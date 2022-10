 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Jens Maier und Ilka Stricker neu im ...

Jens Maier und Ilka Stricker neu im Aufsichtsrat von Bertelsmann (FOTO) Jens Maier, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats von RTL Deutschland, und Ilka Stricker, stellvertretende Konzernbetriebsratsvorsitzende der Bertelsmann SE & Co. KGaA, sind mit Wirkung zum 20. Oktober 2022 neu in den Aufsichtsrat der Bertelsmann SE & Co. KGaA berufen worden. Das gab das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen nach einer außerordentlichen Hauptversammlung bekannt. Maier und Stricker rücken als Mitarbeitervertretende in das Gremium nach für Kai Brettmann, bisheriger Vorsitzender des Konzernbetriebsrats von RTL Deutschland, und Christiane Sussieck, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Corporate der der Bertelsmann SE & Co. KGaA, die jeweils aus dem Aufsichtsrat von Bertelsmann ausscheiden. Dem Aufsichtsrat gehören mit Jens Maier und Ilka Stricker aktuell vier Mitarbeitervertretende an.

Gütersloh Christoph Mohn, Aufsichtsratsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte: "Jens Maier

und Ilka Stricker setzen sich seit vielen Jahren in verschiedenen

Betriebsrats-Gremien bei Bertelsmann mit großer Leidenschaft für ihre

Kolleginnen und Kollegen ein und leben damit einen Teil unserer

Unternehmenskultur. Ich freue mich auf den künftig engen Dialog mit ihnen und

bin überzeugt, dass sie mit ihrer großen Erfahrung die Arbeit im Aufsichtsrat

von Bertelsmann bereichern werden. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich

außerdem Kai Brettmann und Christiane Sussieck für ihr langjähriges Engagement

in diesem Gremium und ihre Identifikation mit den Grundwerten unserer

Unternehmenskultur." Jens Maier ist seit Juni 2022 Vorsitzender des Konzernbetriebsrats von RTL

Deutschland, er arbeitet seit Februar 2002 im Bertelsmann-Konzern. Ilka Stricker ist seit Juni 2022 stellvertretende Vorsitzende des

Gesamtbetriebsrats Arvato SCS sowie stellvertretende

Konzernbetriebsratsvorsitzende von Bertelsmann. Sie arbeitet seit September 1991

für das internationale Medienunternehmen Bertelsmann. Der Aufsichtsrat der Bertelsmann SE & Co. KGaA setzt sich nunmehr wie folgt

Christoph Mohn , Vorsitzender des Aufsichtsrats, Vorstandsvorsitzender der

Reinhard Mohn Stiftung, Geschäftsführer der Christoph Mohn Internet Holding

GmbH, Familiensprecher und Vorsitzender des Lenkungsausschusses der Bertelsmann

Verwaltungsgesellschaft mbH Prof. Dr.-Ing. Werner J. Bauer , stellvertretender Vorsitzender des

Aufsichtsrats, ehemaliger Generaldirektor der Nestlé AG für Innovation,

Technologie, Forschung und Entwicklung, Gesellschafter der Bertelsmann

Verwaltungsgesellschaft mbH Dominik Asam, CFO und Mitglied des Executive Committee der Airbus SE Núria Cabutí, CEO Penguin Random House Grupo Editorial, Vorsitzende des

Bertelsmann Management Representative Committee (BMRC) Günter Göbel , Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Bertelsmann SE & Co.

KGaA Bernd Leukert , Vorstand für Technologie, Daten und Innovation der Deutschen

Bank AG Gigi Levy-Weiss , General Partner NFX, Angel Investor Jens Maier , Vorsitzender des Konzernbetriebsrats von RTL Deutschland Dr. Brigitte Mohn , Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Deutsche

Schlaganfall-Hilfe, Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung,

Gesellschafterin der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH Liz Mohn , Gesellschafterin der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH Hans Dieter Pötsch , Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG und

Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand der Porsche Automobil Holding SE Henrik Poulsen , ehemaliger Vorstandsvorsitzender Ørsted Ilka Stricker , stellvertretende Konzernbetriebsratsvorsitzende der Bertelsmann

SE & Co. KGaA Bodo Uebber , ehemaliges Mitglied des Vorstands der Daimler AG, Gesellschafter

der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH Über Bertelsmann Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in

rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das

Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House,

das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing

Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk

Bertelsmann Investments. Mit 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte

das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro.

Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination

ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die

Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der

