 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments beteiligt sich an ...

Bertelsmann Investments beteiligt sich an KI-gestütztem israelischem Gesundheits-Startup QuantHealth (FOTO) Gütersloh / Tel Aviv (ots) -

Gesundheits-Startup QuantHealth - Beteiligung im mittleren einstelligen Millionen Euro-Bereich

- KI-gestütztes Startup-Unternehmen für Planung klinischer Studien

- Strategischer Auf- und Ausbau des Wachstumsthemas Digitale Gesundheit

- Weitere Investitionen geplant

Bertelsmann Investments (BI) beteiligt sich mit einem mittleren einstelligen

Millionenbetrag an QuantHealth aus Tel Aviv, ein KI-gestütztes

Startup-Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich für die Planung klinischer

Studien.

Mehr als 90 Prozent der Medikamente, die es in klinische Studien schaffen,

kommen nicht auf den Markt. Schätzungen zur Folge belaufen sich die Kosten

hierfür auf rund 50 Milliarden US-Dollar. QuantHealth kann mittels seiner

Künstlichen Intelligenz hunderte Studien und Studiendesigns simulieren, um die

Erfolgschance einer Studie deutlich zu erhöhen und ihre Durchführung zu

beschleunigen. Auf der Grundlage von 350 Millionen Patientendaten kann

QuantHealth Studienergebnisse mit einer Genauigkeit von 86 Prozent vorhersagen.

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Das Team von

QuantHealth, rund um den Mitgründer und CEO Orr Inbar, hat sehr früh erkannt,

was für ein großes Potenzial Künstliche Intelligenz für die BioPharma-Industrie

hat. Die Dienstleistungen, die QuantHealth erbringt, sind einzigartig. Ich freue

mich sehr, dass wir mit unserem Investment zur weiteren Entwicklung von

QuantHealth beisteuern."

Orr Inbar, Mitgründer und CEO von QuantHealth, erklärt: "Einem kürzlich

erschienenen Artikel von Deloitte zufolge ist der ROI für Forschung und

Entwicklung in der Pharmabranche stetig gesunken und wird im Jahr 2022 bei 1,2

Prozent liegen, dem niedrigsten Wert der Branche seit Jahrzehnten. Dieser

Rückgang findet zu einer Zeit statt, in der der Bedarf an effizienter

Arzneimittelentwicklung noch nie so groß war wie heute. Wir sind fest davon

überzeugt, dass tiefe KI-Lösungen wie unsere den Erfolg klinischer Studien

dramatisch steigern und den Weg zu besseren und günstigeren Therapien für

Patienten auf der ganzen Welt ebnen werden."

Die aktuelle Finanzierungsrunde konnte QuantHealth mit Investments von insgesamt

15 Millionen US-Dollar abschließen. Neben Bertelsmann Investments führte Pitango

HealthTech die Finanzierungsrunde mit an. Zu den bisherigen Investoren gehören

Nina Capital, Shoni Top Ventures, Boston Millennia Partners, Atooro Fund, and

Renegade Ventures.

Thorsten Wirkes, Senior Vice President bei Bertelsmann Investments, sagt: "Wir

freuen uns sehr, gemeinsam mit Pitango in QuantHealth zu investieren und unsere

Wachstumseinheit Bertelsmann Next mit einem Investitionsschwerpunkt auf Digital

Health weiter auszubauen. Die beeindruckenden KI-Technologien von QuantHealth

sparen Pharmaunternehmen nachweislich Millionen, helfen ihnen, Medikamente

schneller auf den Markt zu bringen und Patienten die Behandlungen zukommen zu

lassen, die sie benötigen."

Der Bereich Bertelsmann Next legt innerhalb von Bertelsmann Investments den

Investitionsfokus auf die Wachstumsbereiche Digital Health, Mobile Gaming und HR

Tech. Seit dem Start von Next Mitte 2022 sind bereits 70 Millionen Euro in den

Bereich Digitale Gesundheit investiert worden. Weitere Investments sollen

folgen.

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten

von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der

Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI),

Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments

(BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den

USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next

treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und

Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, Mobile Gaming und

HR Tech. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,7 Milliarden Euro in

über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments

hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 300 aktive Beteiligungen

weltweit.

Über QuantHealth

90 Prozent der Medikamente scheitern in der klinischen Phase, was eine direkte

jährliche Verschwendung von 50 Milliarden Dollar für Pharmaunternehmen bedeutet.

Der Clinical-Simulator von QuantHealth sagt voraus, wie jeder Patient in einer

klinischen Studie auf die Behandlung ansprechen wird. So können Studienteams

Tausende von Protokollvarianten durchspielen und das Studiendesign für den

Erfolg optimieren. Basierend auf einer neuartigen KI-Engine, die auf einem

riesigen Datensatz von 350 Mio. Patienten und einem umfangreichen

biomedizinischen Wissensgraph trainiert wurde, kann der Simulator von

QuantHealth die Ergebnisse klinischer Studien mit einer Genauigkeit von 86

Prozent vorhersagen und ermöglicht es den Anwendern, geschäftskritische Fragen

rund um das Studiendesign, die Auswahl von Indikationen, die Bewertung von

Ressourcen und vieles mehr zu beantworten. QuantHealth wurde von Experten des

Gesundheitswesens gegründet, die bei führenden Unternehmen in den USA und Israel

in den Bereichen Handel, Produkte und Data Science tätig waren. QuantHealth wird

von erfahrenen Life-Science-Investoren aus den USA, Europa und Israel

unterstützt und von einem Beirat aus Ärzten und Wissenschaftlern führender

akademischer Einrichtungen begleitet.

