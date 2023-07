 OTS: Bain & Company / Personalien bei Bain & Company / DACH-Führungsteam ...

Personalien bei Bain & Company / DACH-Führungsteam wächst um drei Mitglieder Zur Jahresmitte hat die internationale Unternehmensberatung Bain & Company ihre Partnergruppe in Deutschland und der Schweiz erneut erweitert. Deike Diers, Renato Jorio und Dr. Sebastian Nick kommen aus den eigenen Reihen und sind seit dem 1. Juli 2023 Teil des Führungsteams. Sie bringen umfassendes Fachwissen insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Industriegüter und -services, M&A, Nachhaltigkeit sowie Private Equity mit.

München/Zürich "Mit der Partnerernennung von Deike Diers, Renato Jorio und Sebastian Nick

investieren wir in wichtige Zukunftsbranchen und -themen und festigen zugleich

unsere starke Marktstellung", betonen Bain-Deutschlandchef Walter Sinn und

Bain-Schweizchef Massimo Lusardi. "Deike, Renato und Sebastian haben mit ihrer

exzellenten Arbeit seit Jahren einen besonderen Anteil an unserem Erfolg. Ich

freue mich, dass sie unsere Kundenunternehmen von nun an in ihrer neuen Position

weiter unterstützen werden."

Deike Diers ist Partnerin in Zürich und seit 2013 bei Bain. Die 38-Jährige ist

Teil der Praxisgruppen Private Equity und Sustainability & Responsibility. Sie

berät Finanzinvestoren dabei, Themen und Fragestellungen rund um ESG

(Environmental, Social, Governance) in den Deal-Zyklus einzubinden. Darüber

hinaus verfügt sie über umfangreiche Expertise bei der Entwicklung und

Implementierung von ESG-Strategien und -Wertschöpfungsprogrammen für Unternehmen

aller Branchen. Diers hat einen MBA der MIT Sloan School of Management. Zudem

hat sie einen Bachelorabschluss in European Business Administration der

University of Portsmouth und der Fachhochschule Münster (European Business

Programme).

Renato Jorio ist Partner in Zürich und Mitglied der Praxisgruppe Industriegüter

und -services. Er hat seine Karriere bei Bain 2011 begonnen. Seitdem hat der

38-Jährige Kundenunternehmen aus der Industriebranche schwerpunktmäßig in puncto

M&A und Digitalisierung beraten. Zudem verfügt er über tiefgreifende Expertise

bei Post-Merger-Integrationen im internationalen Kontext. Jorio hat seinen

Bachelor in Wirtschaftswissenschaften sowie seinen Master in Quantitative

Economics and Finance an der Universität St. Gallen absolviert.

Dr. Sebastian Nick ist Partner in Frankfurt am Main und seit 2015 bei Bain. Als

Teil der Praxisgruppe Private Equity fokussiert er sich auf die Beratung von

Finanzinvestoren und deren Portfoliounternehmen. Der 37-Jährige unterstützt

seine Kundenunternehmen bei kommerziellen, operativen und integrierten

Due-Diligence-Prozessen sowie bei der Entwicklung von Strategie- und

Wertsteigerungsplänen. Darüber hinaus verfügt er über umfassende Expertise im

Technologie- und Industriesektor. Nick hat einen Masterabschluss in technischer

Betriebswirtschaftslehre der Universität Stuttgart sowie in Finanzwissenschaften

der Universität Vaasa. Zudem hat er an der Universität zu Köln in

Volkswirtschaftslehre mit Fokus auf quantitative Methoden und Ökonometrie

promoviert.

