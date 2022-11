 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann plant gegen Gerichtsurteil zum ...

Bertelsmann plant gegen Gerichtsurteil zum Zusammenschluss von Penguin Random House und Simon & Schuster Berufung einzulegen (FOTO) Gütersloh / Washington (ots) -

Random House und Simon & Schuster Berufung einzulegen - Zusammenschluss wäre im Sinne des Wettbewerbs

- Entscheidung des Gerichts beruht auf falschen Grundannahmen

Bertelsmann nimmt das Urteil, mit dem der U.S. District Court in Washington,

D.C., den geplanten Zusammenschluss von Penguin Random House und Simon &

Schuster untersagt, zur Kenntnis. Das internationale Medien-, Dienstleistungs-

und Bildungsunternehmen hält die Entscheidung des Bezirksgerichts für falsch und

plant, im Eilverfahren Berufung gegen das Urteil einzulegen. Die Gesellschafter

von Penguin Random House und Simon & Schuster, Bertelsmann und Viacom CBS, Inc.

(heute Paramount Global), hatten den Plan für eine Zusammenlegung ihrer

weltweiten Buchgeschäfte im November 2020 bekanntgegeben. Während die UK

Competition & Markets Authority (CMA) die Transaktion bereits im Mai 2021

genehmigt hatte, hatte das U.S. Department of Justice (DoJ) im November 2021

eine Klage gegen den geplanten Zusammenschluss eingereicht, der das Gericht nun

stattgegeben hat.

Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann, sagt: "Wir teilen die Einschätzung des

Gerichts genauso wenig, wie wir zuvor die Haltung des Department of Justice

geteilt haben. Beide beruhen auf falschen Grundannahmen, unter anderem auf einer

unzutreffenden Marktdefinition. Ein Zusammenschluss wäre im Sinne des

Wettbewerbs. Wir sind unverändert davon überzeugt, dass Bertelsmann und Penguin

Random House für Simon & Schuster das beste kreative Zuhause wären - mit einer

Vielfalt von Verlagen, die unabhängig voneinander unter einem Dach agieren

könnten. Aus diesem Grund werden wir beim Berufungsgericht in D.C. einen Antrag

auf eine Berufung einreichen."

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in

rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das

Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House,

das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing

Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk

Bertelsmann Investments. Mit 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte

das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro.

Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination

ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die

Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der

Klimaneutralität bis 2030.

