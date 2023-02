 OTS: BDL - Bundesverband der Dt. Luftverkehrswirtschaft / BDL legt Zahlen zur ...

BDL legt Zahlen zur Entwicklung des Luftverkehrs 2022 und Ausblick auf 2023 vor Luftverkehr in Deutschland 2022 stark gewachsen / Nachfrage und Sitzplatzangebot steigen 2023 weiter an / Branche bereitet sich auf Sommerreiseverkehr vor

Berlin Entwicklung des Luftverkehrs 2022

Nach der Aufhebung der pandemiebedingten Reisebeschränkungen im vergangenen

Frühjahr ist der Passagierluftverkehr im Jahr 2022 wieder stark gewachsen. Die

deutschen Fluggesellschaften beförderten insgesamt 112,2 Millionen Passagiere.

Das entspricht einem Wachstum von 114 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch an den

deutschen Flughäfen hat sich die Zahl der Reisenden 2022 mit einem Zuwachs von

110 Prozent auf insgesamt 164,7 Millionen mehr als verdoppelt. Damit erreichte

die Passagierzahl an den deutschen Flughäfen rund 66 Prozent des Niveaus im

Vor-Corona-Jahr 2019. Ähnlich hat sich der Travel-Retail-Markt entwickelt, zu

dem u.a. die Duty-Free-Shops an den Flughäfen zählen.

Getrieben wurde die Entwicklung vor allem durch ein starkes Wachstum auf Europa-

und Interkontinentalstrecken. Hier erreichte das Angebot der Fluggesellschaften

73, bzw. 67 Prozent des Niveaus von 2019. Dagegen zeigte sich auf

Inlandsstrecken ein zweigeteiltes Bild. Während das Angebot von und zu den

Luftfahrt-Drehkreuzen Frankfurt und München im Sommer 2022 auf 58 Prozent des

Niveaus von 2019 gewachsen ist, erreichte es auf dezentralen Strecken erst 27

Prozent. Hier machen sich die zunehmende elektronische Kommunikation sowie eine

Verlagerung auf die Verkehrsträger Straße und Schiene bemerkbar.

In der Luftfracht ging das Volumen der an deutschen Flughäfen verladenen Güter

im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr zwar um sieben Prozent auf 5,1 Millionen

Tonnen leicht zurück. Nach dem Corona-Ausnahmejahr 2021 mit einem

überproportional großen Aufkommen an Luftfracht verzeichnete die Sparte aber

auch 2022 eine höhere Nachfrage als in den Jahren vor der Pandemie.

Weiteres Wachstum im Jahr 2023

Im laufenden Jahr erwartet die deutsche Luftverkehrswirtschaft einen weiteren

Anstieg der Nachfrage und einen entsprechenden Zuwachs beim Sitzplatzangebot.

Das Angebot auf Interkontinental- und Europastrecken erreicht 88 Prozent des

Niveaus von 2019.

In der Folge zeichnet sich ein besonders hohes Verkehrswachstum an den beiden

Drehkreuzen Frankfurt und München ab. Darüber hinaus können einige kleinere

Flughäfen, die eine starke Präsenz von Punkt-zu-Punkt-Airlines sichern konnten,

stark zulegen (u.a. Dortmund und Nürnberg). Dagegen fällt die Erholung des

Angebots an den mittelgroßen Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover

und Stuttgart unterdurchschnittlich aus. Hier haben Punkt-zu-Punkt-Airlines ihr

Angebot teilweise erheblich gegenüber der Vor-Corona-Zeit reduziert und an

andere europäische Luftverkehrsstandorte verlagert. Als Gründe führen sie die

vergleichsweise hohen Standortkosten in Deutschland (insb. Luftverkehrsteuer,

Gebühren für Flugsicherung, Sicherheitskontrollen) an.

Dies ist auch der wesentliche Grund für eine stärkere Erholung des Luftverkehrs

in anderen europäischen Ländern. Dort erreicht das Angebot der

Fluggesellschaften im Sommer 2023 voraussichtlich bereits 98 Prozent des Niveaus

von 2019.

Vorbereitungen auf Reisesaison 2023

"Die sprunghaft angestiegene Nachfrage nach der Aufhebung der pandemiebedingten

Beschränkungen hat die Branche im vergangenen Sommerreiseverkehr weltweit vor

große Herausforderungen gestellt, da sie auf Engpässe bei der

Personalverfügbarkeit traf", sagt Jost Lammers, Präsident des Bundesverbandes

der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). "Um die sich für dieses Jahr

abzeichnende weiter zunehmende Nachfrage bedienen und den Passagieren ein

möglichst reibungsloses Reiseerlebnis bieten zu können, bereitet sich die

Branche seit Monaten intensiv auf die bevorstehende Reisesaison vor."

Mit Blick auf den weiteren Hochlauf des Reiseverkehrs haben die Systempartner

der Luftverkehrswirtschaft (Flughäfen, Fluggesellschaften, Bundespolizei,

Deutsche Flugsicherung und Bodenverkehrsdienstleister) ihre Anstrengungen

verstärkt. Seit Herbst 2022 findet hierzu zusätzlich ein systematischer

Austausch auf Ebene des BDL statt. Die Branche hat Maßnahmen zur Optimierung der

Prozesse beim Check-in, bei der Flugzeugabfertigung, Gepäcknachverfolgung sowie

bei der Personalrekrutierung auf den Weg gebracht. Die Rahmenbedingungen bleiben

jedoch in einigen Bereichen herausfordernd, insbesondere bei der

Personalrekrutierung.

Um eine ausreichende Personalrekrutierung erreichen zu können, spricht sich der

BDL für eine erleichterte Beschäftigung auch von angelernten Arbeitskräften aus

Drittstatten aus. "Die Diskussion um den Einsatz von Arbeitskräften aus der

Türkei im Jahr 2022 hat gezeigt, dass der Weg über eine komplizierte

Sondergenehmigung zu umständlich und langwierig ist. Die mit dem Entwurf des

Arbeitskräftezuwanderungsgesetzes vorgesehene Schaffung von befristeten

Kontingenten würde die Personalrekrutierung erleichtern. Die geplante Befristung

auf sechs Monate sollte jedoch auf die Dauer eines Sommerflugplans, also auf

acht Monate, ausgedehnt werden. Da die gesetzliche Neuregelung aber noch Zeit

braucht, bedarf es schon vorher kurzfristig wirkender Genehmigungen, die mit

geringeren bürokratischen Hürden verbunden sind", sagt BDL-Präsident Lammers.

Darüber hinaus müssen die Organisation und Abläufe der staatlichen

Sicherheitskontrollen verbessert werden. Dazu ist der breite Einsatz von

moderner, effizienter Technik dringend nötig. Der BDL begrüßt daher, dass das

Bundesinnenministerium und die Bundespolizei an den Kontrollstellen

entsprechende Verbesserungen zügig mit Wirkung auf den bevorstehenden

Reiseverkehr auf den Weg bringen und überlange Wartezeiten an den

Sicherheitskontrollen vermeiden wollen.

Der BDL weist zudem darauf hin, dass die kriegsbedingte Sperrung der Lufträume

Russlands und der Ukraine weiterhin zu Engpässen bei der Nutzung des deutschen

Luftraums führt. Auch finden weiterhin umfangreiche militärische Aktivitäten im

deutschen Luftraum statt. Darüber hinaus befürchtet der BDL mögliche

Beeinträchtigungen des zivilen Luftverkehrs durch die militärische Großübung

"Air Defender 2023" im Juni. Um Verspätungen im Luftverkehr zu vermeiden,

sollten die Auswirkungen auf den ohnehin hochbelasteten deutschen Luftraum auf

ein Minimum reduziert werden. Gleiches gilt für die Einführung der

Flugsicherungstechnologie iCAS. Bei den Arbeiten zur technischen Umstellung

sollten Kapazitätseinschränkungen so gering wie möglich ausfallen.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft wurde 2010 als gemeinsame

Interessenvertretung der deutschen Luftverkehrswirtschaft gegründet. Mitglieder

des Verbandes sind Fluggesellschaften, Flughäfen, die Deutsche Flugsicherung und

weitere Leistungsanbieter im deutschen Luftverkehr. Die Mitgliedsunternehmen und

ihre Töchter beschäftigen 2022 weltweit über 150.000 Mitarbeiter. Die deutsche

Luftverkehrswirtschaft ermöglicht Mobilität für jährlich über 160 Millionen

Fluggäste (2022). In der Luftfracht werden in Deutschland jährlich ca. 5 Mio.

Tonnen Fracht ein- und ausgeladen und die Luftfracht trägt mit dem Transport von

Außenhandelswaren im Wert von ca. 200 Milliarden Euro zur Stärkung des

Wirtschaftsstandorts Deutschland bei.

