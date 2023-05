 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Thomas Coesfeld ab 1. Juli 2023 neuer CEO ...

Thomas Coesfeld ab 1. Juli 2023 neuer CEO von BMG (FOTO) Gütersloh (ots) -

Thomas Coesfeld ab 1. Juli 2023 neuer CEO von BMG - Neuer CFO von BMG wird Mathis Wolter

- Coesfeld zieht ins Group Management Committee von Bertelsmann ein

- Thomas Rabe: "Der neue CEO wird die BMG-Erfolgsgeschichte fortsetzen"

Bertelsmann zieht den lange geplanten und im Januar 2023 verkündeten

Führungswechsel an der Spitze des Unternehmensbereichs BMG vor. Bereits zum 1.

Juli 2023 wird Thomas Coesfeld (33) neuer CEO des Musikunternehmens. Der

bisherige CFO von BMG tritt die Nachfolge von Hartwig Masuch (69) an. Der

Gründungs-CEO verlässt BMG und Bertelsmann im besten gegenseitigen Einvernehmen

auf eigenen Wunsch. Ursprünglich war der CEO-Wechsel für den 1. Januar 2024

vorgesehen. Thomas Coesfeld wird mit seinem Amtsantritt bei BMG auch Mitglied im

Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann. Das Gremium berät den

Konzernvorstand.

Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann, sagt: "Ich danke Hartwig Masuch und Thomas

Coesfeld für den reibungslosen Stabwechsel an der Spitze von BMG. Hartwig Masuch

hat viele Kapitel der Erfolgsgeschichte von BMG geschrieben, Thomas Coesfeld

wird sie nun fortsetzen. Thomas Coesfeld übernimmt ein Unternehmen, dessen

Umsatz im Rekordjahr 2022 um mehr als 30 Prozent gestiegen ist. Als CFO hat er

BMG gut kennengelernt, die digitale Ausrichtung vorangetrieben und erhebliche

Mittel in den Erwerb von Musikrechten investiert. Ich bin sicher, dass BMG unter

der Führung von Thomas Coesfeld weiter wachsen wird, und wünsche ihm und seinem

neuen Führungsteam eine glückliche Hand. Zudem freue ich mich auf die

Zusammenarbeit mit Thomas Coesfeld im Bertelsmann Group Management Committee."

Im Zuge seines Amtsantritts als Chief Executive Officer (CEO) gibt Thomas

Coesfeld weitere Top-Personalien für BMG bekannt. Neuer Chief Financial Officer

(CFO) - und damit sein Nachfolger in diesem Amt - wird Mathis Wolter, der von

der RTL Group zu BMG wechselt und neben Thomas Coesfeld auch als

BMG-Geschäftsführer fungiert. Sebastian Hentzschel, derzeit Chief Technology

Officer von BMG, wird als Chief Operating Officer (COO) Verantwortung für die

operativen Bereiche Rights & Royalties, Supply Chain sowie Technology & Data

übernehmen und die Technologisierung von BMG weiter vorantreiben. Dominique

Casimir, seit 2008 bei BMG, bleibt als Chief Content Officer (CCO)

verantwortlich für die Inhalte-Koordination und das Marketing außerhalb der USA

sowie für die Bereiche Global Synch und Corporate Responsibility. Nikola

Holle-Spiegel, die 2018 zu BMG kam, bleibt Chief Human Resources Officer (CHRO)

des Unternehmens.

Mathis Wolter, Sebastian Hentzschel, Dominique Casimir und Nikola Holle-Spiegel

bilden gemeinsam mit Thomas Coesfeld künftig die Geschäftsleitung von BMG.

Ebenfalls neu ins BMG-Top-Management-Team berufen wurde Alberto Chullen Llamas,

der von der Bertelsmann Education Group als Executive Vice President Investments

zu BMG wechselt, um die Boost-Strategie voranzutreiben und künftige

Katalogakquisitionen zu begleiten.

Zu den Ernennungen sagt Thomas Coesfeld: "Wir haben ein starkes Team an der

Spitze von BMG, in dem weitgefächerte Kompetenzen und Erfahrungen gebündelt

sind. Als Team werden wir das Unternehmen gemeinsam voranbringen. Ich freue mich

sehr auf die Zusammenarbeit in diesem Team. Bei Hartwig Masuch bedanke ich mich

dafür, dass er mir ein erfolgreiches und hoch kreatives Unternehmen übergibt.

Hartwig Masuch hat es geschafft, aus Berlin heraus ein weltweit relevantes

Musikunternehmen aufzubauen, das durch seinen Fokus auf den Kreativschaffenden

ein Unternehmen neuen Typs im Publishing- und Recorded-Bereich geworden ist.

Gemeinsam haben wir im Rahmen der Boost-Strategie von Bertelsmann mehr als 500

Millionen Euro in den Erwerb neuer Musikrechtekataloge investiert, darunter

solche von Megastars wie Tina Turner, Motley Crue, John Legend, John McVie,

Black Sabbath, Jean-Michel Jarre und ZZ Top. Ich freue mich, auf all dies in

Zukunft aufbauen zu können. Darüber hinaus freue ich mich sehr auf den Austausch

mit dem Top-Management von Bertelsmann im GMC und danke Thomas Rabe für die

Berufung in dieses Gremium."

