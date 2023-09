 OTS: BearingPoint GmbH / Selbstentscheider im Wertpapiergeschäft auf dem ...

Selbstentscheider im Wertpapiergeschäft auf dem Vormarsch - Zukunft der Anlageberatung in Gefahr? (FOTO) Eine neue Studie von BearingPoint zeigt den Aufstieg des 'Empowered Customer' sowie die damit einhergehenden neuen Ansprüche an das Wertpapier-Investitionsgeschäft.

der Anlageberatung in Gefahr? Selbstentscheider- und entscheiderinnen sind im Wertpapiergeschäft auf dem

Vormarsch. Das ist eines der Kernergebnisse einer aktuellen, deutschlandweiten

Umfrage von BearingPoint im Rahmen einer Studie zum Thema "Effizientes

Wertpapiergeschäft und digitales Kundenerlebnis". Die Umfrage ergibt das Bild

eines zunehmend "Empowered Customers", - also von Kund:innen, die weniger von

einer Anlageberatung abhängig sind, sondern durch bereitgestellte Analysen und

Steuerungsmöglichkeiten selbst zu Entscheider:innen über das Schicksal des

eigenen Portfolios werden. So gaben etwa Dreiviertel der Befragten an, selbst

über ihr Portfolio zu entscheiden, während nur wenige die Beratung einer

Vermögensverwaltung oder Anlageberatung in Anspruch nehmen würden.

Gleichzeitig geben 35 Prozent der Befragten an, dass sie durchaus bereit wären,

mehr als 50 Euro im Monat für weiterführende Analysemöglichkeiten und eine

bessere Steuerung ihres Portfolios auszugeben, wenn davon ausgegangen werden

kann, dass dies die Rendite steigert. Während 19 Prozent der Befragten zwischen

50 und 100 Euro und 12 Prozent zwischen 100 und 200 Euro ausgeben würden, wären

vier Prozent der Befragten sogar bereit, mehr als 200 Euro im Monat für die oben

genannten Services auszugeben.

"Das sind gute Nachrichten für Finanzinstitute und andere Anbieter von digitalen

Wertpapierdepots bzw. Brokerage, die in den vergangenen Jahren zunehmend den

Wandel weg vom traditionellen Brick-and-Mortar-Geschäftsmodell vollzogen haben

oder direkt rein digitale Dienstleistungen rund um das Wertgeschäft anbieten.

Denn laut der Umfrage nutzen fast die Hälfte der Befragten einen Browser oder

eine App, um ihr Portfolio zu verwalten", so Dr. Robert Bosch, globaler Leiter

Banking & Capital Markets bei BearingPoint.

Verbesserungsbedarf und -potential

Doch das Selbstbewusstsein und zunehmende Anspruchsdenken der Digital-Kund:innen

stellt die Anbieter auch vor Herausforderungen. Denn laut der Umfrage nutzen

bereits 37 Prozent der Befragten mehr als einen Anbieter zum Handel von

Wertpapieren - sei es nun die eigene Hausbank, eine Depotbank, eine

Vermögensverwaltung, Anlageberatung oder auch einen Broker. Dabei ist die

Konkurrenz groß, insbesondere im digitalen Bereich.

"Auch die Hürden zum Wechsel der Anbieter sind durch moderne digitale Lösungen

gering wie nie. Aber hier gibt es bei einigen Anbietern noch

Verbesserungsbedarf", kommentiert Dr. Robert Bosch. So gaben 30 Prozent der

Befragten an, dass sie den Eröffnungsprozess eines neuen Wertpapierdepots noch

nicht komplett online durchführen konnten. Auch berichteten 20 Prozent der

Befragten von Problemen beim Eröffnungsprozess. "Hier schlummert noch

Verbesserungspotential, um den Kund:innen ein möglichst schnelles und

reibungsloses Onboarding-Erlebnis zu ermöglichen", so Dr. Bosch weiter.

Wie also kann man sich heutzutage als Anbieter von der Konkurrenz abheben?

Antwort auf diese und weitere Fragen wird die im Oktober 2023 erscheinende

Studie von BearingPoint zum Thema "Effizientes Wertpapiergeschäft und digitales

Kundenerlebnis" liefern.

Über die Umfrage

Die verwendeten Daten beruhen auf einer deutschlandweiten Online-Umfrage von

YouGov Deutschland im Auftrag von BearingPoint, an der zwischen dem 28. und 31.

Juli 2023 insgesamt 1.052 Wertpapierbesitzer:innen ab 18 Jahren teilnahmen.

