 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann setzt sich hohe Umsatz- und ...

Bertelsmann setzt sich hohe Umsatz- und Ergebnisziele für die kommenden Jahre (FOTO) Gütersloh (ots) -

kommenden Jahre - Management Meeting am Stammsitz in Gütersloh mit mehr als 500 Teilnehmenden

aus 30 Ländern von 6 Kontinenten

- Boost-Wachstumspläne: Bis 2025 Investitionen in Höhe von 5 bis 7 Mrd. Euro

- Prognose für 2026: 24 Mrd. Euro Umsatz, 4 Mrd. Euro EBITDA und 2 Mrd. Euro

Konzernergebnis

- CEO Thomas Rabe: "Bertelsmann ist in Krisenzeiten ein Fels in der Brandung."

Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann

hat sich langfristig ambitionierte Ziele für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung

gesetzt. Bertelsmann-CEO Thomas Rabe sagte auf dem Management Meeting vor mehr

als 500 Top-Führungskräften des Konzerns in vier Jahren 24 Mrd. Euro Umsatz, 4

Mrd. Euro EBITDA und 2 Mrd. Euro Konzernergebnis erreichen zu wollen. Diese

Zielgrößen gehen einher mit den Boost-Wachstumsplänen, die die einzelnen

Bertelsmann Unternehmensbereiche auf dem zweitägigen Management Meeting

vorstellten. Bis 2025 sollen 5 bis 7 Mrd. Euro investiert werden, um Bertelsmann

auf das höhere Umsatz- und Ergebnisniveau zu führen.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann: "Unsere fünf strategischen

Wachstumsprioritäten - Nationale Media-Champions, Globale Inhalte, Globale

Dienstleistungen, Online-Bildung und Beteiligungen - zeigen Wirkung und lösen

einen Wachstumsschub für Bertelsmann aus. Wir gehen davon aus, dass wir für das

Gesamtjahr 2022 beim Umsatz erstmals die Marke von 20 Milliarden Euro

überschreiten werden. Im Rahmen unserer Boost-Wachstumspläne werden wir in den

kommenden Jahren weiter stark in unsere Geschäfte investieren. Trotz einer

schwierigen weltwirtschaftlichen Lage hat Bertelsmann an seiner Strategie

festgehalten und allein im ersten Halbjahr 2022 rund 750 Millionen Euro

investiert. Die breite Aufstellung unserer Geschäfte ist für alle Bereiche ein

großer Vorteil. Bertelsmann ist in Krisenzeiten ein Fels in der Brandung."

Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, ergänzte: "Die Ausgangslage von

Bertelsmann für weiteres Wachstum ist exzellent: Unsere Geschäfte sind resilient

und operativ stark und unser finanzieller Handlungsspielraum ist groß. Bis 2025

stehen uns 5 bis 7 Milliarden Euro an Investitionsmitteln zur Verfügung, die wir

nutzen werden, um Bertelsmann weiter zu entwickeln."

Neben Thomas Rabe und Rolf Hellermann präsentierten auch die

Bertelsmann-Vorstände Markus Dohle und Immanuel Hermreck sowie weitere

Top-Führungskräfte, zumeist Mitglieder im Bertelsmann Group Management

Committee, ihre Boost-Wachstumspläne und Vorhaben. Das Management Meeting war

das vierte Treffen der Top-Führungskräfte von Bertelsmann am Stammsitz in

Gütersloh seit 2012. Die über 500 Teilnehmenden, darunter mehr als ein Drittel

Frauen, kamen aus allen sieben Unternehmensbereichen. Sie stammen aus 30 Ländern

von sechs Kontinenten.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in

rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das

Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House,

das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing

Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk

Bertelsmann Investments. Mit 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte

das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro.

Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination

ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die

Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der

Klimaneutralität bis 2030.

