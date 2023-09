 OTS: Bankenfachverband e.V. / Finanzierungsgeschäft wächst im ersten Halbjahr ...

Finanzierungsgeschäft wächst im ersten Halbjahr 2023: Kreditbanken steigern gesamte Neukreditvergabe | Bestandsplus in allen Geschäftsfeldern In der ersten Jahreshälfte 2023 haben die auf Finanzierungen von Konsum- und Investitionsgütern spezialisierten Kreditbanken Kredite im Gesamtwert von 64,1 Milliarden Euro an Privatpersonen und Unternehmen vergeben. Das sind 5,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Sie finanzierten insgesamt 555 Tausend Kraftfahrzeuge, dies ist ein Plus von 3,2 Prozent.

Berlin "Insgesamt hat sich das Finanzierungsgeschäft der Kreditbanken im ersten

Halbjahr 2023 weiter gut entwickelt", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des

Bankenfachverbandes. Dies zeigt sich am kontinuierlichen Wachstum des

Kreditbestandes, der zum 30. Juni 2023 bei 191,6 Milliarden Euro und damit 7,6

Prozent über dem Wert des Vorjahres lag. Im Kreditneugeschäft gab es in den

einzelnen Geschäftsfeldern unterschiedliche Entwicklungen. Weniger neue Konsumfinanzierungen, aber mehr Kfz-Kredite Insgesamt vergaben die Kreditbanken im ersten Halbjahr neue Konsumkredite im

Wert von 26,6 Milliarden Euro und damit 9,6 Prozent weniger als im

vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. "Das Konsumklima hat sich zwar seit Ende

2022 erholt, lag in der ersten Hälfte 2023 aber immer noch auf niedrigem

Niveau", erläutert Loa diese Entwicklung. Rückläufig waren vor allem Kredite zur

freien Verwendung, die häufig im Internet abgeschlossen werden. Dagegen legten

Absatzfinanzierungen, wie zur Anschaffung eines Autos, weiter zu. Die privaten

Kfz-Finanzierungen der Kreditbanken wuchsen um 9,3 Prozent auf 9,0 Milliarden

Euro. Investitionskredite plus 16 Prozent Ebenfalls positiv entwickelte sich die Kreditvergabe an Unternehmen. Die

Kreditbanken steigerten ihr Neugeschäft in diesem Bereich um 16,1 Prozent auf

5,3 Milliarden Euro. Das Volumen entfällt zu mehr als der Hälfte auf gewerbliche

Kfz-Finanzierungen, die ebenfalls deutlich um 16,9 Prozent gewachsen sind. Auch

in den Geschäftsfeldern Einkaufsfinanzierung für Händler und Forderungsankauf

verzeichneten die Institute zweistellige Zuwächse. Anlagen Halbjahreszahlen 2023

