise für Elektromobilität heranzuführen. Der

Branche kommt es nun zugute, dasssie in der Pandemie ihr tradiertes, durch die

hohen Produktionskapazitätengetriebenes Geschäftsmodell ("supply push")

überwinden konnte. Der aktuelle,nachfrageinduzierte Ansatz ("demand pull")

ermöglicht deutlich höhere Margen.Um einen Rückfall in das alte Modell zu

verhindern, sind Strukturen undKapazitäten entsprechend anzupassen.

- Strukturen anpassen. Noch lange nicht am Ziel sind viele Autobauer in

punctoStrukturen und Fixkosten. Die Break-even-Auslastung, die heute oft bei

über 80Prozent liegt, sollte auf 60 Prozent oder darunter reduziert werden.

Dies erfordertweitreichendere Maßnahmen beispielsweise in organisatorischer

Hinsicht und beider Anpassung der Kapazitäten an die mittel- und langfristige

regionaleAbsatzplanung.

- Zusammenarbeit mit Lieferanten vertiefen. Kooperation ist jetzt das A und

Oentlang der Wertschöpfungskette. Schaffen Hersteller und Zulieferer

Win-win-Situationen, können sie Kosten nachhaltig reduzieren. Dazu gehören

beispielsweiseder Verzicht auf nicht-monetarisierbare Angebote und

Funktionalitäten, eineReduktion von Spezifikationen und die Verringerung der

Prozesskomplexität.

- Risiken minimieren. Noch sind die Autobauer zum Teil stark abhängig

voneinzelnen Absatzmärkten wie China, den USA oder der EU oder aber auch

vonbestimmten Lieferanten und Systempartnern. Um die Resilienz zu erhöhen, ist

ein möglichst ausgewogenes und auf mehrere Standbeine verteiltes

Risikoprofilanzustreben.

- Dekarbonisierung im Blick behalten. Auch wenn die Effizienzsteigerung

kurzfristigPriorität hat, gilt es sämtliche Maßnahmen auf die laufende

Transformationabzustimmen. Dabei können sich zum Teil Synergieeffekte ergeben.

So ist es etwa mitdem Ausbau geschlossener Kreisläufe für Batterien möglich,

die Umweltbelastung zureduzieren, das Geschäftsmodell zu stabilisieren und

langfristig auch dieProfitabilität zu verbessern.

Kräfte bündeln und entschlossen handeln

An einer engen Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Zulieferern führt kein

Weg vorbei, wenn die Effizienz gesteigert und die Transformation erfolgreich

fortgesetzt werden soll. "Die Autobauer werden nur gemeinsam mit

leistungsfähigen Lieferanten ihre Ziele erreichen", ist Bain-Partner Foucar

überzeugt. "Sie müssen mehr denn je darauf achten, dass sie ihre Partner nicht

überfordern, sonst werden sie bereits in Kürze systemkritische Zulieferer

unterstützen müssen." Jetzt kommt dem Liquiditätsmanagement besondere Bedeutung

zu. "Zulieferer benötigen Liquidität, um Geschäftsfelder zu restrukturieren,

ESGAnforderungen zu erfüllen, aber auch um ihr Geschäft inklusive Übernahmen

strategisch weiterzuentwickeln und ihr Working Capital zu finanzieren",

resümiert Klaus Kremers, Bain-Partner und Leiter der europäischen

Restrukturierungs- und Transformations-Praxisgruppe. "Zahlreiche Unternehmen

sind bereits heute hoch verschuldet und die weitere Kapitalaufnahme ist in

Zeiten hoher Zinsen und zurückhaltender Banken sowie Kreditversicherer

schwierig." Außerdem sei der Zugang zu alternativen Finanzierungsinstrumenten

derzeit stark eingeschränkt.

Aus Sicht von Bain-Partner Stricker ist nun schnelles und entschlossenes Handeln

unverzichtbar: "Hersteller, die die Zeichen der Zeit erkennen und jetzt klare

Maßnahmen ergreifen, um resilienter zu werden, haben das Heft des Handelns in

der Hand. Wer jetzt untätig bleibt und abwartet, wird später unter weitaus

größerem Druck stehen und nur noch reagieren können."

Die Infografik "Stürmische Zeiten für die Automobilbranche voraus" finden Sie

hier: https://ots.de/X3ecTP

Bain & Company

Bain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die

Entscheider:innen weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren

64 Büros in 39 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kundenunternehmen.

Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue

Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partnerschaften aus unserem

Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen dafür, dass

wir für unsere Kundschaft bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse

erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als eine

Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen

Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen

Bildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich für

Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Seit unserer Gründung 1973

messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kundenunternehmen und sind stolz

darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche

haben.

Erfahren Sie mehr unter: http://www.bain.de , http://www.bain.at ,

http://www.bain-company.ch

Folgen Sie uns auf: LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/bain-and-company/) , Facebook

(https://www.facebook.com/bainandcompanyDE/) , Instagram

(https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/bainkarriere/)

Pressekontakt:

Patrick Pelster

Bain & Company

Tel.: +49 89 5123 1524

mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/19104/5412676

OTS: Bain & Company